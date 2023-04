Biognosys presenteert nieuw kankeronderzoek op de proteomica-platforms van het bedrijf, en bevordert gegevensanalyse met de lancering van Proteoverse™ tijdens de AACR Annual Meeting 2023

French German Italian Spanish Dutch

In samenwerking met vooraanstaande biofarmaceutische bedrijven en academische instellingen zal Biognosys de technologische vooruitgang en veelzijdigheid van de TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™ proteomica-platforms over het hele spectrum van oncologisch onderzoek en klinische ontwikkeling demonstreren.

Proteoverse™ biedt intuïtieve en interactieve datavisualisatie om proteomica-gegevens toegankelijker te maken en gemakkelijk bruikbare biologische inzichten te identificeren voor biomarker- en biofarmaceutisch onderzoek.

ZÜRICH, Zwitserland en CAMBRIDGE, Massachusetts, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een leider in proteomica-oplossingen van de volgende generatie voor de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, kondigde vandaag de details aan van hun aanwezigheid op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2023, die van 14 tot 19 april 2023 in Orlando, Florida, zal worden gehouden. Het bedrijf zal 8 wetenschappelijke posters presenteren rond hun drie onderzoeksdienstplatforms, TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™, in samenwerking met toonaangevende biofarmaceutische en academische onderzoekers.

Het team van wetenschappelijke experts van Biognosys zal ook aanwezig zijn op standplaats #319. Naast de presentatie van hun pakket onderzoeksplatforms en -toepassingen, zal het bedrijf voor het eerst hun nieuwe Proteoverse-gegevensverkenningstool onthullen en demonstreren.

"Onze sterke wetenschappelijke aanwezigheid met vooraanstaande medewerkers op de AACR Annual Meeting laat het groeiende momentum van op massaspectrometrie gebaseerde proteomica in oncologisch biomarkeronderzoek en geneesmiddelenontwikkeling zien," zei Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer van Biognosys. "De lancering van Proteoverse™ zorgt voor een revolutie in de analyse van proteomica-gegevens en betekent een belangrijke sprong voorwaarts om proteomica nog toegankelijker en bruikbaarder te maken voor onderzoekers om nieuwe biomarkers en geneesmiddelentargets te identificeren - wat helpt om dit voorwaartse momentum voort te zetten."

De strategische partner van Biognosys, Bruker, zal aanwezig zijn op standplaats #1818 om hun proteomica-ecosysteem en beeldvormingsmogelijkheden in de oncologie te presenteren.

Proteoverse™: Proteomica toegankelijk maken met intuïtieve datavisualisatie

De innovatieve platforms voor onderzoeksdiensten van Biognosys bieden toonaangevende diepte en kwaliteit in het genereren van massaspectrometriegegevens. Proteoverse verbetert de toegankelijkheid van deze rijke gegevens en biedt een breed scala aan intuïtieve en interactieve gegevensvisualisatie- en verkenningsfuncties. Klanten kunnen snel en gemakkelijk waardevolle biologische inzichten verkrijgen om hun onderzoek te bevorderen door uit duizenden eiwitten de interessantste analyten te ontdekken, hun structuur op peptidenniveau te verkennen en hun biologische relevantie te onderzoeken.

De tool wordt aangeboden naast de TrueDiscovery-onderzoeksserviceprojecten van Biognosys, eerst als een early-access-versie en uiteindelijk voor alle klanten.

8 wetenschappelijke posterpresentaties: transformatieve inzichten van ontdekking tot praktijk

Uittreksel 185: Wereldwijde inkaartbrenging van de trajectmodules en fosforyleringsnetwerken in PDX en overeenkomstige organoïde (PDXO) modellen die zijn behandeld met doelgerichte therapieën Presentator: Jakob Vowinckel, Ph.D. In samenwerking met: Crown Bioscience Platform, technologie en toepassing: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Phosphoproteome Profiling Sessie: Tumororganoïden voor therapeutische tests Datum en tijd: zondag, 16 april, 2023, 1:30 PM – 5:00 PM



Uittreksel 2024: Beperkte proteolyse met een hoge resolutie (HR-LiP), een nieuwe structurele benadering van proteomica voor de voorspelling van bindingsgebeurtenissen tussen kleine moleculen en eiwitten Presentator: Nigel Beaton, Ph.D. In samenwerking met: Cedilla Therapeutics Platform, technologie en toepassing: TrueTarget, beperkte proteolyse met een hoge resolutie, Drug Target Validation Sessie: Proteomica en het detecteren van biomarkers Datum en tijd: maandag, 17 april, 2023, 9:00 AM – 12:30 PM

Uittreksel 2991: De aanvullende waarde van het in kaart brengen van klasse I en II neoantigenen in dikkedarmkanker met een hoog MSI-gehalte in weefselmonsters ter grootte van een naaldbiopsie Presentator: Christopher Below, Ph.D. In samenwerking met: Indivumed Platform, technologie en toepassing: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Immunopeptidome Profiling Sessie: Tumorantigenen en antigeenrepresentatie Datum en tijd: maandag, 17 april, 2023, 1:30 PM – 5:00 PM

Uittreksel 5059: Monitoring bij een hoge doorvoer van proteovormen en -trajecten via meervoudige en aanpasbare massaspectrometrische analysepanelen Presentator: Yuehan Feng, Ph.D. Platform, technologie en toepassing: TrueSignature, Parallel Reaction Monitoring, Pharmacodynamic Biomarkers Sessie: Farmacologische benaderingen Datum en tijd: dinsdag, 18 april, 2023, 1:30 PM – 5:00 PM



Uittreksel 3974: De detectie en validering van therapeutische doelwitten in immuuncellen via massaspectrometriegebaseerde proteomica Presentator: Jakob Vowinckel, Ph.D. In samenwerking met: Genmab Platform, technologie en toepassing: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Mechanism of Action Studies Sessie: De identificatie van moleculaire doelwitten 2 / Nieuwe niet-klinische modellen voor doelwitten Datum en tijd: dinsdag, 18 april, 2023, 9:00 AM – 12:30 PM



Uittreksel 3847: De doelwitidentificatie van een aan meerdere passages gekoppelde G-eiwitreceptor via aan beperkte proteolyse gekoppelde massaspectrometrie (LiP-MS) Presentator: Nigel Beaton, Ph.D. In samenwerking met: InterAx Biotech Platform, technologie en toepassing: TrueTarget, aan beperkte proteolyse gekoppelde massaspectrometrie, Drug Target Deconvolution Sessie: Structurele en chemische biologie Datum en tijd: dinsdag, 18 april, 2023, 9:00 AM – 12:30 PM

Uittreksel 5300: Op massaspectrometrie gebaseerde eiwit-biomarkeranalyse in chemo-immunotherapiecombinaties identificeert unieke immuniteitskarakteristieken in alvleesklierkanker Presentator: Nigel Beaton, Ph.D. Met dank aan: Parker Instituut voor kankerimmuuntherapie (PICI) Platform, technologie en toepassing: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery Sessie: Biologische massaspectrometrie en systeembiologie Datum en tijd: dinsdag, 18 april, 2023, 1:30 PM – 5:00 PM

Uittreksel 4352: Het benutten van diepe proteoomprofilering van uit plasma en serum afkomstige extracellulaire blaasjes voor het detecteren van melanoombiomarkers en het analyseren van de ziekte Presentator: Yuehan Feng, Ph.D. In samenwerking met: Universitair ziekenhuis Zürich en Stanford University Platform, technologie en toepassing: TrueDiscovery, Hyper Reaction Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery Sessie: Biomarkers met therapeutische voordelen 4 Datum en tijd: dinsdag, 18 april, 2023, 9:00 AM – 12:30 PM





Over TrueDiscovery™

Het Biognosys TrueDiscovery-platform biedt geïntegreerde proteomica-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen.

TrueDiscovery wordt aangedreven door Hyper Reaction Monitoring (HRM)-massaspectrometrie, een geavanceerde Data Independent Acquisition (DIA)-gebaseerde eiwitkwantificatietechnologie die mede is uitgevonden en gepatenteerd door Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de meest relevante eiwitten te kwantificeren, waaronder een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de diepste onpartijdige profilering van weefsel- en biovloeistofproteomen mogelijk met een onovertroffen specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinisch onderzoek. Studies kunnen worden uitgevoerd in een GLP-gecertificeerde en GCP-conforme omgeving. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio .

Over TrueTarget™

Het Biognosys TrueTarget proteomica-platform pakt op unieke wijze de meest dringende uitdagingen in de vroege ontdekking van geneesmiddelen aan door on- en off-targets te identificeren om de ontwikkeling van geneesmiddelen in de hele pijplijn te versnellen en de risico's te verminderen.

TrueTarget wordt aangedreven door Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), een gepatenteerde chemoproteomica-technologie die mede is ontwikkeld door Biognosys. TrueTarget is het enige hulpmiddel om structurele veranderingen in het volledige proteoom te onderzoeken met resolutie op peptide-niveau, waardoor unieke inzichten worden verkregen in de binding van verbindingen en doelidentificatie.

Het platform bevordert duidelijke werkingsmechanismen en onthult onverwachte toxiciteiten. Ga voor meer informatie naar truetarget.bio.

Over TrueSignature™

Het Biognosys TrueSignature-platform biedt zeer nauwkeurige aanpasbare proteomica-panelen voor farmacodynamische uitlezingen en klinische biomarkerbewaking.

Parallel Reaction Monitoring-massaspectrometrie drijft het platform aan, waardoor volledige aanpassing en onafhankelijkheid van op affiniteit gebaseerde herkenning en reagensbeschikbaarheid mogelijk is. De TrueSignature-panelen bieden een ongekend niveau van multiplexing, waardoor de gelijktijdige absolute kwantificering van maximaal 100 eiwitten mogelijk is.

TrueSignature-panelen kunnen binnen enkele weken worden ontwikkeld en zijn beschikbaar als een standalone oplossing of als een geïntegreerde oplossing, waarbij inzichten uit TrueDiscovery-onderzoeken de keuze van eiwitten in het aangepaste paneel begeleiden. De metingen worden met ongekende snelheid en verwerkingscapaciteit uitgevoerd in de ultramoderne faciliteit van Biognosys, 's werelds grootste moderne GLP-gecertificeerde en GCP-conforme massaspectrometrielaboratorium. Ga voor meer informatie naar truesignature.bio.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™, ons vlaggenschip Spectronaut®, en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en soorten monsters. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

