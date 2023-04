La tablette renforcée personnalisable Mesa Pro de Juniper Systems est maintenant disponible dans le monde entier

English French German

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Juniper Systems Limited, fabricant d'ordinateurs de poche ultra-renforcés et de récepteurs GNSS de précision, a annoncé que sa tablette renforcée Mesa® Pro est maintenant disponible dans le monde entier.



Équipée de processeurs de 11e génération Intel® Core™, d'un système d'exploitation Microsoft® Windows 11, d'options de personnalisation de l'appareil, d'un grand écran lisible même en plein soleil et de la conception Juniper Rugged™, la Mesa Pro sera la tablette renforcée de 10 pouces la plus robuste du marché.

« Nous nous réjouissons que la Mesa Pro puisse désormais être livrée sur toute la planète », a déclaré Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « Notre entrée sur le marché des tablettes renforcées de 10 pouces a été un énorme succès, et les travailleurs sur le terrain du monde entier peuvent désormais profiter de sa puissance de traitement considérable, de la grande taille de son écran et de ses options de personnalisation. »

La Mesa Pro est particulièrement adaptée aux secteurs où des données, des cartes ou des schémas doivent être récupérés ou utilisés comme références par des professionnels travaillant en plein air ou dans des environnements sales, poussiéreux ou humides. Cette tablette ultra-renforcée de 10 pouces est déjà utilisée par des professionnels aux Amériques, dans des secteurs comme la géomatique, l'arpentage, l'agriculture, la construction et l'entreposage, entre autres. Maintenant qu'elle est disponible dans le monde entier, elle pourra être utilisée par les professionnels de toute l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde.

Les unités Mesa Pro sont équipées de processeurs Intel Core de 11e génération. Les options Core i7, Core i5 et Celeron™ sont disponibles. Chaque configuration de la Mesa Pro offre de puissantes performances, permettant aux utilisateurs de sélectionner le niveau de performance informatique qui correspond le mieux à leurs besoins, tout en ayant des options qui répondent à leur budget.

« La Mesa Pro a été conçue pour fournir des niveaux de personnalisation aux entreprises qui en ont besoin », a déclaré Darren Hellstern, directeur produit de la Mesa Pro. « Nous avons créé cette tablette renforcée pour répondre aux besoins des professionnels de quasiment tous les secteurs. Une sélection d'options de personnalisation permet aux utilisateurs d'adapter la Mesa Pro à leurs besoins spécifiques, peu importe le secteur dans lequel ils travaillent. »

Les systèmes d'exploitation personnalisés, les écrans de démarrage individualisés, l'intégration matérielle spécifique et le branding d'entreprise sur mesure permettent aux utilisateurs de profiter d'options entièrement et semi-personnalisées pour un appareil unique allant au-delà des limites des tablettes typiques.

La conception robuste de la Mesa Pro perpétue l'héritage des anciens appareils renforcés de Juniper Systems et garantit aux utilisateurs que leurs données sont toujours protégées, quel que soit l'environnement dans lequel ils travaillent.

La Mesa Pro rejoint la famille actuelle de dispositifs 7 pouces Mesa 3, qui fournissent aux professionnels nomades sur le terrain, où qu'ils se trouvent dans le monde, de puissantes capacités informatiques et de collecte de données robustes.

La Mesa Pro peut maintenant être commandée et livrée à travers la région EMOA et l'Inde. Pour en savoir plus sur les prix, les personnalisations et la disponibilité, consultez la page produit de la Mesa Pro, https://junipersys.com/products/mesa_pro.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah, aux États-Unis, et à Birmingham, au Royaume-Uni, Juniper Systems (https://junipersys.com) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, de récepteurs GNSS et de logiciels de cartographie, créant des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines des chemins de fer, de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, de l'extraction minière, des applications militaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0692ff0d-109f-4ce1-adad-e898df9793b4/fr