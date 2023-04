La moitié des Canadiens estiment que le pire reste à venir sur le plan économique

English French

L’Indice des dettes à la consommation de MNP rebondit après avoir atteint un creux historique, mais des craintes subsistent en raison de l’inflation et des taux d’intérêt.

La moitié des Canadiens croient que nous n’avons toujours pas atteint le creux du cycle économique (50 %).

Un tiers considèrent que la conjoncture économique des six derniers mois était plus difficile que ce à quoi ils s’attendaient (33 %).

Trois sur cinq affirment qu’ils éprouveront des problèmes financiers si la hausse des taux d’intérêt se poursuit (57 %, -2 points), et se disent plus inquiets de leur capacité à rembourser leurs dettes en raison de cette augmentation (60 %, -4 points).

Près de la moitié (46 %, +1 point) déclarent être à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs obligations financières; de ce nombre, trois sur dix (30 %, inchangé) sont déjà insolvables.

CALGARY, Alberta, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les finances personnelles demeurent une importante source de stress pour les Canadiens et la moitié d’entre eux s’attendent encore à une détérioration de la situation, selon le plus récent Indice des dettes à la consommation de MNP qui est compilé chaque trimestre par Ipsos. À propos de l’incidence de la conjoncture économique au Canada sur leurs finances personnelles, la moitié (50 %) des répondants estiment que le pire reste à venir, tandis que le tiers (35 %) sont d’avis que nous sommes actuellement dans le creux du cycle économique. Les optimistes quant à l’avenir sont moins nombreux, alors que seulement 15 % affirment que le pire est derrière nous.

« Confrontés à l’effet combiné de l’inflation et des taux d’intérêt considérablement plus élevés sur leurs dettes, les Canadiens fortement endettés ont peut-être raison de croire que le pire reste à venir, affirme Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus important cabinet en insolvabilité au pays. La plupart des ménages n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre à cet égard, ce qui illustre tout le poids qu’ont les taux d’intérêt élevés, particulièrement pour ceux dont les moyens sont plus restreints. »

Près de la moitié (46 %, +1 point) déclarent être à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs obligations financières à la fin du mois; de ce nombre, trois sur dix (30 %, inchangé) affirment qu’ils ne gagnent déjà pas suffisamment d’argent pour couvrir leurs factures et obligations. Bien que le nombre de Canadiens insolvables demeure stable, le montant moyen dont disposent les ménages canadiens à la fin du mois a légèrement reculé à 787 $, une baisse de 64 $ comparativement au trimestre précédent. La moitié des Canadiens (57 %, -2 points) affirment qu’ils éprouveront des problèmes financiers si la hausse des taux d’intérêt se poursuit. Trois sur cinq (61 %, -1 point) se disent préoccupés par l’incidence de la hausse des taux d’intérêt sur leur situation financière.

Alors que les taux d’intérêt se stabilisent après les hausses successives de l’année dernière, M. Bazian note que des Canadiens ressentent un certain répit. Comparativement au creux historique atteint au trimestre précédent, l’Indice a rebondi de 12 points pour s’établir à 89 points. Moins de Canadiens se disent inquiets de leur capacité à rembourser leurs dettes, même si six sur dix (60 %, -4 points) s’en soucient toujours. Plus de la moitié disent avoir confiance en leur capacité à couvrir leurs frais de subsistance et leurs dépenses familiales des 12 prochains mois sans s’endetter davantage (55 %, +4 points) et moins de la moitié sont préoccupés par leur niveau d’endettement actuel (46 %, -1 point).

La majorité des Canadiens font toujours preuve d’une plus grande vigilance dans leurs dépenses (83 %,-4 points). De plus, trois ménages sur cinq s’inquiètent de l’effet de la hausse des taux d’intérêt sur leur situation financière (61 %, -1 point).

« Ces résultats brossent un tableau plus positif de la situation financière des Canadiens, même si le niveau de confiance demeure inférieur à ce qu’il était en 2021 et dans les années précédentes, ce qui témoigne des préoccupations de beaucoup en lien avec l’inflation et les taux d’intérêt. De nombreux Canadiens à faible revenu ne peuvent atteindre une zone de confort sur le plan financier », explique M. Bazian.

Les Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ et les membres des groupes de 18 à 34 ans et de 35 à 54 ans sont plus susceptibles de subir les conséquences de la hausse des taux d’intérêt, de s’inquiéter de leur capacité à rembourser leurs dettes, d’éprouver des ennuis financiers et de craindre que les taux d’intérêt élevés ne les forcent à déclarer faillite.

« Qu’ils s’attendent au pire ou qu’ils espèrent des jours meilleurs, les Canadiens doivent être proactifs dans la gestion de leurs dettes, conseille M. Bazian. Suivez votre budget de près, et constituez-vous un fonds d’urgence pour les dépenses imprévues, comme des réparations sur votre véhicule ou une hausse des coûts d’emprunt. Si vous avez droit à un remboursement d’impôt cette année, mettez-le de côté à cette fin, ou réduisez vos dettes. »

M. Bazian conseille aux Canadiens qui peinent à payer leurs factures de faire appel sans tarder à un professionnel pour éviter d’accroître leurs dettes et leurs paiements d’intérêt, et ainsi ouvrir la voie à des difficultés financières à plus long terme.

« Beaucoup hésitent à demander de l’aide en raison de la stigmatisation associée à la faillite, ce qui prolonge le stress financier et risque d’entraîner des problèmes plus graves comme les saisies-arrêts de salaire et les appels répétés d’agences de recouvrement », conclut-il.

Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels pouvant offrir des conseils impartiaux et personnalisés à propos des options d’allègement des dettes, notamment le règlement de dettes à l’amiable, la proposition de consommateur et la faillite. Ils peuvent empêcher ou prévenir les appels de recouvrement et les saisies-arrêts de salaire, en plus d’offrir une protection contre les créanciers. MNP offre aux particuliers une consultation gratuite et confidentielle avec un syndic autorisé en insolvabilité partout au pays.

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux au pays, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens qui éprouvent de graves problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos

outils d’autoévaluation de l’endettement. Abonnez-vous à notre capsule L’info dettes en trois minutes pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement et de mesurer leur capacité à payer leurs factures ainsi qu’à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 24e édition, l’Indice a rebondi de 12 points comparativement au creux historique atteint au trimestre précédent, pour s’établir à 89 points. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP Ltée, entre le 7 et le 14 mars 2023. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 004 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

Les données provinciales vous seront fournies sur demande.

RENSEIGNEMENTS