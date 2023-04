GlobeNewswire, a Rede de Distribuição Newswire da Notified, Distribuiu um Número Recorde de Comunicados para a Imprensa em 2022, um Aumento de 16% nos Últimos Dois Anos

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

NOVA YORK, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Notified , parceira de tecnologia parceira de tecnologia de confiança em todo o mundo para profissionais de relações com investidores, relações públicas e marketing, anunciou hoje que a GlobeNewswire teve um aumento de 16% nos comunicados para a imprensa distribuídos pelos clientes nos últimos dois anos. Esse crescimento é confirmado em um estudo recente realizado em parceria com a PRWeek, que revelou que 79% dos profissionais de relações públicas acreditam que os comunicados para a imprensa são importante para a mídia, com 65% indicando que trabalham “extensivamente” com eles em lançamento de conteúdo.



Uma das maiores redes de distribuição de notícias do mundo, responsável pelo fornecimento seguro e confiável de comunicados essenciais em nome de mais de um terço das 2.000 maiores empresas do mundo, a GlobeNewswire distribui comunicados para a imprensa em mais de 150 países em 35 idiomas para aumentar a visibilidade das notícias e comunicados das principais empresas. A empresa é sempre elogiada pelos clientes por oferecer suporte de alta qualidade, tendo recebido cinco distintivos no G2 Spring Report 2023, por sua alta pontuação pelos usuários.

No ano passado, em resposta às crescentes necessidades das empresas globais, a GlobeNewswire adicionou três novos circuitos Environmental, Social and Governance (Ambientais, Sociais e de Governança - ESG) – abrangendo a América do Norte, Europa e região da Ásia-Pacífico. Cada circuito inclui uma rede de distribuição regional abrangente, além de uma lista cuidadosamente selecionada de jornalistas especialmente interessados em ESG e responsabilidade social corporativa, bem como empresas que abordam temas ambientais e filantrópicos.

Este ano, a GlobeNewswire está focada no avanço da tecnologia de relações públicas, trabalhando em conjunto com tais empresas. No mês passado ela lançou a primeira ferramenta de IA geradora para a criação de comunicados para imprensa oferecidos por um serviço de notícias. Para mais informação e inscrição no beta do gerador de comunicados para a imprensa da GlobeNewswire AI, visite https://insight.notified.com/globenewswire-ai .

“O crescimento constante da GlobeNewswire é a prova de que o comunicado para a imprensa continua sendo muito importante – na verdade, é uma ferramenta de comunicação absolutamente essencial para as empresas dinâmicas de hoje contarem sua história”, disse Jessica Brown, VP de Marketing da Notified. Para organizações de qualquer tamanho, um comunicado para a imprensa é uma fonte única e indiscutível de verdade, essencial para a estratégia de comunicação corporativa. Os profissionais de Relações Públicas podem obter uma vantagem ao entender as melhores práticas de distribuição que melhoram diretamente a visibilidade, distribuição e resultados de mídia obtidos.

As dicas a seguir, descritas no último eBook da Notified, “ How to Improve Your Media Outreach in 2023 ” (Como Melhorar o Alcance da Sua Mídia em 2023) – fornecem diretrizes para os comunicadores otimizarem o ROI dos comunicados para a imprensa:

Entenda o SEO : aumente a otimização do mecanismo de pesquisa com o alinhamento natural das palavras-chave com as mensagens e o público-alvo. Lembre-se de que a primeira linha do comunicado para a imprensa é o que é apresentado nos resultados de pesquisa do Google.

: aumente a otimização do mecanismo de pesquisa com o alinhamento natural das palavras-chave com as mensagens e o público-alvo. Lembre-se de que a primeira linha do comunicado para a imprensa é o que é apresentado nos resultados de pesquisa do Google. Pense Como um Jornalista : seja imparcial e tático com a escrita na criação de comunicados para a imprensa breves e fáceis de ler – evite jargões e inicie com fatos interessantes, com citações e dados como pontos de prova.

: seja imparcial e tático com a escrita na criação de comunicados para a imprensa breves e fáceis de ler – evite jargões e inicie com fatos interessantes, com citações e dados como pontos de prova. Use a Multimídia para Aprimorar os Resultados : crie um comunicado para a imprensa mais abrangente e envolvente, com imagens, vídeos, clipes de áudio, gráficos e outras mídias incorporadas e para download. No texto alternativo de imagens, adicione palavras-chave ou termos de pesquisa relacionados para aumentar os resultados da pesquisa. Use imagens compactadas e nomes de extensão de arquivo padrão, como .jpg ou .jpeg e títulos descritivos.

: crie um comunicado para a imprensa mais abrangente e envolvente, com imagens, vídeos, clipes de áudio, gráficos e outras mídias incorporadas e para download. No texto alternativo de imagens, adicione palavras-chave ou termos de pesquisa relacionados para aumentar os resultados da pesquisa. Use imagens compactadas e nomes de extensão de arquivo padrão, como .jpg ou .jpeg e títulos descritivos. Utilize Sua Redação Online: em um ambiente de mídia desafiador, a redação serve como um recurso de conteúdo atualizado, fácil de consumir, além de ser uma fonte de informações em que os jornalistas e partes interessadas confiam.

Para mais informações sobre a GlobeNewswire, visite:

Sobre a Notified

A Notified está empenhada em facilitar a criação e o compartilhamento de histórias potentes de marcas com todo o mundo. Mais de 10.000 clientes globais, desde empresas em crescimento e empresas públicas, até algumas das marcas mais reconhecidas do mundo, contam com o nosso conjunto de soluções premiadas de categoria mundial e com a nossa dedicada equipe de atendimento ao cliente.

As soluções da Notified ajudam as empresas a compartilhar e ampliar suas histórias - para clientes, investidores, funcionários e mídia. Desde a distribuição de comunicados para a imprensa via GlobeNewswire até as ligações de ganhos, sites de RI, escuta social, engajamento da mídia, webinars e experiências digitais, a Notified tem você em mente. A Notified faz parte do West Technology Group, LLC (ex-Intrado Corporation) controlado por afiliadas de determinados fundos administrados pela Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). A Notified está localizada em New York, N.Y.

Saiba mais em www.notified.com ou siga-nos no

