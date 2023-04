Aduro Clean Technologies nimmt am CEM Scottsdale Capital Event teil

French German

SARNIA, Ontario, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, hat heute bekanntgegeben, dass es am 11. jährlichen Scottsdale Capital Event teilnehmen wird. Der Event wird von Capital Event Management („CEM“)- veranstaltet und findet vom 14. bis 16. April 2023 im Fairmont Scottsdale Princess Resort in Scottsdale, Arizona, statt. Während der Veranstaltung wird Aduro Einzelgespräche mit interessierten Investoren und anderen Beteiligten führen.



Aduro hat in den vergangenen Monaten bedeutende Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner Hydrochemolytic™-Technologie-Plattform erzielt. Das Unternehmen hat entscheidende Schritte zur Sicherung seiner Entwicklung unternommen, indem es eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös in Höhe von 3,92 Millionen Dollar abgeschlossen und die Inbetriebnahmephase des Kunststoff-Durchflussreaktors im Pilotmaßstab eingeleitet hat. Darüber hinaus pflegt das Unternehmen eine wertvolle Partnerschaft mit Chemelot Innovation and Learning Labs und ist dem kanadischen Chemieindustrieverband Chemistry Industry Association of Canada beigetreten, was das Engagement des Unternehmens für die Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe unterstreicht.

„Die Fortschritte, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, sind unglaublich ermutigend. Wir freuen uns sehr, am CEM Scottsdale Capital Event teilzunehmen und die Gelegenheit zu haben, unsere Erfolge zu präsentieren und unsere Zukunftspläne mit Investoren zu diskutieren. Mit der Unterstützung unserer Partner und Aktionäre sind wir gut positioniert und motiviert, unser Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Unsere Mission, die Kunststoffindustrie durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu revolutionieren, steht bei allem, was wir tun, im Vordergrund, und wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte und Zukunftspläne mit der Investorengemeinschaft zu teilen.“

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es Common Cents Media, eine Social Purpose Corporation aus Gig Harbor, WA, mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen über Social-Media-Kanäle und den Online-Medienvertrieb für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten, beginnend am 10. April 2023, und danach auf monatlicher Basis gemäß einer Vereinbarung vom 10. April 2023, beauftragt hat. Der Vertrag hat eine Volumen von 15.000 USD für die erste sechsmonatige Laufzeit – danach werden monatlich zu erbringende Leistungen in gegenseitigem Einvernehmen vereinbart.

Über Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd. („CEM“) ist ein führender Anbieter von Möglichkeiten für Small-Cap-Investmentberater, Portfoliomanager, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen, mit aufstrebenden Unternehmen in Kontakt zu treten, die auf der Suche nach Kapital und Unterstützung auf dem offenen Markt sind. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Pflege einer exklusiven Investorendatenbank und einem Partnerfonds bei CEM Capital hat das Unternehmen die Vorarbeit geleistet, um es den Kunden leicht zu machen, Beziehungen aufzubauen, die etwas bewirken können. Der fünfsäulige Ansatz von CEM umfasst einen Partnerfonds, Zielveranstaltungen, virtuelle Treffen, Beratung für Führungskräfte und Beratungsdienste, die alle darauf ausgerichtet sind, wertvolle Erfahrungen zu bieten, die Kapital mit Chancen verbinden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

