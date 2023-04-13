TCL加入Via Licensing先进音频编码(Advanced Audio Coding, AAC)专利池

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SAN FRANCISCO and HUIZHOU, China, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作授权领导者Via Licensing Corporation和全球最畅销的消费电子品牌和领先技术公司之一TCL今天宣布，TCL已获得了Via的Advanced Audio Coding (AAC)专利池的许可证。



TCL副总裁杨进表示，“我们很高兴获得Via的AAC专利池许可证，这是一种公平透明的方法，可在全球生态系统中推进这种高质量音频技术。TCL将持续推动创新者和执行者之间的双赢合作，使消费者能够在日新月异的技术上不断的受益。”

Via Licensing总裁Heath Hoglund亦表示，“Via的AAC专利池很高兴TCL的加入，这是一个具有全球规模的行业领导者，证明其作为主要技术供应商的重要性，并强化了专利池所持续为行业带来的价值和效率。”

AAC技术被定义于国际标准组织ISO / IEC中，其为一种音频编解码方法，使消费者可以享受高压缩效率且高质量的音频，从而减少需要传输的数据量和播放所需的处理能力。全球将近1000家公司通过由Via Licensing管理的专利池获得了音频压缩标准的许可证。

关于TCL

TCL作为全球最大的消费电子品牌之一，始终致力于以智慧科技开创智慧生活，通过一系列屡获殊荣的电视、音频产品、移动设备和智能家电，结合周到的设计和最新技术为傲，带给用户更高端的科技体验及创新的生活方式。除终端产品业务外，TCL亦有最先进的面板工厂，持续打造垂直一体化供应链，以追求更高的生产效率及产品质量。有关TCL的更多信息，请参考网站：https://www.tcl.com/cn/zh。

关于Via Licensing Corporation

Via Licensing Corporation是一家全球知识产权解决方案提供商，致力于与世界各地的技术公司、娱乐公司和大学合作促进创新。Via代表市场领先的公司在音频、无线、广播和汽车等市场开发和管理许可证计划。Via是Dolby Laboratories，Inc.的全资子公司，该公司拥有超过50年的创新经验。有关Via的更多信息，请参考网站：http://www.via-corp.com。

联系方式

Via Licensing

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+1 415-645-4124

press@vialicensing.com

TCL

Crystal Zeng

+86-13602652512

Xiaoyu2.zeng@tcl.com