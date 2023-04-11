截止日期提醒：資深投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 VBit Technologies Corp., VBit Mining LLC 投資者在提出證券集體訴訟的重要截止日期 4 月 17 日之前聘請律師

紐約, April 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師行 Rosen Law Firm 提醒在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 13 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 VBit Technologies Corp., VBit Mining LLC（統稱「VBit」）投資合約形式之未註冊證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 4 月 17 日。



影響：倘若您在集體訴訟期內曾購買投資合約形式的 VBit 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步：如欲加入 VBit 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12202 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師行並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師行實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師行合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，本律師行便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。本行的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，被告違反了《交易法》的規定，作出了虛假及誤導性陳述，並遺漏了有關 VBit 採礦作業的重要資訊。訴訟還稱，被告發行、出售及兜售未註冊證券，違反了《證券法》。

如欲加入 VBit 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12202 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新情況：LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter： https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：