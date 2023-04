Jitterbit connaît un véritable essor au niveau mondial, les entreprises adoptant des stratégies d'hyperautomatisation pour booster leur croissance

French German

ALAMEDA, Californie, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , leader mondial de la transformation par l'automatisation, a annoncé aujourd'hui une forte progression depuis l'année dernière, une croissance dans le monde entier, des partenariats élargis et un taux de rétention client élevé.



Au cours de l'exercice, Jitterbit a connu une croissance significative de son ARR dans toutes les régions et ajouté à sa liste des centaines de nouveaux logos de clients, dont Johnsonville, Ethan Allen, Care.com et Virgin Australia. L'entreprise a enregistré un record en ce qui concerne son intégration de commerce électronique au niveau mondial, avec une hausse de plus de 100 % du nombre de transactions et de l'ARR dans ce domaine.

Le taux de rétention client a également atteint un niveau record, l'entreprise s'étant montrée capable de contribuer au succès de ses clients et de leur offrir un service clientèle de premier ordre.

La croissance de Jitterbit reflète le succès de ses solutions d'automatisation complètes. Dans tous les secteurs d'activité, les leaders cherchent en effet à obtenir des retours sur investissement rapidement en accélérant le développement d'applications et en automatisant les workflows critiques pour l'entreprise. Dans un contexte de plus en plus difficile, les entreprises cherchent par tous les moyens à accroître leur efficacité, leur productivité et leurs bénéfices. Cela implique de déployer de meilleures intégrations de systèmes pour automatiser autant de processus que possible, du commerce au service à la clientèle en passant par la gestion des employés, et bien plus encore. Jitterbit mobilise à la fois la puissance de l'intégration, la gestion des API, l'EDI et le développement d'applications no-code, permettant aux entreprises d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de transformation numérique et d'hyperautomatisation.

« La vision d'hyperautomatisation de Jitterbit trouve un écho important sur le marché mondial, car la demande de solutions d'intégration et d'automatisation efficaces et unifiées est en plein essor. Les entreprises innovantes savent que le succès réside dans la rationalisation des opérations pour maximiser le chiffre d'affaires, et nous sommes fiers d'aider nos clients à atteindre ces objectifs », a déclaré George Gallegos, PDG de Jitterbit. « Nous croyons dans l'avenir de l'hyperautomatisation et Jitterbit est idéalement positionnée pour permettre sa progression, en accélérant non seulement notre propre croissance, mais aussi celle de nos clients et partenaires. »

Croissance mondiale

Après avoir acquis eBridge Connections au Canada, Wevo au Brésil, PrimeApps en Turquie et, plus récemment, Zudy, Jitterbit a intégré ces entreprises avec succès, leur permettant d'automatiser leurs workflows partout dans le monde en toute simplicité.

Jitterbit a lancé et renforcé des partenariats à l'échelle mondiale avec des acteurs majeurs tels que AWS, BigCommerce, BMC, Samsung, ShipStation, Shopify, et THG Ingenuity.

Jitterbit a connu une croissance spectaculaire en LATAM, où elle a développé sa clientèle et ses partenariats de distribution. Elle a par ailleurs élargi son écosystème, avec 20 nouveaux partenaires de revente et de recommandation au cours de sa première année dans la région, tout en augmentant régulièrement son ARR tout au long de l'année.

Jitterbit a développé ses activités en EMEA en enregistrant un taux record de rétention et d'expansion de la clientèle, ainsi qu'une croissance significative grâce à son réseau de partenaires, notamment BMC.

En APAC, Jitterbit continue de se développer, accueillant des dizaines de nouveaux logos et d'expansions dans sa base de clients.

La croissance de la clientèle nord-américaine a été tout aussi forte. Jitterbit a conclu plusieurs contrats à six chiffres et élargi sa clientèle nord-américaine avec des centaines de nouveaux logos et un nombre équivalent de nouveaux clients, ce qui témoigne de la force de Jitterbit en matière de service et d'assistance à la clientèle.

Pour stimuler la croissance de ses partenaires dans le monde entier, Jitterbit a lancé son nouveau Powered by Jitterbit Partner Portal, qui offre un guichet unique permettant aux partenaires existants de se connecter, d'augmenter leurs revenus, de développer des initiatives marketing et de former leurs équipes.

Principales avancées en matière de produits

Jitterbit a multiplié par plus de 2,5 le nombre de ses connecteurs natifs, y compris les nouveaux connecteurs Salesforce et HTTPv2, au cours de l'exercice 2023, ce qui représente un nouveau record annuel global, et a amélioré la qualité de nombreux connecteurs existants. D'importantes améliorations de performance ont également été apportées à Cloud Studio, dont le nombre d'utilisateurs a été quasiment multiplié par deux par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a également investi dans un certain nombre d'autres innovations produits, notamment le nouveau Message Queue (MQ) Service , son service de mise en file d'attente de messages multi-locataires basé sur le cloud et entièrement intégré à la plateforme Harmony. De nombreux clients importants de la région EMEA ont acheté le nouveau service, actuellement en version bêta.

En 2022, Jitterbit a également renforcé la plateforme Harmony avec App Builder , un outil de développement d'applications no-code permettant de créer, de déployer et de gérer rapidement des applications Web et mobiles. Conçu pour les développeurs et les non-développeurs, l'outil a été amélioré avec des capacités IU plus riches et une nouvelle interface qui permet un accès plus facile aux données sans compromis sur la sécurité. Il permet aux équipes informatiques et commerciales de créer des applications professionnelles sans codage personnalisé, ce qui rend le développement d'applications 10 fois plus rapide.

En outre, Jitterbit a enrichi sa bibliothèque de documentation technique et amélioré son programme d'apprentissage en ligne, Jitterbit University, avec un nombre record d'apprenants participant à ses cours de formation et à son programme de certification. Elle propose des formations pratiques et théoriques pour les utilisateurs nouveaux et avancés, les équipes d'exploitation informatique et les développeurs.

Croissance des effectifs

Pour soutenir sa croissance continue, Jitterbit a considérablement augmenté ses effectifs en 2022. L'entreprise a accueilli 155 nouveaux employés dans 14 pays et a amélioré son taux de satisfaction de la clientèle.

Les commentaires régulièrement positifs des clients sur les produits de Jitterbit et son modèle de services consultatifs axés sur les personnes ont valu à l'entreprise d'être reconnue année après année par des sites tiers, notamment G2, où Jitterbit a obtenu une note de 4,6 sur 5 grâce aux évaluations des clients.

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit permet la transformation commerciale en automatisant les processus commerciaux cruciaux pour une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Jitterbit est le seul prestataire à combiner et simplifier harmonieusement la puissance de l'intégration, de l'APIM et de la création d'applications no-code pour amplifier la valeur de votre pile technologique et accélérer votre voyage numérique. Les entreprises du monde entier s'appuient sur l'expérience et l'expertise de Jitterbit pour les aider à économiser du temps et de l'argent, tout en créant des expériences exceptionnelles, maintenant et à l'avenir. Découvrez comment Jitterbit aide les gens à travailler en étant plus heureux sur www.jitterbit.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact :

Jitterbit@bocacommunications.com