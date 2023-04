Biognosys présente de nouvelles recherches sur le cancer sur ses plateformes protéomiques et fait progresser l'analyse des données avec le lancement de Proteoverse™ lors de la réunion annuelle 2023 de l'AACR

French German Italian Spanish Dutch

En collaboration avec d'éminentes sociétés biopharmaceutiques et institutions universitaires, Biognosys démontrera les avancées technologiques et la polyvalence des plateformes protéomiques TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ sur l'ensemble du spectre de la recherche en oncologie et du développement clinique

Proteoverse™ offre une visualisation intuitive et interactive des données afin de rendre les données protéomiques plus accessibles et d'identifier facilement des informations biologiques exploitables pour la recherche de biomarqueurs et de produits biopharmaceutiques

ZURICH, Suisse et CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader des solutions protéomiques de nouvelle génération pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui les détails de sa présence à la réunion annuelle 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 14 au 19 avril 2023 à Orlando, en Floride. La société présentera 8 posters scientifiques autour de ses trois plateformes de services de recherche, TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™, en collaboration avec des chercheurs biopharmaceutiques et universitaires de premier plan.

L'équipe d'experts scientifiques de Biognosys sera également présente au stand n° 319. En plus de présenter sa suite de plateformes et d'applications de recherche, la société dévoilera et présentera pour la première fois son nouvel outil d'exploration de données Proteoverse.

« Notre forte présence scientifique avec des collaborateurs de premier plan à la réunion annuelle de l'AACR démontre l'élan croissant de la protéomique basée sur la spectrométrie de masse dans la recherche de biomarqueurs en oncologie et le développement de médicaments », a déclaré Kristina Beeler, Ph.D., directrice commerciale de Biognosys. « Le lancement de Proteoverse™ révolutionne l'analyse des données protéomiques et marque un bond significatif vers la création d'une protéomique encore plus accessible et exploitable pour les chercheurs afin d'identifier de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles cibles médicamenteuses, ce qui contribue à poursuivre cette dynamique de progrès. »

Le partenaire stratégique de Biognosys, Bruker, sera présent au stand n° 1818 pour présenter son écosystème protéomique et ses capacités d'imagerie en oncologie.

Proteoverse™ : rendre la protéomique accessible grâce à une visualisation intuitive des données

Les plateformes de services de recherche innovantes de Biognosys offrent une profondeur et une qualité, inégalées dans l'industrie, de génération de données de spectrométrie de masse. Proteoverse améliore l'accessibilité à ces données riches et fournit une large gamme de fonctions intuitives et interactives de visualisation et d'exploration de données. Les clients peuvent rapidement et facilement extraire des informations biologiques précieuses pour faire avancer leurs recherches en découvrant les analytes les plus intéressants parmi des milliers de protéines, en explorant leur structure au niveau peptidique et en examinant leur pertinence biologique.

L'outil sera proposé dans le cadre des projets de recherche TrueDiscovery de Biognosys, d'abord en accès anticipé puis à terme pour tous les clients.

Huit présentations de posters scientifiques : perspectives transformatrices de la découverte à la clinique

Vous pourrez télécharger les posters sur biognosys.com/aacr23 d'ici le mercredi 19 avril.

Résumé n° 185 : cartographie globale des modules de voie et des réseaux de phosphorylation dans les modèles PDX et organoïdes correspondants (PDXO) sous traitement par thérapie ciblée Intervenant : Jakob Vowinckel, Ph.D. Collaborateur : Crown Bioscience Plateforme, technologie et application : TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Phosphoproteome Profiling Séance : organoïdes tumoraux pour les essais thérapeutiques Date et heure : dimanche 16 avril 2023, de 13 h 30 à 17 h 00



Résumé n° 2024 : protéolyse ménagée et à haute résolution (HR-LiP), une nouvelle approche de protéomique structurelle pour la prévision des événements de liaison entre petites molécules et protéine Intervenant : Nigel Beaton, Ph.D. Collaborateur : Cedilla Therapeutics Plateforme, technologie et application : TrueTarget, protéolyse ménagée et à haute résolution, Drug Target Validation Séance : protéomiques et découverte de biomarqueurs Date et heure : lundi 17 avril 2023, de 9 h 00 à 12 h 30

Résumé n° 2991 : complémentarité de la cartographie des néoantigènes de classe I et II dans le cancer colorectal MSI+ dans des échantillons de tissus de taille de biopsie à l'aiguille Intervenant : Christopher Below, Ph.D. Collaborateur : Indivumed Plateforme, technologie et application : TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Immunopeptidome Profiling Séance : antigènes tumoraux et présentation des antigènes Date et heure : lundi 17 avril 2023, de 13 h 30 à 17 h 00

Résumé n° 5059 : surveillance à haut débit des protéoformes et des voies par le biais de panels d'essais de spectrométrie de masse multiplexés et personnalisables Intervenant : Yuehan Feng, Ph.D. Plateforme, technologie et application : TrueSignature, Parallel Reaction Monitoring, Pharmacodynamic Biomarkers Séance : approches pharmacologiques Date et heure : mardi 18 avril 2023, de 13 h 30 à 17 h 00



Résumé n° 3974 : découverte et validation de cibles thérapeutiques dans les cellules immunitaires par protéomique basée sur la spectrométrie de masse Intervenant : Jakob Vowinckel, Ph.D. Collaborateur : Genmab Plateforme, technologie et application : TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Mechanism of Action Studies Séance : identification des cibles moléculaires 2/nouveaux modèles non cliniques pour les cibles Date et heure : mardi 18 avril 2023, de 9 h 00 à 12 h 30



Résumé n° 3847 : identification ciblée d'un récepteur couplé aux protéines G transmembranaires à passages multiples par spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS) Intervenant : Nigel Beaton, Ph.D. Collaborateur : InterAx Biotech Plateforme, technologie et application : TrueTarget, spectrométrie de masse à protéolyse limitée, Drug Target Deconvolution Séance : biologie structurelle et chimique Date et heure : mardi 18 avril 2023, de 9 h 00 à 12 h 30

Résumé n° 5300 : l'analyse des biomarqueurs protéiques par spectrométrie de masse dans les combinaisons de chimio-immunothérapie identifie des signatures immunitaires uniques dans le cancer du pancréas Intervenant : Nigel Beaton, Ph.D. Remerciements : Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI) Plateforme, technologie et application : TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery Séance : spectrométrie de masse biologique et biologie des systèmes Date et heure : mardi 18 avril 2023, de 13 h 30 à 17 h 00

Résumé n° 4352 : exploitation du profilage protéomique profond des vésicules extracellulaires dérivées du plasma et du sérum pour la découverte de biomarqueurs du mélanome et la dissection de la maladie Intervenant : Yuehan Feng, Ph.D. Collaborateurs : Hôpital universitaire de Zurich et Université de Stanford Plateforme, technologie et application : TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery Séance : biomarqueurs du bénéfice thérapeutique 4 Date et heure : mardi 18 avril 2023, de 9 h 00 à 12 h 30





À propos de TrueDiscovery™

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées sur l'ensemble du pipeline de développement de médicaments.

TrueDiscovery s'appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA) co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet le profilage sans biais le plus approfondi des protéomes de tissus et de biofluides avec une spécificité imbattable à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables à des dosages cliniques. Les études peuvent être effectuées dans un environnement certifié BPL et conforme aux BPC. Pour plus d'informations, veuillez consulter truediscovery.bio .

À propos de TrueTarget™

La plateforme protéomique TrueTarget de Biognosys répond de manière unique aux défis les plus pressants de la découverte précoce de médicaments en identifiant les cibles et les non-cibles afin d'accélérer et de réduire les risques liés au développement des médicaments tout au long de la chaîne de production.

TrueTarget est alimenté par la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie chimioprotéomique brevetée co-développée par Biognosys. TrueTarget est le seul outil permettant de sonder les changements structurels à travers le protéome complet avec une résolution au niveau peptidique, fournissant des informations uniques sur la liaison des composés et l'identification des cibles.

La plateforme permet d'élucider les mécanismes d'action et de révéler des toxicités inattendues. Pour plus d'informations, veuillez consulter truetarget.bio.

À propos de TrueSignature™

La plateforme TrueSignature de Biognosys fournit des panels protéomiques personnalisables de haute précision pour les lectures pharmacodynamiques et le suivi des biomarqueurs cliniques.

La spectrométrie de masse Parallel Reaction Monitoring alimente la plateforme, permettant une personnalisation complète et une indépendance vis-à-vis de la reconnaissance basée sur l'affinité et de la disponibilité des réactifs. Les panels TrueSignature offrent un niveau de multiplexage sans précédent, permettant la quantification absolue simultanée de jusqu'à 100 protéines.

Les panels TrueSignature peuvent être développés en quelques semaines et sont disponibles à la fois en tant que solution autonome ou en tant que solution intégrée, dans laquelle les informations issues des études TrueDiscovery guident le choix des protéines dans le panel personnalisé. Les mesures sont effectuées avec une vitesse et un débit sans précédent dans les installations de pointe de Biognosys, le plus grand laboratoire de spectrométrie de masse haut de gamme au monde, certifié BPL et conforme aux BPC. Pour plus d'informations, veuillez consulter truesignature.bio.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Grâce à notre gamme polyvalente de solutions protéomiques de nouvelle génération, comprenant les plateformes de services de recherche TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™, notre logiciel phare Spectronaut®et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour renforcer la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter biognosys.com .

