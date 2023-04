SYKY lance un programme d'incubation dans le domaine de la mode de luxe pour les designers numériques

SYKY lance un programme d'incubation dans le domaine de la mode de luxe pour les designers de la mode numérique.

Les designers choisis, qui seront appelés le SYKY Collective, seront une cohorte de designers de la nouvelle génération axée sur la mode numérique. Les designers du SYKY Collective participeront à un programme d'incubation d'un an destiné à cultiver les talents de la conception numérique à travers un mentorat à la pointe de l'industrie, un cursus axé sur le développement de leurs activités, des outils de conception numérique, les mondes numériques et la technologie web3, afin de bâtir et lancer les maisons de mode de luxe de l'avenir.

Les mentors incluent Jonathan Bottomley (directeur marketing chez Calvin Klein), le British Fashion Council, Mark Guiducci (directeur rédactionnel créatif chez Vogue), Megan Kaspar (membre fondatrice de Red DAO), Matthew Ball (auteur de best-sellers, entrepreneur et conseiller), et Sabine Le Marchand (partenaire, Frosty).

Les candidatures pour rejoindre la première cohorte de designers seront acceptées à partir du 11 avril 2023 et ce jusqu'au 2 mai 2023.

NEW YORK, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la plateforme de mode numérique SYKY a annoncé le lancement du SYKY Collective, une cohorte de designers qui suivra un programme d'incubation d'un an en guise de tremplin pour les designeurs numériques émergents. Depuis son lancement en 2022, SYKY comble le fossé entre les mondes de la mode de luxe, de la conception numérique et du web3. Avec le lancement de son incubateur, SYKY vise à éliminer les traditionnelles barrières à l'entrée du secteur en donnant le pouvoir à la prochaine génération de talents du design avec de nouveaux modèles pour la création, le développement et la distribution de leurs collections.

Alice Delahunt, fondatrice et PDG de SYKY, a déclaré : « SYKY est persuadée que la prochaine génération de designers de mode de luxe est mondiale, existe à la croisée des royaumes physique et numérique, et tire parti de la technologie pour décentraliser le secteur de la mode. Nous croyons que les maisons de mode de luxe majeures de la nouvelle génération conçoivent dans des mondes numériques aujourd'hui et que le SYKY Collective sera un tremplin pour bon nombre d'entre elles. »

Chaque année, SYKY accueillera une nouvelle cohorte de designers numériques qui participeront à un cursus exclusif d'un an leur permettant de lancer leurs propres maisons de mode de luxe. Les designers seront sélectionnés et soutenus par des mentors leaders du secteur, qui joueront le rôle de conseillers tout au long du programme et aideront à favoriser des talents de la plus haute qualité. Les mentors de cette année comprennent des responsables créatifs et cadres de premier plan de Calvin Klein, du British Fashion Council, de Vogue, des acteurs natifs web3 de Red DAO et Epyllion, et l'agence créative Frosty. La cohorte inaugurale comprendra dix designers qui seront sélectionnés pendant la période d'acceptation des candidatures débutant le 11 avril.

Dans le cadre de l'incubation, les designers du SYKY Collective auront accès à :

Un cursus propre à SYKY – Un programme éducatif d'un an qui exposera les designers à des considérations et stratégies commerciales, des cours de design créatif et technique et des techniques d'établissement de relations, entre autres leçons. Le mentorat d'experts du secteur – des sessions individuelles en continu avec les mentors du SYKY Collective qui offrent un accès personnel au secteur de la mode de luxe, et fournissent une vision unique des rouages internes de la tenue de maisons de mode fructueuses. Le cursus complet du British Fashion Council dont les anciens élèves incluent Alexander McQueen, Stella McCartney, Christopher Kane, Phoebe Philo, Jonathan Anderson, Simone Rocha, Grace Wales Bonner et des dizaines d'autres designers de mode à succès. L'accès aux événements du secteur de la mode – des invitations spéciales et l'accès à bon nombre des événements majeurs de la mode dans le calendrier de ce secteur La présentation de collections sur la plateforme SYKY – Les designers de SYKY Collective lanceront leur toute première collection sur la plateforme SYKY qui sera lancée au cours des mois à venir. Des collaborations spéciales avec des marques – les designers de la cohorte seront éligibles à la poursuite de leur travail à travers des partenariats avec des marques de luxe de premier plan.

Caroline Rush, PDG du British Fashion Council, a commenté : « La mode se situe à la croisée de la culture, innovant constamment pour remettre en question le statu quo et adopter la nouveauté. Nous nous réjouissons de travailler avec le collectif SYKY pour nous concentrer sur l'évolution des possibilités pour le secteur de la mode, éduquer les designers, aborder de nouveaux publics, créer et explorer des expériences et explorer la suite. »

Jonathan Bottomley, directeur marketing de Calvin Klein, a indiqué : « Je suis incroyablement honoré d'avoir été sélectionné par Alice Delahunt et l'équipe de SYKY pour devenir un mentor inaugural du SYKY Collective. Selon moi, il est efficace de donner le pouvoir et de former la prochaine génération de designers de mode et je crois que les liens de SYKY avec le monde établi de la mode de luxe et l'économie ascendante du Web3 créeront une expérience comme nul autre incubateur dans le domaine de la mode. »

Le logo SYKY Collective est une création 3D de la SYKY Community afin de célébrer ce lancement. Les candidatures au SYKY Collective sont acceptées dès aujourd'hui sur SYKY.com et ce jusqu'au 2 mai 2023. D'autres mentors du SYKY Collective seront aussi annoncés au cours des semaines à venir. La cohorte inaugurale de designers sera annoncée début juin et le programme d'incubation débutera fin juin 2023.

SYKY est une plateforme de mode de luxe bâtissant les fondations de l'avenir de la mode. En janvier 2023, SYKY a clos sa ronde de financement de série A, menée par Seven Seven Six. Peu après, SYKY a lancé sa collection Keystone, un pass d'adhésion pour les collectionneurs, leaders et passionnés de mode qui visent à façonner l'avenir de la mode dans les mondes numérique, physique et augmenté. SYKY a lancé ses designers numériques pendant la NYFW23, et fait depuis équipe avec des marques de mode établies faisant figure de leaders pour combler le fossé entre les mondes de la mode de luxe, de la conception numérique et du Web3.

