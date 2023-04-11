備受讚譽的律師行 ROSEN 鼓勵 LivePerson, Inc. 投資者詢問有關 LPSN 證券集體訴訟的調查情況

紐約, April 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師行 Rosen Law Firm 繼續代表 LivePerson, Inc. (NASDAQ: LPSN) 的股東調查由於 LivePerson 可能向投資大眾發佈具有重大誤導性的商業資訊的指控而引發的潛在證券索賠。



影響：倘若您曾購買 LivePerson 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟以期追回投資者蒙受的損失。

下一步：如欲加入該預期發起的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13260 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：於 2023 年 3 月 15 日，市場收盤後，LivePerson 發佈了新聞稿，公佈其 2022 年第四季度的財務業績，其中披露 LivePerson 錄得虧損及收入下降。於該新聞稿中，LivePerson 還透露，其子公司 WildHealth 收到通知，稱 Medicare 將暫停報銷根據 Medicare 示範計劃（「計劃」）提供的服務。該計劃的若干非核心服務將由 Medicare 提供並報銷。因此，LivePerson 表示，鑑於「根據該計劃提供的服務的進一步報銷時間及金額存在固有的不明朗因素，公司已選擇於 2022 年第四季度就根據該計劃提供服務但尚未收到款項的相關收入提取儲備金。」

受此消息影響，LivePerson 的股價下跌了 5.64 美元，跌幅 57%，於 2023 年3 月 16 日收於每股 4.13 美元，令投資者蒙受損失。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師行並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師行實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，本律師行便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。本行的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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