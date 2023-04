English Finnish

Eezy Oyj -- SISÄPIIRITIETO -- 12.4.2023 klo 9.55

Sisäpiiritieto: Siina Saksi Eezy Oyj:n toimitusjohtajaksi

Eezy Oyj:n hallitus on 12.4.2023 nimittänyt KTM, eMBA Siina Saksin (s. 1966) Eezyn toimitusjohtajaksi. Siina Saksi on toiminut vuodesta 2016 Terveystalo Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja operatiivisena johtajana vastaten terveydenhuollon palveluista. Saksilla on myös pitkäaikaista kokemusta vahinkovakuutus- ja pankkialalta. Saksi aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä viimeistään 15.8.2023.

”Siina Saksilla on erittäin vankka kokemus liiketoiminnan tuloksellisesta kehittämisestä ja strategian systemaattisesta toimeenpanosta yhdessä henkilöstön kanssa. Eezy Oyj:n hallitus määritteli huolellisesti osaamisen ja kokemuksen, jota tulevalta toimitusjohtajalta odotetaan. Saksin laaja tausta erilaisista liiketoiminnoista sekä hänen näkemyksensä Eezyn strategiasta ja tulevaisuudesta osuvat erinomaisesti yhteen hallituksen näkemysten kanssa. Olen hyvin tyytyväinen, että saamme Eezyn erittäin taitavien asiantuntijoiden joukkoon Siina Saksin, joka on sekä tulosorientoitunut että ihmisläheinen johtaja”, toteaa Eezy Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju.

”Eezy on johtava työelämän asiantuntijayhtiö, jonka missiona on uudistaa suomalaista työelämää yhdessä asiakkaiden kanssa laajalla osaamis- ja palveluvalikoimallaan. Eezyn tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä, ja olen erittäin innoissani päästessäni johtamaan yhtiötä kannattavaan kasvuun yhdessä eezyläisten kanssa”, sanoo Siina Saksi.

Eezyn varatoimitusjohtaja Pasi Papunen jatkaa vt. toimitusjohtajan tehtävässä Saksin aloittamiseen asti.





Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, hallituksen puheenjohtaja, Eezy Oyj, puh. 050 577 4200

Haastattelupyynnöt: Marleena Bask, viestintä- ja markkinointijohtaja puh. 050 3523643 tai marleena.bask@eezy.fi





