IBFD freut sich, die nächste kostenlose Veranstaltung anzukündigen: International Taxation: What Role for the UN? (Internationale Besteuerung: Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen?)

Diese hybride Veranstaltung, die von IBFD Academic ausgerichtet wird, findet am 12. Mai statt und ist für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmenden sowohl persönlich in der IBFD-Zentrale als auch online für Teilnehmende aus aller Welt zugänglich.

