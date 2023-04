VGP toont bestendige vooruitgang op haar ESG doelstellingen

English Dutch

VGP heeft vandaag haar jaarverslag gepubliceerd inclusief haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verslag, met aandacht voor duurzaam bouwen en hernieuwbare energie.

De ESG-prestaties van de Groep werden erkend door Euronext, door VGP op te nemen bij de 20 Belgische bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van ESG-inspanningen.

In het kader van haar ESG-doelstellingen heeft VGP haar fotovoltaïsche uitrol aanzienlijk versneld met nu 204,3 MWp in de pijplijn, die jaarlijks meer elektriciteit zal produceren dan klanten in een jaar verbruiken.

VGP stelt ambitieuze doelen voor haar toekomstige ontwikkelingen en voor haar duurzaamheidsstrategie.

12 april 2023, 07.00 uur CET, Antwerpen, België -VGP NV ("VGP" of "de Vennootschap"), een Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, publiceerde vandaag haar jaarverslag inclusief haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verslag. Het verslag focust op de gestage verwezenlijkingen en doelstellingen met betrekking tot de ESG-prestaties van VGP.

Het afgelopen jaar werd bij VGP gekenmerkt door aanzienlijke vooruitgang naar een duurzame toekomst. Van de 204,3 MWp aan zonne-energie op haar daken in de pijplijn, is 57 MWp operationeel en nog eens 75 MWp is in aanbouw, wat ongeveer 35.000 ton CO₂-e per jaar zal helpen vermijden. Met inbegrip van fotovoltaïsche projecten in de pijplijn is de portefeuille van VGP nu in overeenstemming met het 1,5°C-pad van Parijs tot 2040. De doelstellingen van het bedrijf voor volledige scope 1, 2 en 3 zijn door het Science Based Targets initiative (SBTi) bevestigd als wetenschappelijk onderbouwd en de Groep heeft externe assurance verkregen over zijn directe koolstofemissies.

Naast duurzame energie ontwikkelt VGP connectiviteit en duurzame mobiliteit met nieuwe doelstellingen om alle VGP-parken uit te rusten met oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV) en toegang tot openbaar vervoer. Het bedrijf is overgestapt op 100% gecertificeerde groene stroom voor alle VGP-kantoren, heeft stappen gezet om de opgenomen CO 2 (embodied carbon) binnen haar ontwikkelingen te verminderen en heeft de eco-efficiëntie van haar bestaande gebouwenportefeuille verbeterd door middel van een renovatieprogramma.

VGP geeft om gemeenschappen en filantropie, vandaar dat het € 3 miljoen en 650 uren gemeenschapsondersteuning heeft bijgedragen aan lokale goede doelen. VGP implementeerde ook verschillende biodiversiteitsinitiatieven binnen de VGP parken in 2022 en verhoogde de hoeveelheid land die als biotoop is aangewezen binnen haar parken.

Het bedrijf verbeterde de bouwstandaard om waterbesparende en -retentietechnieken te implementeren, waarbij een aantal magazijnen 105.000 m³ regenwater ter plaatse opvangen. Ten slotte richtte VGP zich op koolstofverbeteringen binnen de toeleveringsketen en op de ethiek van de toeleveringsketen, door een gedragscode voor leveranciers te ontwikkelen die de mensenrechten beschermt.

Jan Van Geet , CEO van de VGP Groep , zegt: "We zijn erg trots op onze gezamenlijke prestaties in onze ESG-strategie en de toewijding van ons team aan onze ESG-initiatieven en de positieve impact die we hebben op onze gemeenschappen en het milieu. Onze focus op duurzaamheid zit ingebakken in elk aspect van onze activiteiten, en ik ben blij met de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt. Maar we stoppen hier niet. We zetten onze inspanningen voort en nemen nieuwe projecten aan die een nog grotere impact zullen hebben. Als we naar de toekomst kijken, onderzoeken we de mogelijkheden om een duurzamere wereld te creëren. Samen zullen we meer bouwen dan kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. We bouwen aan een erfenis van verantwoord ondernemen en een betere toekomst voor morgen."

Het bedrijf wil het brede scala aan indirecte koolstofemissies aanpakken die het gevolg zijn van ontwikkelingsactiviteiten, het energieverbruik van huurders en het vervoer en kantoorgebruik van werknemers.

De VGP-strategie richt zich niet alleen op de strijd tegen klimaatverandering, maar ook op ecologische en maatschappelijke uitdagingen, zoals de circulaire economie en milieuvriendelijk vervoer, kritische sociale verantwoordelijkheden inzake diversiteit en inclusie, en het welzijn van de werknemers. De onderneming heeft een efficiënte ESG-governancestructuur die alle landen bestrijkt en neemt ESG-gerelateerde risico's op in haar

risicobeheerkader.

De ESG-strategie van VGP berust op vijf hoofdpijlers, die uitdagingen en kansen in verband met haar activiteiten aanpakken. Het bedrijf heeft twee complementaire benaderingen gebruikt, een materialiteitsanalyse en een risicoanalyse, om belangrijke ESG-kwesties voor de groep te identificeren en te ordenen vanuit het perspectief van zowel interne als externe belanghebbenden. De ESG-strategie bouwt voort op de conclusies van de materialiteitsanalyse en de analyse van de ESG-risico's. Zij richt zich op de belangrijkste uitdagingen voor semi-industrieel en logistiek vastgoed, zoals de overgang naar een koolstofarme economie en duurzame mobiliteit, de integratie van de bedrijfsactiviteiten van de groep in lokale gemeenschappen en de versterking van de teams op het gebied van duurzaamheid en divergentie.

De VGP Groep is actief in zeventien Europese landen. In totaal exploiteert het in Antwerpen gevestigde familiebedrijf 108 parken in Europa.

Naast state-of-the-art technologie zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie centrale parameters voor het commercieel vastgoed dat VGP ontwikkelt. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en is ook betrokken bij BREEAM/DGNB-certificeringen en de opwekking van groene stroom. Als gevolg daarvan is 61,2% van de portefeuille al gecertificeerd en is de groene stroomopwekkingscapaciteit van de VGP Renewable Energy divisie verhoogd naar 131,6 MWp, met nog eens 72,7 MWp in de pijplijn. De VGP Foundation, opgericht in 2019, heeft al 36 projecten geïdentificeerd die zich richten op sociale kwesties, natuurbehoud en de bescherming van cultuurgoederen, en heeft tot nu toe € 6,6 miljoen aan financiering van VGP ontvangen.

Voor meer informatie over VGP's inzet aan duurzaamheid, zie https://www.vgpparks.eu/nl/corporate-responsibility-report/

CONTACT VGP

Investor Relations



Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Hoofd Marketing VGP Tel: +32 (0)3 289 1432

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 383 VTE’s en is actief in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2022 bedroeg de bruto vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 6,44 miljard en het bedrijf had een netto vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,30 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://vgpparks.eu/nl/

Bijlage