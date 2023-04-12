征集提名：2023年度全球公民奖®

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伦敦, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的国际居留权和公民身份咨询公司Henley & Partners与瑞士非营利人道主义基金会Andan Foundation合作，欣然宣布开始征集2023年度全球公民奖（Global Citizen Award）提名。

全球公民奖设立于2014年，旨在表彰为推动当今影响人类的任何全球挑战而努力的杰出人士，这些挑战超越国界，无法由任何一个国家单独行动来解决。

2023年度获奖者将由一个由知名人士组成的独立委员会选出，并在全球公民奖颁奖典礼上接受表彰。颁奖典礼是一年一度的Henley & Partners全球公民大会的闭幕活动，将于今年11月9日至10日在迪拜举行。

Henley & Partners主席兼Andan Foundation创始人Christian H. Kaelin博士表示，获奖者的工作需要展现对社会弱势群体生活的积极影响，尤其是要与移民相关问题存在联系。 “全球公民奖面向全球，其人选所从事的领域与其自身希望产生影响的问题要存在直接联系，但人选不包括政治人物、意见领袖和名人。 委员会正在寻找杰出且鼓舞人心的人物，他们在推动全球变革中表现出远见、勇气和创新，并且其行动和观点有助于建设一个更加公正、和平、互联和宽容的世界。”

评选过程是保密的，并以评奖委员会的多数决定为基础。 奖品包括由意大利著名艺术家Antonio Nocera设计的定制雕塑奖牌、全球公民奖委员会主席签署的获奖证书，以及用于支持获奖者人道主义工作的2万美元奖金。 此外，Henley & Partners还承诺将与获奖者密切合作一年时间，通过公司在全球40多个办事处组成的网络来增进人们对获奖者工作的认识，并为选定的项目提供支持。

自成立以来，全球公民奖已表彰诸多杰出人士。 第一位获奖者是德国企业家Harald Höppner，他创建了难民人道主义援助项目Sea Watch。 另一位获奖者是非洲最大的救灾组织Gift of the Givers Foundation创始人Imtiaz Sooliman博士，以及The Humanized Internet项目的联合创始人Monique Morrow，她所创建的这个数字身份项目旨在为世界上约11亿无法证明其合法身份的人带来希望。 Pacific Links Foundation联合创始人、主席Diep Vuong因其在东南亚为被贩卖奴役的人争取权利所做的工作而获奖，而Padraig O’Malley博士及教授获得全球公民奖，则是因其在北爱尔兰、南非和伊拉克解决冲突与促进和解方面所作出的努力。

在谈到该奖项的历史和意义时，Kaelin博士表示，全球公民身份的理想是Henley & Partners的创始原则，而通过与Andan Foundation合作，公司能够为那些因战争、冲突和气候变化而流离失所的全球公民提供支持。 “所有的全球公民奖获得者都在激励着我们，他们愿意采取行动去应对那些在许多人看来太大而无法解决的问题。 我们如今面临的问题超越了家庭、部落、村庄和国家民族的范畴。 我们要竭尽所能，支持那些致力于直接改变世界各地弱势群体生活的倡议的人，这比以往任何时候都更加重要。”

本次提名的截止日期为2023年6月30日（星期五）。 有关如何提交提名的更多信息，请通过电子邮箱tina.savic@andan.org联系Tina Savic

Andan Foundation介绍

Andan Foundation是瑞士一家非营利人道主义基金会。 它受Swiss Federal Authority for the Supervision of Foundations监管，并由BDO进行年度审计。

Andan基金会领导私营部门的倡议，为因战争、内部冲突和气候变化而背井离乡的家庭提供支持。 基金会寻求并制定富于创新、可持续的解决方案，推动难民自力更生，增强适应能力，并促进他们融入新的国家/地区。 Andan基金会的工作重点是那些能为难民和欢迎他们的社区带来更多经济、金融和政治机会的项目。 基金会促进并推动私营部门与联合国机构、各国政府、非政府组织，以及关注难民和移民问题的学术机构建立合作关系。

作为Andan基金会的主要长期项目，Andan Global City将彻底颠覆并革新我们应对日益严峻的全球难民及移民危机的方式。

https://www.andan.org/

Henley & Partners介绍

Henley & Partners是通过投资获得居留权和公民身份方面的全球领导者。 凭借在该领域的专业知识和经验，我们每年为数以百计的富裕人士及其顾问提供服务。 通过全球40多个办事处，公司的高素质专业人员作为一个团队协同工作。

Henley & Partners于上世纪90年代创立居留权和公民身份规划理念。 随着全球化日益发展，居留权和公民身份也已成为不断增加的拥有跨国业务的企业家和投资人十分关注的话题，而他们正是我们引以为豪的服务对象。

公司还提供领先的政府咨询业务，并让相关国家获得超过100亿美元的外国直接投资。 在各国政府的信任下，公司曾参与多个全球最成功的居留权和公民身份规划项目的战略咨询、设计、设立和运作工作。

https://www.henleyglobal.com

媒体联系方式

如需了解更多信息，请联系：

Sarah Nicklin

集团公关部负责人

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965