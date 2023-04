L'IBFD est ravie d'annoncer son événement gratuit à venir : « International Taxation: What Role for the UN? »

French German

AMSTERDAM, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet événement illustre couvrira une variété de sujets importants, avec notamment une conférence sur la souveraineté et sa place dans la sphère fiscale internationale, une discussion de panel technique marquant le 15e anniversaire du World Tax Journal, et une présentation sur les conclusions clés du Rapport annuel Observatory on the Protection of Taxpayers’ Rights (OPTR, observatoire sur la protection des droits des contribuables) 2022.



L'un des nombreux points saillants sera l'annonce du lauréat des 9e Frans Vanistendael Awards, reconnaissant l'excellence en recherche fiscale internationale. L'événement promet d'être une précieuse opportunité pour les universitaires en fiscalité internationale de discuter avec les grands experts dans le domaine et de rester au courant des tout derniers développements.

Commentant l'événement, Pasquale Pistone, président d'IBFD Academic, a déclaré : « Nous nous réjouissons de réunir un groupe d'experts de renom pour évoquer des sujets importants de la fiscalité internationale. Notre format d'événement hybride permettra un échange dynamique d'idées entre nos participants présents sur place et en ligne, et nous sommes impatients de mener une discussion productive et stimulante. »

Les espaces de participation en personne sont limités à 30 individus, donc ceux qui souhaitent venir sur place sont encouragés à s'inscrire au plus vite pour assurer leur place.

Pour tout complément d'information et pour vous inscrire à l'événement, veuillez consulter la page d'événements de l'IBFD. Nous sommes impatients de vous voir le 12 mai.

Coordonnées : Phil Windus, coordonnateur principal du marketing : p.windus@ibfd.org.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

