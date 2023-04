Nextensa: Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 mai 2023

English Dutch French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 12 avril 2023 17h40

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 mai 2023





Le conseil d’administration de Nextensa invite les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 15 mai 2023 à 16h00, à la Maison de la Poste à Rue Picard 5 boîte 7, 1000 Bruxelles.

Les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur le site https://nextensa.eu/ sous la rubrique ‘Investor relations’ – ‘Assemblée générale’.





Pour plus d'informations



Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





A propos de Nextensa

Nextensa SA est un investisseur et un développeur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%); sa valeur totale au 31/12/2022 était d’environ 1,28 milliard d’euros.

En tant que développeur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), l’entreprise travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière s’élève à 519,1 millions d’euros (valeur 31/12/2022).

Pièce jointe