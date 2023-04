English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot) 12.4.2023 klo 17.00

Henrik Ehrnrooth UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi

Henrik Ehrnrooth valittiin UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Kim Wahl varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kim Wahl ja muiksi valiokunnan jäseniksi Pia Aaltonen-Forsell ja Marjan Oudeman.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Martin à Porta ja muiksi valiokunnan jäseniksi Emma FitzGerald ja Topi Manner.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth ja muiksi valiokunnan jäseniksi Jari Gustafsson ja Piia-Noora Kauppi.





Hallituksen arvion mukaan kaikki valiokuntien jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja täyttävät siten hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.

