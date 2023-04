Quadient étend son réseau de consignes colis au Royaume-Uni avec deux nouveaux partenariats représentant plus de 1 000 sites

English French

APCOA et Rontec, acteurs des transports et de la distribution, sont présents sur l’ensemble du territoire britannique





Paris, le 12 avril 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui l'extension de son réseau ouvert de consignes colis au Royaume-Uni, avec deux nouveaux partenariats représentant plus de 1 000 sites potentiels pour accueillir les consignes Parcel Pending by Quadient :

APCOA : Premier fournisseur de technologies et de solutions de mobilité pour les parkings au Royaume-Uni et en Irlande, travaillant dans les secteurs du transport, de la santé et de l'éducation, de la vente au détail et des collectivités locales

Rontec : l'un des principaux acteurs du secteur des stations-service au Royaume-Uni, exploitant 264 stations-service sous les marques Esso, BP et Shell

Pour les sites d'accueil, les consignes Quadient représentent une source de revenus additionnels par nature mais aussi par l'augmentation de la fréquentation créée sur les sites dans un minimum d’espace, car elles évitent de devoir installer plusieurs consignes de transporteurs concurrents ou autres entreprises. Associées à d'autres services, les consignes colis peuvent transformer un site en un pôle de proximité offrant aux consommateurs un point de passage incontournable, limitant la distance parcourue et les trajets effectués tant par les livreurs que par les clients, et contribuant ainsi à un futur plus durable.

« Accueillir des systèmes multi-transporteurs est un autre service à valeur ajoutée que nous pouvons offrir à nos clients », a déclaré Kim Challis, Directeur Général Régional d’APCOA UK et Irlande. « Nous avons beaucoup investi dans la mise en place de technologies nouvelles au service de nos clients et de la collectivité, qu'il s'agisse de systèmes pratiques de réservation et paiement, ou de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous avons également mis en place des « centres de mobilité urbaine » qui transforment des parkings existants en centres de distribution et de logistique pour des livraisons plus écologiques et plus efficaces sur le dernier kilomètre. Ces consignes colis aideront nos clients à réduire leurs déplacements, à diminuer leur consommation de carburant et leurs coûts, tout en contribuant à un environnement plus durable ».

« Nous voulons que nos stations-service offrent tout ce dont nos clients peuvent avoir besoin », a déclaré le porte-parole de Rontec. « Permettre à nos clients de récupérer leurs colis tout en faisant leur plein de carburant réduit le nombre de trajets qu'ils doivent effectuer. Non seulement cela facilitera la vie des automobilistes, mais contribuera également à réduire la circulation sur les axes environnants, atténuant ainsi les embouteillages et limitant les émissions de CO2 pour nos communautés locales ».

Les nouveaux partenariats marquent une étape importante dans l'objectif de Quadient de déployer un réseau ouvert de 5 000 consignes colis à travers le Royaume-Uni. La mise en place des consignes automatiques, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, marque le début d'une nouvelle ère pour les consommateurs. Ils peuvent désormais retirer, envoyer et retourner leurs colis quand ils le souhaitent. Trois grands transporteurs, DHL, DPD UK et Evri, ont déjà choisi d'utiliser le réseau Quadient, un quatrième devant bientôt être annoncé. Les imprimantes intégrées aux consignes permettent aux utilisateurs de facilement expédier des retours ou autres colis sans nécessiter une étiquette pré-imprimée ou une imprimante à la maison. Grâce à la robustesse, la modularité et la fiabilité de leur structure, les consignes peuvent être placées presque partout, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, dans différentes configurations, tout en assurant la sécurité des colis contre les dommages et le vol.

« Ces partenariats illustrent notre détermination à atteindre nos objectifs d'expansion au Royaume-Uni », a déclaré Ian Caminsky, SVP & MD Parcel Locker Solutions DACHIT-UKI, Quadient. « Nos consignes colis automatiques présentent des bénéfices à tous les niveaux : pour les sites d'accueil qui profitent de nouvelles sources de revenus par les redevances et l'augmentation de la fréquentation, pour les transporteurs qui peuvent servir plus de clients plus efficacement en limitant les arrêts, pour les consommateurs qui peuvent envoyer et recevoir des colis en toute sécurité quand ils le souhaitent, et pour les collectivités locales qui voient la fréquentation de leurs axes routiers diminuer. Nous sommes impatients de permettre à nos nouveaux partenaires de tirer le meilleur parti de notre réseau de consignes colis, et de poursuivre notre développement avec d'autres transporteurs et partenaires à venir ».

Pour plus d'informations sur les solutions Parcel Pending de Quadient, rendez-vous sur parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est la force motrice à l'origine des expériences clients les plus significatives au monde. En se concentrant sur trois domaines de solutions clés, l'automatisation des communications intelligentes, les solutions de consigne pour les colis et les solutions liées au courrier, Quadient contribue à simplifier la connexion entre les personnes et ce qui compte. Quadient soutient des centaines de milliers de clients dans le monde entier dans leur quête pour créer des connexions pertinentes et personnalisées et atteindre l'excellence en matière d'expérience client. Quadient est cotée au compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez quadient.com

