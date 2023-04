English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 11.04.2023

Share buy-back programme - week 14

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 198,200 1,010.24 200,229,570 03 April 2023 5,000 963.57 4,817,850 04 April 2023 5,000 966.72 4,833,600 05 April 2023 5,000 952.81 4,764,050 06 April 2023 07 April 2023 Total under the share buy-back programme 213,200 1,006.78 214,645,070

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,086,527 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.8 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 25 961,5 XCSE 20230403 9:05:06.557000 5 961,5 XCSE 20230403 9:05:06.557000 31 960 XCSE 20230403 9:06:31.300000 30 962 XCSE 20230403 9:10:10.885000 32 963 XCSE 20230403 9:11:42.855000 9 961,5 XCSE 20230403 9:12:38.237000 31 962,5 XCSE 20230403 9:21:18.315000 20 961 XCSE 20230403 9:22:32.198000 10 961 XCSE 20230403 9:22:32.198000 30 961 XCSE 20230403 9:22:32.198000 30 963 XCSE 20230403 9:28:53.208000 30 963 XCSE 20230403 9:29:37.547000 31 965 XCSE 20230403 9:33:38.330000 30 963,5 XCSE 20230403 9:35:11.279000 30 962,5 XCSE 20230403 9:35:57.460000 31 960,5 XCSE 20230403 9:37:40.729000 59 968,5 XCSE 20230403 10:00:56.242000 22 968,5 XCSE 20230403 10:00:56.242000 31 968 XCSE 20230403 10:02:28.115000 32 968 XCSE 20230403 10:02:28.115000 19 966,5 XCSE 20230403 10:06:10.103000 11 966,5 XCSE 20230403 10:06:10.103000 29 966,5 XCSE 20230403 10:06:10.103000 59 966,5 XCSE 20230403 10:08:49.900000 32 966 XCSE 20230403 10:08:56.836000 23 969,5 XCSE 20230403 10:28:51.360000 63 967,5 XCSE 20230403 10:31:15.129000 30 967 XCSE 20230403 10:34:32.154000 30 966,5 XCSE 20230403 10:34:32.178000 4 966,5 XCSE 20230403 10:35:35.457000 18 970 XCSE 20230403 10:45:48.596000 12 970 XCSE 20230403 10:45:48.596000 31 969,5 XCSE 20230403 10:46:25.860000 31 969,5 XCSE 20230403 10:46:25.860000 10 968,5 XCSE 20230403 10:49:58.117000 17 968,5 XCSE 20230403 10:50:18.597000 22 968,5 XCSE 20230403 10:59:41.969000 32 968,5 XCSE 20230403 10:59:41.969000 9 968,5 XCSE 20230403 10:59:41.969000 7 970 XCSE 20230403 11:03:45.319000 64 970 XCSE 20230403 11:05:14.208000 8 969 XCSE 20230403 11:34:43.827000 32 968,5 XCSE 20230403 11:37:07.788000 63 967,5 XCSE 20230403 11:45:59.628000 17 970 XCSE 20230403 11:54:50.606000 13 970 XCSE 20230403 11:54:50.606000 31 968 XCSE 20230403 11:55:02.016000 1 969 XCSE 20230403 12:03:28.156000 40 969,5 XCSE 20230403 12:04:39.817000 22 969,5 XCSE 20230403 12:04:39.817000 19 969,5 XCSE 20230403 12:09:15.249000 63 970,5 XCSE 20230403 12:11:02.685000 7 969,5 XCSE 20230403 12:12:33.665000 55 969,5 XCSE 20230403 12:12:33.665000 31 970 XCSE 20230403 12:16:19.992000 1 969,5 XCSE 20230403 12:19:30.235000 4 969,5 XCSE 20230403 12:19:31.706000 7 969 XCSE 20230403 12:32:27.579000 32 969 XCSE 20230403 12:34:36.874000 25 969 XCSE 20230403 12:34:36.874000 7 969 XCSE 20230403 12:34:36.874000 10 968 XCSE 20230403 12:51:47.466000 14 968 XCSE 20230403 12:53:48.113000 40 968 XCSE 20230403 12:53:48.113000 10 968 XCSE 20230403 12:53:48.113000 30 967 XCSE 20230403 13:02:26.924000 32 966,5 XCSE 20230403 13:04:00.605000 31 966,5 XCSE 20230403 13:04:07.486000 31 966 XCSE 20230403 13:04:54.733000 24 966 XCSE 20230403 13:07:02.849000 8 966 XCSE 20230403 13:07:02.849000 51 966 XCSE 20230403 13:27:50.341000 26 965 XCSE 20230403 13:30:11.539000 6 965 XCSE 20230403 13:30:11.539000 31 964 XCSE 20230403 13:31:32.040000 11 964,5 XCSE 20230403 13:43:03.320000 19 964,5 XCSE 20230403 13:43:03.320000 60 964,5 XCSE 20230403 13:50:43.000000 23 964,5 XCSE 20230403 13:50:43.003000 7 963,5 XCSE 20230403 13:50:57.672000 53 963 XCSE 20230403 13:57:48.113000 7 963 XCSE 20230403 13:57:48.113000 2 963 XCSE 20230403 13:58:23.649000 23 962,5 XCSE 20230403 14:01:11.509000 3 962,5 XCSE 20230403 14:01:15.412000 35 962,5 XCSE 20230403 14:01:37.573000 34 962,5 XCSE 20230403 14:01:37.573000 1 961,5 XCSE 20230403 14:07:01.940000 16 961,5 XCSE 20230403 14:07:27.479000 1 961,5 XCSE 20230403 14:07:27.479000 29 961,5 XCSE 20230403 14:07:27.479000 15 961,5 XCSE 20230403 14:07:27.479000 27 961,5 XCSE 20230403 14:07:27.479000 3 961,5 XCSE 20230403 14:07:27.479000 54 960,5 XCSE 20230403 14:14:14.805000 7 960,5 XCSE 20230403 14:14:14.805000 95 962 XCSE 20230403 14:28:27.531000 69 962 XCSE 20230403 14:28:27.532000 92 961,5 XCSE 20230403 14:28:28.528000 31 960,5 XCSE 20230403 14:30:16.737000 60 960,5 XCSE 20230403 14:34:12.725000 32 960,5 XCSE 20230403 14:34:12.725000 32 959,5 XCSE 20230403 14:35:48.025000 30 959 XCSE 20230403 14:38:08.629000 31 958,5 XCSE 20230403 14:51:33.276000 50 958,5 XCSE 20230403 14:51:33.278000 86 958,5 XCSE 20230403 14:51:33.293000 29 958,5 XCSE 20230403 14:52:02.139000 47 958,5 XCSE 20230403 14:58:09.810000 35 958,5 XCSE 20230403 14:58:09.810000 3 957,5 XCSE 20230403 14:58:16.094000 56 957,5 XCSE 20230403 14:58:16.094000 30 957,5 XCSE 20230403 15:04:39.146000 8 958,5 XCSE 20230403 15:12:28.585000 60 958,5 XCSE 20230403 15:18:11.858000 45 958,5 XCSE 20230403 15:18:11.858000 127 958,5 XCSE 20230403 15:18:11.860000 63 958,5 XCSE 20230403 15:20:28.765000 12 960 XCSE 20230403 15:30:13.416000 11 960 XCSE 20230403 15:30:13.633000 18 960 XCSE 20230403 15:30:14.133000 60 960 XCSE 20230403 15:30:26.687000 32 959,5 XCSE 20230403 15:30:26.703000 30 961 XCSE 20230403 15:33:03.911000 32 962 XCSE 20230403 15:36:32.396000 35 962 XCSE 20230403 15:36:32.420000 18 961 XCSE 20230403 15:36:41.463000 13 961 XCSE 20230403 15:36:41.463000 31 960,5 XCSE 20230403 15:37:04.618000 31 960 XCSE 20230403 15:37:14.378000 31 962 XCSE 20230403 15:42:28.045000 30 962,5 XCSE 20230403 15:48:20.480000 31 963 XCSE 20230403 15:59:01.110000 30 962 XCSE 20230403 16:01:38.436000 31 962 XCSE 20230403 16:04:03.026000 59 961 XCSE 20230403 16:04:26.105000 29 961,5 XCSE 20230403 16:06:36.963000 30 961,5 XCSE 20230403 16:06:36.963000 29 962 XCSE 20230403 16:25:48.939000 3 962 XCSE 20230403 16:25:48.939000 70 962 XCSE 20230403 16:25:48.939000 187 964 XCSE 20230403 16:36:20.120436 330 964 XCSE 20230403 16:36:20.120463 322 964 XCSE 20230403 16:36:20.120486 61 965,5 XCSE 20230404 9:02:30.420000 31 964,5 XCSE 20230404 9:03:58.240000 30 963,5 XCSE 20230404 9:03:58.273000 48 968 XCSE 20230404 9:11:21.090000 12 968 XCSE 20230404 9:11:21.090000 3 969 XCSE 20230404 9:15:04.536000 59 969 XCSE 20230404 9:16:57.258000 10 968 XCSE 20230404 9:16:58.399000 50 968 XCSE 20230404 9:16:58.399000 61 967 XCSE 20230404 9:22:36.977000 32 966,5 XCSE 20230404 9:26:53.081000 30 965,5 XCSE 20230404 9:29:51.799000 30 966 XCSE 20230404 9:35:18.621000 2 966 XCSE 20230404 9:35:18.621000 31 966 XCSE 20230404 9:35:18.621000 31 966 XCSE 20230404 9:41:44.257000 31 966 XCSE 20230404 9:41:44.257000 30 965,5 XCSE 20230404 9:42:21.166000 19 965 XCSE 20230404 9:42:34.748000 11 965 XCSE 20230404 9:42:34.748000 32 970 XCSE 20230404 10:11:40.681000 31 970 XCSE 20230404 10:12:03.262000 9 972 XCSE 20230404 10:15:11.446000 44 972 XCSE 20230404 10:15:11.446000 7 972 XCSE 20230404 10:15:11.446000 40 972,5 XCSE 20230404 10:17:27.073000 30 971,5 XCSE 20230404 10:17:59.123000 9 970,5 XCSE 20230404 10:18:15.005000 21 970,5 XCSE 20230404 10:18:15.005000 30 971,5 XCSE 20230404 10:20:28.434000 31 971 XCSE 20230404 10:21:43.486000 61 971 XCSE 20230404 10:25:19.863000 32 971 XCSE 20230404 10:27:57.221000 30 971,5 XCSE 20230404 10:40:26.997000 32 971 XCSE 20230404 10:40:27.018000 5 970,5 XCSE 20230404 10:40:40.045000 25 970,5 XCSE 20230404 10:40:40.045000 30 970,5 XCSE 20230404 10:46:54.151000 30 970 XCSE 20230404 10:50:47.702000 32 969,5 XCSE 20230404 10:59:07.879000 2 970,5 XCSE 20230404 11:13:19.616000 7 971,5 XCSE 20230404 11:18:00.464000 32 970,5 XCSE 20230404 11:20:10.763000 31 970,5 XCSE 20230404 11:22:28.255000 32 970,5 XCSE 20230404 11:22:28.255000 30 969,5 XCSE 20230404 11:22:33.382000 31 969 XCSE 20230404 11:33:31.347000 10 969,5 XCSE 20230404 11:38:41.772000 10 969,5 XCSE 20230404 11:40:03.198000 21 969,5 XCSE 20230404 11:40:03.198000 30 969,5 XCSE 20230404 11:40:03.198000 1 972 XCSE 20230404 11:54:09.766000 60 972 XCSE 20230404 11:56:31.794000 29 972 XCSE 20230404 11:56:31.794000 32 971 XCSE 20230404 12:00:30.618000 26 971 XCSE 20230404 12:03:47.860000 5 971 XCSE 20230404 12:03:47.860000 63 970,5 XCSE 20230404 12:13:14.322000 30 970 XCSE 20230404 12:28:55.428000 21 970,5 XCSE 20230404 12:45:50.379000 25 972 XCSE 20230404 12:50:09.139000 3 972 XCSE 20230404 12:50:09.139000 80 972 XCSE 20230404 12:50:09.139000 5 971,5 XCSE 20230404 12:50:50.471000 29 970,5 XCSE 20230404 12:51:57.672000 30 970,5 XCSE 20230404 12:51:57.672000 31 970,5 XCSE 20230404 13:08:02.977000 1 970,5 XCSE 20230404 13:10:45.029000 31 970,5 XCSE 20230404 13:10:45.029000 11 969,5 XCSE 20230404 13:18:25.791000 19 969,5 XCSE 20230404 13:21:27.191000 11 969,5 XCSE 20230404 13:21:27.191000 34 970 XCSE 20230404 13:28:47.356000 30 969,5 XCSE 20230404 13:29:58.466000 1 969,5 XCSE 20230404 13:29:58.466000 35 969,5 XCSE 20230404 13:40:39.934000 34 969,5 XCSE 20230404 13:40:39.934000 31 969 XCSE 20230404 13:44:20.827000 11 968 XCSE 20230404 13:44:29.446000 11 968 XCSE 20230404 13:44:30.583000 20 968 XCSE 20230404 13:44:30.583000 1 968 XCSE 20230404 13:44:30.583000 31 967,5 XCSE 20230404 13:51:33.329000 31 967,5 XCSE 20230404 13:51:33.329000 29 967,5 XCSE 20230404 13:52:53.505000 45 967,5 XCSE 20230404 14:01:25.251000 25 967,5 XCSE 20230404 14:01:25.251000 30 966,5 XCSE 20230404 14:01:25.272000 30 965,5 XCSE 20230404 14:07:07.108000 30 965,5 XCSE 20230404 14:07:07.108000 30 965,5 XCSE 20230404 14:07:07.108000 30 966,5 XCSE 20230404 14:15:20.348000 30 967,5 XCSE 20230404 14:17:40.401000 30 967,5 XCSE 20230404 14:22:16.443000 19 967,5 XCSE 20230404 14:26:18.241000 31 966,5 XCSE 20230404 14:46:10.464000 31 966,5 XCSE 20230404 14:46:29.041000 30 967 XCSE 20230404 14:58:55.468000 61 967 XCSE 20230404 15:04:21.927000 64 967 XCSE 20230404 15:22:35.903000 60 967 XCSE 20230404 15:30:01.620000 39 967 XCSE 20230404 15:30:01.620000 35 967 XCSE 20230404 15:30:01.620000 41 967 XCSE 20230404 15:30:01.620000 64 966,5 XCSE 20230404 15:30:01.638000 60 967 XCSE 20230404 15:31:13.609000 62 966,5 XCSE 20230404 15:32:20.211000 60 966,5 XCSE 20230404 15:32:20.212000 35 966,5 XCSE 20230404 15:32:38.340000 39 966,5 XCSE 20230404 15:32:38.340000 24 966,5 XCSE 20230404 15:32:38.340000 25 966,5 XCSE 20230404 15:38:21.645000 35 966,5 XCSE 20230404 15:38:21.663000 29 966,5 XCSE 20230404 15:38:21.663000 25 966,5 XCSE 20230404 15:38:21.663000 93 966 XCSE 20230404 15:38:22.539000 147 966 XCSE 20230404 15:39:02.958000 81 966 XCSE 20230404 15:39:02.962000 96 965,5 XCSE 20230404 15:40:35.018000 25 965 XCSE 20230404 15:40:46.049000 63 965 XCSE 20230404 15:40:46.049000 28 964,5 XCSE 20230404 15:46:57.372000 60 964,5 XCSE 20230404 15:46:57.372000 67 964,5 XCSE 20230404 15:49:20.634000 31 964 XCSE 20230404 15:49:22.008000 30 963,5 XCSE 20230404 15:50:55.468000 29 963,5 XCSE 20230404 15:50:55.468000 61 963 XCSE 20230404 15:52:05.998000 64 962,5 XCSE 20230404 16:01:35.272000 18 962,5 XCSE 20230404 16:01:35.293000 42 962,5 XCSE 20230404 16:01:35.293000 14 961,5 XCSE 20230404 16:01:48.034000 30 961 XCSE 20230404 16:03:23.256000 30 961 XCSE 20230404 16:03:23.256000 30 961,5 XCSE 20230404 16:07:12.246000 28 961 XCSE 20230404 16:09:27.536000 2 961 XCSE 20230404 16:09:27.536000 31 961,5 XCSE 20230404 16:15:22.906000 25 961 XCSE 20230404 16:16:56.536000 7 961 XCSE 20230404 16:16:56.536000 31 960,5 XCSE 20230404 16:17:49.067000 20 960,5 XCSE 20230404 16:18:28.371000 11 960,5 XCSE 20230404 16:19:10.821000 10 960,5 XCSE 20230404 16:19:10.821000 18 960,5 XCSE 20230404 16:19:12.018000 14 960,5 XCSE 20230404 16:19:12.018000 16 960 XCSE 20230404 16:20:34.773000 14 960 XCSE 20230404 16:20:34.773000 55 960,5 XCSE 20230404 16:27:05.600569 48 960,5 XCSE 20230404 16:27:19.786041 75 960,5 XCSE 20230404 16:27:19.786078 156 960,5 XCSE 20230404 16:27:19.786097 31 956,5 XCSE 20230405 9:00:19.175000 29 954 XCSE 20230405 9:04:44.862000 26 954 XCSE 20230405 9:05:22.980000 61 955 XCSE 20230405 9:10:16.911000 31 953 XCSE 20230405 9:11:27.094000 29 953 XCSE 20230405 9:14:36.207000 29 954 XCSE 20230405 9:16:55.822000 31 954,5 XCSE 20230405 9:22:36.580000 30 952,5 XCSE 20230405 9:24:12.347000 29 954,5 XCSE 20230405 9:36:44.480000 30 953,5 XCSE 20230405 9:36:51.213000 29 952,5 XCSE 20230405 9:38:35.617000 29 952,5 XCSE 20230405 9:38:35.617000 30 951,5 XCSE 20230405 9:38:38.941000 31 952 XCSE 20230405 9:42:46.933000 31 951,5 XCSE 20230405 9:45:02.159000 11 953,5 XCSE 20230405 9:50:51.543000 18 953,5 XCSE 20230405 9:50:51.543000 30 953 XCSE 20230405 9:51:04.463000 30 951 XCSE 20230405 9:57:34.615000 26 954 XCSE 20230405 10:02:32.639000 4 954 XCSE 20230405 10:02:32.656000 26 954 XCSE 20230405 10:02:41.279000 4 954 XCSE 20230405 10:02:41.279000 29 954,5 XCSE 20230405 10:09:45.678000 23 954 XCSE 20230405 10:09:51.182000 7 954 XCSE 20230405 10:09:51.182000 8 954 XCSE 20230405 10:12:15.092000 29 953 XCSE 20230405 10:14:08.510000 30 950,5 XCSE 20230405 10:22:22.467000 30 950 XCSE 20230405 10:22:31.944000 31 951,5 XCSE 20230405 10:27:46.772000 31 954 XCSE 20230405 10:36:24.472000 30 954 XCSE 20230405 10:36:46.407000 20 952,5 XCSE 20230405 10:38:09.310000 10 952,5 XCSE 20230405 10:38:47.962000 20 952,5 XCSE 20230405 10:38:47.962000 31 953,5 XCSE 20230405 10:44:48.264000 29 952 XCSE 20230405 10:57:04.476000 30 954,5 XCSE 20230405 11:05:36.840000 30 954 XCSE 20230405 11:12:05.288000 28 954 XCSE 20230405 11:17:50.535000 30 955 XCSE 20230405 11:25:21.110000 29 954 XCSE 20230405 11:28:38.149000 28 954 XCSE 20230405 11:28:38.149000 38 953 XCSE 20230405 11:30:11.511000 19 953 XCSE 20230405 11:30:11.511000 30 953 XCSE 20230405 11:32:20.508000 30 952,5 XCSE 20230405 11:33:19.748000 29 952,5 XCSE 20230405 11:33:19.748000 29 953 XCSE 20230405 11:44:19.500000 2 953 XCSE 20230405 11:44:19.500000 24 952,5 XCSE 20230405 11:45:05.255000 30 953,5 XCSE 20230405 11:50:06.786000 30 953,5 XCSE 20230405 11:50:30.536000 1 953,5 XCSE 20230405 11:50:30.536000 30 953,5 XCSE 20230405 11:50:46.421000 30 952,5 XCSE 20230405 11:51:35.546000 21 952,5 XCSE 20230405 11:52:46.420000 9 952,5 XCSE 20230405 11:52:46.420000 30 952,5 XCSE 20230405 11:54:05.515000 40 951,5 XCSE 20230405 12:08:00.699000 30 953 XCSE 20230405 12:12:24.774000 19 953,5 XCSE 20230405 12:16:36.328000 42 953,5 XCSE 20230405 12:16:36.328000 58 953 XCSE 20230405 12:20:40.175000 29 952,5 XCSE 20230405 12:23:04.853000 30 952,5 XCSE 20230405 12:36:31.850000 31 952,5 XCSE 20230405 12:36:31.850000 30 953,5 XCSE 20230405 13:03:56.544000 25 953,5 XCSE 20230405 13:03:56.544000 31 953,5 XCSE 20230405 13:03:56.544000 6 953,5 XCSE 20230405 13:03:56.544000 30 953 XCSE 20230405 13:10:13.590000 29 953 XCSE 20230405 13:21:54.482000 30 953 XCSE 20230405 13:26:14.832000 5 953 XCSE 20230405 13:33:59.785000 60 954 XCSE 20230405 13:36:54.041000 31 953,5 XCSE 20230405 13:37:11.591000 30 953 XCSE 20230405 13:40:39.759000 31 953,5 XCSE 20230405 13:45:29.054000 19 953,5 XCSE 20230405 13:45:29.108000 2 953,5 XCSE 20230405 13:45:29.108000 8 953,5 XCSE 20230405 13:45:29.108000 29 953,5 XCSE 20230405 13:50:53.820000 31 953 XCSE 20230405 13:51:30.200000 29 952,5 XCSE 20230405 13:54:52.219000 29 953,5 XCSE 20230405 14:05:50.367000 18 953,5 XCSE 20230405 14:07:39.535000 2 953,5 XCSE 20230405 14:07:39.535000 30 953,5 XCSE 20230405 14:09:23.581000 30 953,5 XCSE 20230405 14:12:38.220000 29 953 XCSE 20230405 14:15:07.555000 30 953 XCSE 20230405 14:15:07.556000 30 953 XCSE 20230405 14:15:07.557000 17 951,5 XCSE 20230405 14:16:11.151000 13 951,5 XCSE 20230405 14:16:11.151000 13 951,5 XCSE 20230405 14:16:11.197000 16 951,5 XCSE 20230405 14:16:11.197000 11 952 XCSE 20230405 14:22:04.411000 18 952 XCSE 20230405 14:22:04.411000 30 951,5 XCSE 20230405 14:22:51.833000 31 951,5 XCSE 20230405 14:26:42.449000 30 951,5 XCSE 20230405 14:26:42.449000 30 951,5 XCSE 20230405 14:29:20.897000 12 951 XCSE 20230405 14:30:54.956000 19 951 XCSE 20230405 14:31:27.498000 30 950,5 XCSE 20230405 14:33:08.630000 30 949,5 XCSE 20230405 14:33:09.737000 40 949 XCSE 20230405 14:42:41.354000 31 948 XCSE 20230405 14:43:31.380000 21 948 XCSE 20230405 14:43:31.380000 59 950 XCSE 20230405 14:51:44.443000 52 950 XCSE 20230405 14:51:44.460000 54 950 XCSE 20230405 14:52:25.075000 30 950 XCSE 20230405 14:56:47.813000 16 950 XCSE 20230405 14:57:13.029000 31 950 XCSE 20230405 14:57:48.129000 29 949,5 XCSE 20230405 14:57:57.471000 30 949,5 XCSE 20230405 15:02:17.727000 29 949,5 XCSE 20230405 15:02:17.727000 1 949 XCSE 20230405 15:03:20.479000 23 949 XCSE 20230405 15:03:20.489000 7 949 XCSE 20230405 15:03:20.489000 30 949 XCSE 20230405 15:03:20.489000 89 950,5 XCSE 20230405 15:22:02.927000 29 951,5 XCSE 20230405 15:30:46.049000 5 952 XCSE 20230405 15:30:50.382000 63 951,5 XCSE 20230405 15:31:02.369000 29 951,5 XCSE 20230405 15:31:02.369000 28 951 XCSE 20230405 15:31:45.625000 60 951 XCSE 20230405 15:31:45.625000 1 951,5 XCSE 20230405 15:35:07.630000 30 951,5 XCSE 20230405 15:35:44.488000 29 951,5 XCSE 20230405 15:35:44.488000 30 950,5 XCSE 20230405 15:39:15.138000 29 950 XCSE 20230405 15:39:15.201000 58 954 XCSE 20230405 15:47:56.085000 57 953,5 XCSE 20230405 15:49:19.459000 17 953,5 XCSE 20230405 15:49:19.495000 35 956 XCSE 20230405 15:53:50.068000 28 956 XCSE 20230405 15:57:27.626000 29 955 XCSE 20230405 15:59:45.054000 31 955 XCSE 20230405 15:59:45.054000 57 954,5 XCSE 20230405 16:00:01.233000 29 953,5 XCSE 20230405 16:00:14.962000 31 953 XCSE 20230405 16:02:40.914000 62 953 XCSE 20230405 16:03:27.661000 29 953,5 XCSE 20230405 16:06:11.050000 30 952,5 XCSE 20230405 16:06:41.521000 34 952 XCSE 20230405 16:08:16.984000 25 952,5 XCSE 20230405 16:08:30.995000 6 952,5 XCSE 20230405 16:08:30.995000 41 953 XCSE 20230405 16:12:18.739000 22 953 XCSE 20230405 16:14:29.846000 50 953 XCSE 20230405 16:14:29.859000 31 953 XCSE 20230405 16:14:29.859000 5 952,5 XCSE 20230405 16:15:34.387000 26 952,5 XCSE 20230405 16:15:34.387000 20 953 XCSE 20230405 16:18:57.373000 10 953 XCSE 20230405 16:18:57.373000 30 953 XCSE 20230405 16:18:57.374000 1 953 XCSE 20230405 16:19:03.691000 20 954,5 XCSE 20230405 16:21:31.007000 10 954,5 XCSE 20230405 16:21:31.007000 29 954 XCSE 20230405 16:21:37.897000 43 956 XCSE 20230405 16:27:45.880000 29 955,5 XCSE 20230405 16:28:21.064000 2 955,5 XCSE 20230405 16:28:21.064000 30 955,5 XCSE 20230405 16:28:21.064000 29 955 XCSE 20230405 16:28:48.129000 29 955,5 XCSE 20230405 16:36:03.174000 29 955,5 XCSE 20230405 16:36:03.278000 43 956 XCSE 20230405 16:37:04.478000 9 956 XCSE 20230405 16:37:04.478000 60 956 XCSE 20230405 16:40:02.025000 30 955,5 XCSE 20230405 16:40:02.044000 29 955,5 XCSE 20230405 16:40:58.938000 77 955,5 XCSE 20230405 16:42:49.391213

Attachment