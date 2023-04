Ecoslops : EBITDA 2022 et cash-flow opérationnel positifs pour la première fois, une étape clé franchie par le Groupe

English French

Paris, le 12 avril 2023, 8h30 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 11 avril 2023.

Chiffre d'affaires de 19 M € , en progression de 53 %

EBITDA* positif de 1,1 M€ au niveau du groupe, jalon essentiel franchi par le groupe

2023 : signature d'un partenariat stratégique avec Parlym sur l'Afrique pour une accélération du développement de la Scarabox®





Faits marquants opérationnels de l’exercice 2022

Excellente performance de l’unité de Sines au Portugal, qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 70%, passant de 8,5M€ à 14,4M€, permettant de dégager un EBITDA record de 4,9 M€ (1,6 M€ en 2021), soit 34% des revenus.





La montée en charge de l’unité de Marseille qui réalise 4,3 M€ de chiffre d’affaires en 2022 (0,2 M€ en 2021. L’EBITDA est encore négatif de 1 M€ (en amélioration de 0,6 M€ vs 2021) mais aurait été proche de l’équilibre au second semestre sans l’impact de l’arrêt des raffineries (mouvement social sur le pouvoir d’achat).





L’expédition, en fin d’année, de la première unité Scarabox® à destination du Cameroun.





De façon plus générale, le groupe a bénéficié de conditions de marché très favorables pour les unités P2R, avec un Brent qui est passé de 71$/bbl en moyenne sur 2021 à 99$/bbl en 2022. Les prix du gaz ayant été responsables d’une demande particulièrement soutenue sur le fioul et le gasoil, les prix de vente des produits finis ont progressé davantage encore.

L’EBITDA du groupe est ainsi passé de -1,4M€ en 2021 à +1,1M€ en 2022.

Hors Ecoslops Provence, en phase de montée en charge, l’EBITDA du groupe est de +2,1 M€ en 2022 (Vs +0,2M€ en 2021).

Le cashflow opérationnel du groupe est de + 2,9 M€ sur l’exercice. Hors Ecoslops Provence, il est de +3,7 M€. Ceci confirme la pertinence du business model et l’alignement des cashflows avec les résultats.

Compte de résultat consolidé 2022 (en k€) - Présentation analytique

(Sur la base des comptes audités, rapports en cours d’émission)

en €'000 31/12/2022 31/12/2021 Variation Produits raffinés 16 632 6 517 +10 115 Scarabox 266 3 734 -3 468 Services portuaires 2 133 2 196 -63 Total CA 19 031 12 447 +6 584 Marge brute 11 414 6 535 +4 879 Taux de marge brute 60% 53% 74% Autres produits/charges 175 397 -222 Charges de personnel -3 771 -3 652 -119 Charges externes -6 511 -4 673 -1 838 Impôts & taxes -213 -59 -154 EBITDA 1 094 -1 452 +2 546 Amortissements/Provisions -2 586 -1 790 -796 Résultat Financier -1 325 -1 720 +395 Résultat Exceptionnel -62 - -62 Impôt société 419 697 -278 Résultat Net -2 460 -4 264 +1 804 Part du Groupe -1 793 -3 720 +1 927

Le chiffre d’affaires du groupe a bénéficié sur l’exercice 2022 du renforcement de son activité Produits raffinés, +155%, avec :

Une forte progression des ventes en volume, de +51%, représentant 29.500 tonnes (contre 19.500 en 2021)

Une très nette augmentation du prix de vente moyen (+69%) liée notamment aux conditions favorables sur les marchés de l’énergie (+57% sur le Brent converti en €)

Le taux de marge brute, quant à lui, est passé de 53% à 60%, bénéficiant d’une tension sur les prix de vente des produits finis (notamment le fioul et le gasoil) supérieure à celle sur les prix d’achat de slops.

L'augmentation des charges de personnel est de 0,16 M€, soit 3%. Cependant, l’exercice 2021 intégrait une reprise de provision (devenue sans objet) d’un montant de 0,15 M€. La masse salariale est donc restée stable entre les deux exercices.

Les charges externes progressent quant à elles de 1,8 M€, augmentation imputable à hauteur de 1 M€ à Ecoslops Provence (début de la production au second semestre 2021 contre une année pleine en 2022) et de 0,8 M€ à Ecoslops Portugal, impactée pour 0,4 M€ par l’augmentation du prix de l’électricité et par des coûts de maintenance et de transports sur vente additionnels.

Le résultat financier est négatif de 1,3 M€. Il comprend majoritairement, pour 1 M€, la charge d’intérêts sur l’emprunt BEI.

L'impôt sur les sociétés représente un produit de 0,4 M€ et se décompose en un produit d'impôt de 0,4 M€ relatif au crédit d'impôt recherche, la reconnaissance d'impôts différés actifs au Portugal pour un montant de 0,2 M€ et une charge d’impôt courante au Portugal de 0,2 M€.

Bilan consolidé au 31 décembre 2022

(Comptes audités et rapports en cours d’émission)

En €'000 31/12/2022 31/12/2021 Var. k€ Var. % Immobilisations Incorporelles 1 117 1 441 (324) (22)% Immobilisations Corporelles 33 182 34 342 (1 160) (3)% Immobilisations Financières 783 180 603 +335% Actif Immobilisé 35 082 35 963 (881) (2)% Stocks & Encours 1 314 1 510 (196) (13)% Clients 4 049 5 090 (1 041) (20)% Autres Créances 1 713 1 721 (9) (0)% Impôts différés actif 1 527 1 348 179 +13% Disponibilités 6 870 6 340 530 +8% CCA & Charges à répartir 869 1 036 (168) (16)% Actif circulant 16 341 17 045 (704) 24% Total ACTIF 51 423 53 008 (1 585) (3)% 31/12/2022 31/12/2021 Var. k€ Var. % Capital & Réserves 16 014 19 734 (3 720) (19)% Subvention d'investissement 1 460 1 556 (96) (6)% Quote-part des minoritaires (77) 590 (667) (113)% Résultat Net - Part du groupe (1 793) (3 720) 1 927 (52)% Capitaux Propres 15 604 18 160 (2 556) (14)% Avances conditionnées 838 0 838 N/A Prov. Pour Risques&Charges 96 180 (84) (47)% Dettes Fin. 29 211 28 952 259 1% Fournisseurs 3 995 4 113 (118) (3)% Dettes fiscales & sociales 1 029 1 053 (24) (2)% Autres dettes 650 550 100 +18% Dettes d'exploitation 5 674 5 716 (42) (1)% Total PASSIF 51 423 53 008 (1 585) (3)%

Situation financière et cashflows

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose de près de 6,9 M€ de trésorerie (+0,5 M€ par rapport au 31 décembre 2021) et d’un endettement net de 23,2 M€ (vs 22,6 M€ au 31 décembre 2021). La variation de trésorerie s'analyse comme suit :

Exercice 2022 Rappel 2021 Résultat d'exploitation Avt Amort. & Prov 1 094 (1 452) Subvention viré au résultat (124) (126) Variation du BFR exploitation 1 886 (2 421) Operating cashflow 2 856 (3 999) Acquisition d'immobilisations (961) (3 410) Variation du BFR (Fournisseurs d'immos) (526) (1 075) Prise de participation-Valtech Energy (603) - Investing cashflow (2 090) (4 485) C/C Actionnaires E. Provence (TotalEnergies) 683 1 270 Augmentation capital - 6 125 Subvention d'investissement 838 Variation d'emprunts (255) 318 Intérêts (1 502) (844) Financing cashflow (236) 6 869 Variation de trésorerie 530 (1 615) Trésorerie d'ouverture 6 340 7 955 Trésorerie de clôture 6 870 6 340 Variation 530 (1 615)

Le cashflow opérationnel ressort à +2,9 M€ grâce notamment à une variation de BFR positive de 1,9 M€, liée à l’encaissement en janvier 2022 du premier paiement de la vente de la Scarabox au Cameroun.

Le cashflow lié aux investissements s’élève à -2,1 M€ et intègre, outre les investissements récurrents liés aux deux unités P2R (y compris le paiement de la fin des travaux de l’unité de Marseille), 0,6M€ de prise de participation dans le capital de la société Valtech Energy.

Enfin, les opérations liées aux financements se soldent par un décaissement net de 0,2 M€, comprenant d’une part 1,5M€ d’intérêts sur emprunts et 0,3 M€ de remboursements d’emprunts, et d’autre part l’apport de 0,7 M€ en compte courant d’associé par TotalEnergies pour le BFR d’Ecoslops Provence et 0,8 M€ d’avance sur subvention (inscrite au bilan en avance conditionnée).

Stratégie et Développements

Concernant la Scarabox®, Ecoslops a annoncé la signature d’un partenariat avec le groupe Parlym, société spécialisée dans l’ingénierie de projets d’infrastructures énergétiques, réalisant plus de 150M€ de chiffre d’affaires, dont 50% sur le continent africain (sur lequel elle est implantée depuis plus de 50 ans).

Cet accord prendra la forme d’une structure conjointe (Parlym 80%/Ecoslops 20%) qui a pour vocation d’investir de façon majoritaire dans les projets locaux co-développés et financés par les deux partenaires. Ecoslops a pour objectif de constituer un portefeuille de clients dans le monde pour ses unités, permettant de générer des revenus tout au long de la vie du projet : vente de la Scarabox, assistance technique pluriannuelle, dividendes en tant qu’actionnaire.

A très court terme, Parlym prendra, aux côtés d’Ecoslops, une participation minoritaire dans la société Valtech Energy au Cameroun (premier client de la Scarabox®). Les deux partenaires ont aussi pour objectif de réaliser un second investissement en 2023 en Côte d’Ivoire, dès que les autorisations réglementaires auront été accordées.

L’objectif d’Ecoslops est d’implanter au moins une unité par an dans le cadre de cet accord. Parlym apporte sa présence historique sur le continent africain, la sécurisation du financement des projets et ses compétences en maîtrise d’ouvrage. Ecoslops apporte son savoir-faire et sa technologie dans la valorisation des déchets, ainsi que ses partenariats commerciaux.

Ecoslops ambitionne de vendre au moins une autre unité par an à court terme sur différents territoires non couverts par cet accord et de développer d’autres partenariats de ce type dans le monde.

En conséquence, le groupe Ecoslops a choisi de focaliser ses ressources techniques et financières sur les activités les plus rentables, les plus génératrice de cash-flow à court terme et prometteuses en termes de croissance à moyen terme. C’est pourquoi il a été décidé de :

Développer plus rapidement et en partenariat les ventes de Scarabox, génératrices de cash-flow et de marge rapides ;

Concentrer les efforts sur la génération de cash-flow des P2R d’Ecoslops Provence et Portugal ;

Passer d’un modèle constructeur/financeur/exploitant à un modèle de vente sous licence de sa technologie et savoir-faire pour les nouveaux P2R.





Les projets d’Anvers et Singapour ayant pour caractéristique d’exiger des temps de développement longs (plusieurs années), des besoins de financement et des durées de payback élevés, il a été décidé de focaliser les ressources du groupe sur les actifs existants et non plus sur ces projets, au regard des retours sur investissement trop lointains pour Ecoslops.

En Égypte, la demande d’Ecoslops de mise en place d'une contribution forfaitaire de chaque navire pour sécuriser les revenus du projet (taxe environnementale) n’ayant pas été entérinée par les autorités, ce projet est devenu trop risqué en termes de business model (risque commercial sur le chiffre d’affaires devant être porté par Ecoslops). Il est utile de rappeler que les frais d'études ont été couverts par le financement sous forme de subvention FASEP.

ESG

En tant qu’acteur de l’économie circulaire, Ecoslops accorde une importance majeure aux enjeux environnementaux, en sus des enjeux sociétaux et de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe a publié le 30 mai 2022 son troisième rapport de développement durable.

La volonté du Groupe de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue s’est illustré en 2022 à travers la nouvelle progression de la notation ESG issue de la Campagne Gaïa Research 2021. La société a ainsi confirmé sa performance puisqu’elle est cette année médaillée d’or, classée 39ème/371 dans le panel général (contre 170ème/390 lors de la campagne précédente), et 14ème/126 dans le panel des entreprises réalisant moins de 150M€ de chiffre d’affaires.

Perspectives 2023

Sur 2023, pour l’unité de Sines au Portugal, la société prévoit une production annuelle de l’ordre de 25.000 tonnes.

Pour l’unité de Marseille, après un début d’année 2023 pénalisé par une phase de maintenance, puis par l’impossibilité de redémarrer compte tenu du mouvement social impactant les raffineries françaises (réforme des retraites), l’objectif initial de produire 15.000 tonnes sur l’année a été revue à la baisse à 11.000 tonnes pour ces raisons conjoncturelles.

Enfin, Ecoslops a pour objectif de contractualiser cette année la vente d’une nouvelle Scarabox en Côte d’Ivoire.

* : EBITDA = Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions

Agenda Financier :

Assemblée Générale Mixte : 13 juin 2023

Publication du Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 : 12 juillet 2023

Publication des résultats semestriels : 26 septembre 2023

A PROPOS D'ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43

Ecoslops fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement.

www.ecoslops.com

