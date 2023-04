Hannover Messe 2023 : TXOne Networks présente comment protéger et renforcer l’industrie 4.0 face à la multiplication des menaces cybernétiques

Confiance zéro OT – une méthodologie centrée sur les dispositifs qui garantit la fiabilité opérationnelle et la sécurité numérique des environnements OT/ICS



EINDHOVEN, Pays-Bas et HANOVRE, Allemagne, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le leader de la cybersécurité industrielle TXOne Networks , présentera ses solutions complètes de cybersécurité OT (technologie opérationnelle) pour les infrastructures critiques à la Hannover Messe 2023, qui se tiendra du 17 au 21 avril de cette année. Sur son stand A04 situé dans le hall 16, TXOne démontrera comment résoudre les problèmes de cybersécurité dans les réseaux OT sensibles, en mettant principalement l’accent sur les applications pratiques dans les industries manufacturière, automobile et pharmaceutique. Conformément à sa stratégie de protection du cycle de vie des actifs, l’entreprise présentera sa solution holistique de cybersécurité OT qui couvre l’inspection de sécurité, la protection des points d’extrémité et la sécurité du réseau.

Comme l’a indiqué TXOne dans son rapport Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 (Aperçu de la cybersécurité ICS/OT 2022) récemment publié, en matière de cybersécurité, la technologie progresse à un rythme accéléré et imprévisible, ce qui signifie que les menaces posées par des adversaires malveillants ne restent que brièvement en latence avant de se muer en véritable catastrophe. De nos jours, de nombreux secteurs doivent composer avec les perturbations liées à l’évolution des extorsions par rançongiciels et des attaques contre les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures critiques. Pour protéger les secteurs attaqués et repousser ces menaces cybernétiques, des solutions de bout en bout sont nécessaires. TXOne Networks propose à la fois des produits basés sur le réseau et des produits basés sur les points d’extrémité pour sécuriser le réseau OT et les dispositifs critiques en temps réel et en profondeur grâce à sa méthodologie confiance zéro OT. Cette architecture garantit la protection de chacun des équipements par au moins une contre-mesure de sécurité au cours de son cycle de vie.

Fidèle à sa devise « Keep the Operation Running » (Assurer la continuité des opérations), TXOne offre des solutions complètes comprenant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, l’anti-malware pour les points d’extrémité et la protection du réseau industriel. L’entreprise tient à remédier aux limites de sécurité de plusieurs secteurs verticaux OT et à protéger minutieusement les actifs critiques, aussi bien modernes qu’anciens, tout au long de leur cycle de vie grâce à des mesures à plusieurs niveaux.

« Chez TXOne Networks, nous préconisons la méthodologie confiance zéro OT, qui met en avant un processus de vérification continue et une approche centrée sur les dispositifs couvrant toutes les étapes du cycle de vie des dispositifs. Chaque équipement doit être inspecté avant d’être envoyé à la chaîne de production et tous les composants de l’équipement doivent être surveillés et protégés en permanence pendant les opérations de fabrication. Les équipes informatiques sont parfois disposées à sacrifier temporairement une partie de la disponibilité des services au profit d’un renforcement des mesures de sécurité pendant une certaine période. Cependant, le personnel en charge de la technologie opérationnelle (OT) préfèrerait probablement accorder la priorité à la disponibilité du système plutôt qu’à la sécurité et faire des compromis dans le sens opposé pour maintenir une performance optimale », a déclaré le PDG de TXOne Networks, le Dr Terence Liu.

TXOne Networks présentera une gamme complète de produits et de solutions natifs OT aux visiteurs à la recherche de moyens fiables pour sécuriser leurs environnements OT/ICS. Parmi les produits phares de l’exposition figurent :

Portable Inspector :

le nouvel outil d’inspection de sécurité ne nécessite aucune installation et est donc facile et rapide à déployer, en plus d’être particulièrement convivial. Il génère des rapports exempts de virus à des fins de conformité réglementaire et analyse les vulnérabilités des systèmes pour l’évaluation des risques. La toute nouvelle console de gestion ElementOne, qui permet d’obtenir une vue d’ensemble détaillée de la sécurité des actifs, garantit un niveau de sécurité et de visibilité optimal.

EdgeIPS 103 :

TXOne Networks a mis à jour le moteur de deuxième génération (Edge V2) du système de prévention des intrusions récemment lancé pour protéger les machines critiques et assurer le fonctionnement continu et transparent des chaînes de production. TXOne a amélioré plusieurs fonctionnalités d’EdgeIPS 102. Le débit est quatre fois plus rapide que celui d’EdgeIPS 102 et le nouveau système comporte un port de gestion hors bande (« out-of-band ») et des fonctions de sécurité mises à niveau.

En plus des derniers produits, une gamme de produits tout-terrain sera présentée pour montrer la protection complète qu’offre TXOne Networks aux environnements OT. Sur le stand de TXOne, des cadres et des experts en sécurité répondront aux questions les plus essentielles sur tous les domaines liés à la cybersécurité OT.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks propose des solutions de cybersécurité qui garantissent la fiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriels et des environnements de technologie opérationnelle grâce à la méthodologie de confiance zéro OT. TXOne Networks travaille en collaboration avec les principaux fabricants et les opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales pour la défense contre la cybercriminalité. TXOne Networks propose à la fois des produits basés sur le réseau et des produits basés sur les points d'extrémité pour sécuriser le réseau OT et les dispositifs critiques en temps réel et en profondeur. www.txone.com

