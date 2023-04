Biognosys presenta una nuova ricerca sul cancro sulle sue piattaforme di proteomica e analisi avanzata dei dati con il lancio di Proteoverse™ al convegno annuale 2023 dell'AACR 2023

French German Italian Spanish Dutch

In collaborazione con importanti aziende biofarmaceutiche e istituzioni accademiche, Biognosys dimostrerà i progressi tecnologici e la versatilità delle piattaforme proteomiche TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™ in tutto lo spettro della ricerca oncologica e dello sviluppo clinico

Proteoverse™ offre una visualizzazione dei dati intuitiva e interattiva per rendere i dati di proteomica più accessibili e identificare facilmente informazioni biologiche attuabili per la ricerca sui biomarcatori e sui biofarmaci

ZURIGO, Svizzera e CAMBRIDGE, Massachusetts, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader nelle soluzioni proteomiche di nuova generazione per la scoperta e lo sviluppo di farmaci, ha annunciato oggi i dettagli della sua presenza al convegno annuale 2023 dell'American Association for Cancer Research (AACR), che si terrà dal 14 al 19 aprile 2023 a Orlando, in Florida. La società presenterà 8 manifesti scientifici attorno alle sue tre piattaforme di servizi di ricerca, TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™, in collaborazione con importanti ricercatori biofarmaceutici e accademici.

Il team di esperti scientifici di Biognosys sarà presente anche allo stand n° 319. Oltre a presentare il suo pacchetto di piattaforme e applicazioni di ricerca, l'azienda svelerà e dimostrerà per la prima volta il suo nuovo strumento di esplorazione dei dati Proteoverse.

“La nostra forte presenza scientifica con i principali collaboratori al convegno annuale dell'AACR dimostra il crescente slancio della proteomica basata sulla spettrometria di massa nella ricerca sui biomarcatori oncologici e nello sviluppo di farmaci”, ha affermato Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer di Biognosys. “Il lancio di Proteoverse™ rivoluziona l'analisi dei dati di proteomica e segna un significativo passo avanti verso la proteomica ancora più accessibile e utilizzabile per i ricercatori per identificare nuovi biomarcatori e bersagli farmacologici, contribuendo a dare seguito a questo progresso”.

Il partner strategico di Biognosys, Bruker, sarà presente allo stand n° 1818 per presentare il proprio ecosistema di proteomica e le capacità di imaging in oncologia.

Proteoverse™: rendere accessibile la proteomica con la visualizzazione intuitiva dei dati

Le innovative piattaforme di servizi di ricerca di Biognosys forniscono profondità e qualità leader nel settore nella generazione di dati di spettrometria di massa. Proteoverse migliora l'accessibilità a questi dati complessi e fornisce un'ampia gamma di funzioni intuitive e interattive di visualizzazione ed esplorazione dei dati. I clienti possono estrarre rapidamente e facilmente preziose informazioni biologiche per far progredire la loro ricerca scoprendo gli analiti più interessanti tra migliaia di proteine, esplorando la loro struttura a livello di peptidi ed esaminando la loro rilevanza biologica.

Lo strumento sarà offerto insieme ai progetti di servizio di ricerca TrueDiscovery di Biognosys, prima come versione ad accesso anticipato e infine per tutti i clienti.

8 Presentazioni di poster scientifici: informazioni trasformative dalla scoperta alla clinica

I poster saranno disponibili per il download su biognosys.com/aacr23 entro mercoledì 19 aprile.

Abstract 185: mappatura globale dei moduli del percorso e delle reti di fosforilazione in PDX e corrispondenti modelli organoidi (PDXO) trattati con terapie mirate Presentatore: Jakob Vowinckel, Ph.D. Collaboratore: Crown Bioscience Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Phosphoproteome Profiling Sessione: organoidi tumorali per test terapeutici Data e ora: domenica 16 aprile 2023, dalle 13:30 alle 17:00.



Abstract 2024: proteolisi limitata ad alta risoluzione (HR-LiP), un nuovo approccio di proteomica strutturale per la previsione di eventi di legame molecola-proteina di piccole dimensioni Presentatore: Nigel Beaton, Ph.D. Collaboratore: Cedilla Therapeutics Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueTarget, proteolisi limitata ad alta risoluzione, Drug Target Validation Sessione: proteomica e scoperta di biomarcatori Data e ora: lunedì 17 aprile 2023, dalle 9:00 alle 12:30.

Abstract 2991: complementarità della mappatura dei neoantigeni di classe I e II nel carcinoma colorettale MSI-alto in campioni di tessuto con biopsia ad ago Presentatore: Christopher Below, Ph.D. Collaboratore: Indivumed Piattaforma, Tecnologia e Applicazione: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Immunopeptidome Profiling Sessione: antigeni tumorali e presentazione dell'antigene Data e ora: lunedì 17 aprile 2023, dalle 13.30 alle 17:00.

Abstract 5059: monitoraggio ad alto rendimento di proteoforme e percorsi attraverso pannelli di analisi di spettrometria di massa multiplexati e personalizzabili Presentatore: Yuehan Feng, Ph.D. Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueSignature, Parallel Reaction Monitoring, Pharmacodynamic Biomarkers Sessione: approcci farmacologici Data e ora: martedì 18 aprile 2023, dalle 13:30 alle 17:00.



Abstract 3974: scoperta e validazione di bersagli terapeutici nelle cellule immunitarie mediante proteomica basata sulla spettrometria di massa Presentatore: Jakob Vowinckel, Ph.D. Collaboratore: Genmab Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Mechanism of Action Studies Sessione: identificazione di bersagli molecolari 2 / nuovi modelli non clinici per i bersagli Data e ora: martedì 18 aprile 2023, dalle 9:00 alle 12:30.



Abstract 3847: Identificazione del target di un recettore accoppiato alla proteina G transmembrana multi-pass utilizzando la Limited Proteolysis Mass Spectrometry (spettrometria di massa accoppiata a proteolisi limitata) (LiP-MS) Presentatore: Nigel Beaton, Ph.D. Collaboratore: InterAx Biotech Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueTarget, spettrometria di massa a proteolisi limitata, Drug Target Deconvolution Sessione: biologia strutturale e chimica Data e ora: martedì 18 aprile 2023, dalle 9:00 alle 12:30.

Abstract 5300: l'analisi dei biomarcatori proteici basata sulla spettrometria di massa nelle combinazioni di chemioimmunoterapia identifica firme immunitarie uniche nel cancro del pancreas Presentatore: Nigel Beaton, Ph.D. Riconoscimento: Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI) Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery Sessione: spettrometria di massa biologica e biologia dei sistemi Data e ora: martedì 18 aprile 2023, dalle 13:30 alle 17:00.

Abstract 4352: sfruttamento del profilo proteomico profondo delle vescicole extracellulari derivate dal plasma e dal siero per la scoperta dei biomarcatori del melanoma e la dissezione della malattia Presentatore: Yuehan Feng, Ph.D. Collaboratori: Ospedale universitario di Zurigo e Università di Stanford Piattaforma, tecnologia e applicazione: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery Sessione: biomarcatori di beneficio terapeutico 4 Data e ora: martedì 18 aprile 2023, dalle 9:00 alle 12:30.





Informazioni su TrueDiscovery™

La piattaforma TrueDiscovery di Biognosys offre soluzioni proteomiche integrate per l'intera pipeline di sviluppo dei farmaci.

TrueDiscovery è basato sulla spettrometria di massa Hyper Reaction Monitoring (HRM), una tecnologia avanzata di quantificazione delle proteine basata su Data Independent Acquisition (acquisizione indipendente di dati) (DIA) co-inventata e brevettata da Biognosys.

TrueDiscovery è l'unica piattaforma che ricerca il proteoma completo per quantificare migliaia delle proteine più rilevanti, tra cui un numero illimitato di proteoforme. La piattaforma consente la più profonda profilazione imparziale dei proteomi di tessuti e biofluidi con una specificità imbattibile su larga scala. I dati generati sono altamente riproducibili e facilmente trasferibili ai saggi clinici. Gli studi possono essere eseguiti in un ambiente certificato GLP e conforme GCP. Per ulteriori informazioni, visitare truediscovery.bio .

Informazioni su TrueTarget™

La piattaforma di proteomica TrueTarget di Biognosys affronta in modo univoco le questioni più urgenti nella scoperta precoce di farmaci identificando obiettivi interni e esterni per accelerare e ridurre il rischio di sviluppo di farmaci in tutta la pipeline.

TrueTarget si basa sulla Limited Proteolysis Mass Spectrometry (Spettrometria di Massa a Proteolisi Limitata) (LiP-MS), una tecnologia brevettata di chemioproteomica sviluppata da Biognosys. TrueTarget è l'unico strumento per sondare i cambiamenti strutturali attraverso il proteoma completo con risoluzione a livello peptidico, fornendo intuizioni uniche sul legame dei composti e sull'identificazione del bersaglio.

La piattaforma consente di chiarire i meccanismi d'azione e di rivelare tossicità impreviste. Per ulteriori informazioni, visitare truetarget.bio.

Informazioni su TrueSignature™

La piattaforma TrueSignature di Biognosys fornisce pannelli proteomici personalizzabili di alta precisione per la lettura farmacodinamica e il monitoraggio dei biomarcatori clinici.

La spettrometria di massa a monitoraggio di reazione parallela alimenta la piattaforma, consentendo una completa personalizzazione e l'indipendenza dal riconoscimento basato sull'affinità e dalla disponibilità di reagenti. I pannelli TrueSignature offrono un livello di multiplexing senza precedenti, consentendo la quantificazione assoluta simultanea di un massimo di 100 proteine.

I pannelli TrueSignature possono essere sviluppati in poche settimane e sono disponibili sia come soluzione indipendente che come soluzione integrata, in cui le informazioni ottenute dagli studi TrueDiscovery orientano la scelta delle proteine nel pannello personalizzato. Le misurazioni vengono eseguite con una velocità e una produttività senza precedenti presso la struttura all'avanguardia di Biognosys, il più grande laboratorio di spettrometria di massa certificato GLP e GCP al mondo. Per ulteriori informazioni, visitare truesignature.bio.

Informazioni su Biognosys

Noi di Biognosys crediamo che le informazioni dettagliate sui proteomi siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che possono migliorare notevolmente la salute umana. Grazie al nostro portafoglio versatile di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

