Eurora与Joom Logistics携手合作，以简化与欧洲的跨境贸易

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新加坡, April 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurora Solutions（Eurora）是配备AI/ML（人工智能/机器学习）技术且拥有领先地位的跨境贸易合规平台，日前已与Joom Logistics（Joom）达成合作。Joom是一家第三方物流（3PL）服务提供商，为希望从日本、香港、韩国、中国大陆、土耳其和其他地区与欧洲进行贸易的公司提供服务。 通过此次合作，Joom得以利用Eurora的先进技术来简化清关流程并提高跨境贸易效率。

Joom与各界客户合作，包括通过Shopify或Shoplazza等平台在跨境市场和电商网站进行销售的商家，每月投递500多万件包裹。

Joom Logistics的首席执行官Dmitry Chernyshov表示：“跨境配送的关键问题之一是清关。 对于来自日本、香港、中国大陆、韩国和其他地区的客户，我们力求让这个过程变得简单顺畅，就像他们在自己国内运送包裹一样。 与Eurora合作有助于我们更快地找到HS*编码，从而降低运营成本，并提高整体物流绩效。”

为跨境货运分配正确的HS编码可能极具挑战性，尤其是对于销售产品种类繁多的公司而言。 如果编码分配有误，可能会导致关税及税款金额出错，也可能导致官方机构罚款并造成延误。 这成为一些商家在国际上扩展业务的障碍。 Eurora与Joom的合作将通过利用AI和ML实现HS编码的自动分配来助力应对这一挑战，从而确保合规的跨境贸易以准确高效的方式顺利进行。

Eurora的创始人Marko Lastik补充说：“能够与Joom Logistics合作并为其客户提供符合海关要求和进口条例的简化解决方案，这令我们十分自豪。 我们不断努力扩大业务范围，并将我们的技术带给全球更多电商商家，此次合作正体现了这一点。”

Joom和Eurora近期将会举办网络研讨会（新加坡时间4月25日15:00），主题是 “了解HS编码：为何它们对电商的成功至关重要？” 。 网络研讨会发言人包括Joom Logistics的业务发展经理Yulia Borodavkina，以及Eurora的HS编码分配专家Laura Breede。

Eurora专有的AI/ML平台具有每秒应付高达5000个请求的处理能力，且准确率达98%，是当今市场上最高效准确的解决方案。 Eurora的平台由顶尖科学家自2019开始开发创立，并于同年从European Archimedes Fund获得了一笔研究经费，如今已有超过250家客户使用Eurora的平台每天处理数百万件包裹。 Eurora在18个国家/地区拥有220多名员工，致力于为其客户提供顺畅的跨境贸易合规服务。

在与Joom建立合作伙伴关系之前，Eurora近期还宣布与全球最大的独立快递公司之一SkyNet、全球领先的包裹递送网络DPDgroup，以及全球最大的移动电商市场之一Wish达成了合作。

媒体联系人：

Mari-Liis Kitter，Eurora： pr@eurora.com

Karina Grosheva，Joom： karinagrosheva@joom.com

Eurora SolutionsEurora使用人工智能和机器学习功能来自动管理跨境增值税、关税金额，以及申报流程。 超过250家客户已在使用该公司的平台每天发送数百万件包裹。 Eurora于2022年4月完成了4000万美元的A轮融资。

Joom Logistics是一家为来自香港、中国大陆、韩国、日本和欧洲的商家提供跨境电商物流、技术和基础设施服务的公司。