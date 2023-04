Le sondage le plus récent de MADD Canada indique qu’il y a encore beaucoup de Canadiens qui conduisent alors qu’ils croient que leurs capacités sont affaiblies

English French

OAKVILLE, Ontario, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le quatrième Sondage national de MADD Canada sur la conduite après la consommation d’alcool, de cannabis ou de drogue, plusieurs Canadiens et Canadiennes choisissent toujours de conduire après avoir consommé ces substances.



Les résultats indiquent qu’un nombre troublant de Canadiens et Canadiennes continuent de conduire avec les capacités affaiblies. Ces comportements sont encore plus courants parmi les jeunes hommes (de 18 à 34 ans) ; il s’agit là d’une tendance constante observée dans tous les sondages de MADD Canada.

Ce nouveau sondage indique en outre que les jeunes femmes (de 18 à 34 ans) commencent à emboîter le pas aux conducteurs de sexe masculin en ce qui a trait à la conduite d’un véhicule après avoir consommé de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. On note également des taux supérieurs à la moyenne dans plusieurs catégories parmi les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison.

« Comme toujours, nous tenons à préciser très clairement que la conduite avec capacités affaiblies ne se limite pas à un seul groupe d’âge ni à une seule catégorie de conducteurs ; il s’agit d’un problème sérieux qui touche tous les groupes, a souligné Eric Dumschat, directeur des affaires légales de MADD Canada. De plus, les taux élevés notés chez certains groupes s’inscrivent dans le cadre de tendances existantes ou émergentes qui doivent impérativement faire l’objet de suivis et être abordées par les gouvernements et les autorités de santé publique. »

Ce dernier sondage, mené en novembre et décembre par Ipsos pour le compte de MADD Canada auprès de 3 000 Canadiens et Canadiennes entre l’âge légal de conduire et 70 ans, portait sur leur consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues et leur disposition à conduire même lorsqu’ils croient que leurs capacités sont affaiblies. Les éditions antérieures de ce sondage national de MADD Canada ont été publiées en juillet 2021 et en mars 2022.

« Dans l’ensemble, les résultats indiquent que, pour plusieurs, prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues demeure chose courante, a ajouté M. Dumschat. Ces comportements posent un risque considérable pour tout le monde sur les routes. MADD Canada demeure résolu à préconiser des solutions politiques et législatives aptes à réduire la conduite avec capacités affaiblies et les collisions, décès et blessures qui en découlent. »

Résultats du sondage

Alcool

La majorité des Canadiens et Canadiennes (68 %) ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours des 30 derniers jours. Les taux de consommation étaient plus élevés parmi les hommes âgés de 35 à 54 ans (72 %) et les femmes âgées de 18 à 34 ans (72 %).

Parmi ceux qui ont déclaré avoir consommé de l’alcool, 6 % ont conduit alors qu’ils pensaient que leurs capacités étaient affaiblies. Des taux plus élevés ont été notés chez les jeunes femmes âgées de 18 à 34 ans (8 %) et les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (10 %).

33 % des répondants qui ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies transportaient des passagers. Cela représente une baisse de 12 points de pourcentage comparativement au sondage précédent (mai 2022). Toutefois, le taux était plus élevé parmi les hommes âgés de 35 à 54 ans (46 %) et les femmes âgées de 18 à 34 ans (42 %).



Cannabis

Près d’un tiers (30 %) des Canadiens et Canadiennes ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours. Ce taux était plus élevé parmi les hommes (45 %) et les femmes (38 %) appartenant au groupe des 18 à 34 ans et les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (34 %).

Parmi ceux qui ont déclaré avoir consommé, 12 % ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies. Encore une fois, des taux plus élevés ont été notés chez les hommes (18 %) et les femmes (18 %) appartenant au groupe des 18 à 34 ans et les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (18 %).

61 % des répondants qui ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies transportaient des passagers. Ces taux étaient plus élevés parmi les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (69 %) et les hommes âgés de 35 à 54 ans (67 %).



Drogues illicites, médicaments (prescrits ou non) et autres substances (consommées à des fins récréatives ou pour leurs effets euphoriques)

Le sondage indique que 12 % des Canadiens et Canadiennes auraient consommé une drogue illicite, un médicament (prescrit ou non) ou une autre substance à des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques au cours des 30 derniers jours. Ce taux était plus élevé parmi les hommes (19 %) et les femmes (19 %) appartenant au groupe des 18 à 34 ans et les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (16 %).

Parmi ceux qui ont déclaré avoir consommé d’autres drogues, 19 % ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies. Ce taux était plus élevé parmi les hommes âgés de 35 à 54 ans (28 %) et les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (30 %).

60 % des répondants qui ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies transportaient des passagers. Ce taux est plus élevé parmi les personnes ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison (74 %).



Ce sondage indique notamment que les idées fausses au sujet de la conduite après la consommation d’alcool et de cannabis perdurent. Environ trois Canadiens sur dix (28 %) croient qu’il y a une énorme différence entre la conduite après la consommation d’alcool et la conduite après la consommation de cannabis. Bien que ce taux soit 3 points de pourcentage inférieur à ce qu’il était lors du sondage mené en mai 2022, il concorde avec les résultats du sondage de novembre 2021.

De plus, environ un répondant sur 10 croit qu’il « n’est pas grave » de conduire après avoir consommé quelques verres (13 %), du cannabis (11 %), une drogue illicite, un médicament (prescrit ou non) ou une autre substance à des fins récréatives ou pour ses effets euphoriques (9 %).

Les raisons les plus souvent citées pour justifier la conduite sous l’influence de l’alcool, du cannabis ou d’une drogue illicite demeurent relativement constantes par rapport aux sondages précédents : « je ne sentais pas que mes capacités étaient affaiblies », « je ne devais pas conduire loin » et « je pensais pouvoir conduire prudemment ». Dans le cas des drogues illicites, « je ne pensais pas me faire prendre par les services policiers » se classait également parmi les principales raisons citées. Dans l’ensemble, tous les sous-groupes démographiques citent essentiellement les mêmes raisons pour justifier ces comportements.

Au sujet du sondage

Ce texte présente un survol des résultats du sondage réalisé par Ipsos du 24 novembre au 7 décembre 2022 pour le compte de MADD Canada. Un échantillon de 3 000 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 70 ans et détenant un permis de conduire valide a été sondé en ligne. Des quotas et des pondérations ont été utilisés pour faire en sorte que la composition de l’échantillon reflète les caractéristiques de la population canadienne âgée de 18 à 70 ans (en âge de boire) conformément aux paramètres de recensement. La précision des sondages Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, les résultats sont précis à ±2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour la population générale de Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 70 ans (en âge de boire). L’intervalle de crédibilité sera plus important au sein des sous-groupes de la population. Tous les sondages et toutes les enquêtes sur échantillons peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, notamment des erreurs de couverture et de mesure.