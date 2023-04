Escalent Mengakuisisi C Space, Hall & Partners

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

DETROIT, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- perusahaan analisis data dan konsultan papan atas Escalent mengumumkan hari ini bahwa pihaknya telah mengakuisisi C Space dan Hall & Partners dari Omnicom. Sebagai mitra terkemuka bagi beberapa merek besar dunia, Escalent, C Space, dan Hall & Partners telah membantu banyak perusahaan berinovasi, meningkatkan kualitas, dan mengarahkan disrupsi selama bertahun-tahun. Bergabungnya ketiga perusahaan ini kini membentuk suatu mitra yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih cakap bagi perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia, yang menyatukan keahlian mendalam dalam industri di berbagai merek, pelanggan, dan produk di platform insight pasar global yang terfokus untuk membantu klien menemukan sumber pertumbuhan yang baru.



Bersama, organisasi-organisasi ini telah memperoleh status mitra tepercaya bagi merek terkemuka dunia di industri yang berkembang pesat termasuk Otomotif & Mobilitas, Barang Konsumsi & Ritel, Jasa Keuangan, Kesehatan, dan Teknologi serta Energi, Telekomunikasi, dan Perjalanan & Pariwisata.

“Penggabungan ini berakar pada keahlian yang tidak tertandingi pada hal-hal yang mendorong manusia, budaya, dan pasar—suatu pemahaman yang menjadikan tim kami sebagai mitra yang sangat berharga dan menempatkan klien kami dalam posisi ideal untuk mencapai kesuksesan dalam iklim bisnis yang serba cepat dan dinamis saat ini,” ujar CEO Escalent, Melissa Sauter. “Bersama, terdapat potensi pertumbuhan yang sangat besar bagi karyawan, klien, dan pemegang saham kami di seluruh dunia.”

Hall & Partners menghadirkan waralaba pengelolaan riset dan merek yang luar biasa yang dipadukan dengan teknologi eksklusif termasuk platform manajemen pengetahuan tentang merek yang meraih penghargaan terhadap akuisisi tersebut. C Space menghadirkan solusi terdepan di pasar untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan pelanggan, serta Escalent menghadirkan platform global yang andal dengan pengetahuan mendalam tentang industri serta kemampuan canggih dalam riset sekunder dan analisis. Organisasi dari hasil akuisisi ini menciptakan kehadiran kuat di tingkat global dengan hampir 2.000 konsultan, peneliti, ilmuwan data, ahli teknologi, dan pakar operasional di 20 negara.

“Akuisisi ini merupakan kemenangan besar bagi karyawan kami,” tambah CEO C Space, Jessica DeVlieger. “Organisasi kami berpikiran maju dan menyediakan peluang kepada karyawan untuk mengembangkan pertumbuhan profesional mereka melalui peningkatan produk dan layanan yang berdampak nyata pada klien kami, di lingkungan yang menerima baik keberagaman serta mengakui kontribusi berharga setiap anggota tim.”

“Dalam setahun ke depan, tim lintas perusahaan akan bekerja sama untuk menyusun rencana matang yang akan memastikan klien dan karyawan kami merasakan manfaat dari organisasi hasil akuisisi kami,” ujar CEO Hall & Partners, Tim Wragg. “Kami sangat seimbang untuk menyediakan sumber daya kuat dan teknologi terdepan dengan tetap fokus pada hubungan klien pribadi. Kami bersemangat untuk mulai bekerja sama menuju masa depan kami.”

DeVlieger dan Wragg akan terus memimpin organisasi mereka sebagai bagian dari tim pemimpin eksekutif Sauter. Klien akan terus bekerja sama dengan tim sama yang berpengalaman, dan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk mengubah lokasi perusahaan atau menggabungkan identitas merek.

“Kami senang dapat menyatukan semua kemampuan luar biasa ini ke pemimpin global yang berfokus dan berdedikasi pada riset dan wawasan bermutu tinggi bagi klien kami. Bersama, perusahaan-perusahaan ini menciptakan kombinasi pengalaman mendalam yang fantastis pada skala besar dan kemampuan pertumbuhan, dengan tetap fokus pada satu misi inti bersama. Dengan demikian, organisasi hasil akuisisi ini akan terus memberikan nilai yang berbeda di mata klien melalui wawasan dan kemitraan yang luar biasa,” ujar J.T. Treadwell, Direktur Pelaksana STG, sponsor keuangan Escalent.

Tentang Escalent

Escalent merupakan perusahaan analisis data dan konsultan peraih penghargaan dengan spesialisasi dalam transformasi bisnis dan disrupsi yang dihadapi industri. Sebagai katalis kemajuan selama lebih dari 40 tahun, kami mempercepat pertumbuhan dengan menciptakan alur yang lancar antara data bisnis primer, sekunder, sindikasi, dan internal, yang menyediakan layanan konsultasi dan pemberian saran mulai dari wawasan hingga implementasi. Escalent berkantor pusat di Livonia, Michigan dengan lokasi yang tersebar di AS dan di Kanada, Tiongkok, India, Irlandia, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Kunjungi escalent.co untuk mengetahui bagaimana kami membantu membentuk merek-merek yang membentuk kembali dunia.

Tentang C Space

C Space adalah agensi insight pelanggan, strategi, dan inovasi global, yang membangun hubungan dengan pelanggan ke dalam cara kerja bisnis. Melalui kemitraan dengan merek-merek ternama dunia termasuk Walmart, McDonald’s, IKEA dan lainnya, C Space membantu klien mencapai pertumbuhan melalui kekuatan hubungan antarmanusia—ko-kreasi bersama pelanggan, bukan untuk pelanggan, untuk peningkatan relevansi, loyalitas yang lebih mendalam, dan nilai umur pelanggan yang lebih tinggi. Solusi layanan lengkap untuk pelanggan dari C Space disesuaikan guna memenuhi kebutuhan spesifik dengan fokus pada komunitas online yang privat, acara ko-kreasi, lokakarya, penyampaian kisah yang efektif, dan aktivasi wawasan. Selain berkantor pusat di Boston, C Space juga memiliki kantor di London, New York, San Francisco, dan Kota Meksiko.

Tentang Hall & Partners

Hall & Partners adalah tim pemikir yang tidak konvensional, yang terobsesi pada bagaimana pemasaran memengaruhi hubungan antara manusia, merek, dan budaya. Sebagai agensi wawasan yang lahir dari industri periklanan, kami juga dikenal akan kemampuan kami dalam memadukan kreativitas dengan sains. Kami menyaring data melalui lensa strategis untuk mengungkap ‘wawasan yang tidak umum’ – kebenaran tentang manusia yang disesuaikan dengan satu per satu merek, bukan data blackbox yang tersedia bagi orang banyak. Kami bermitra dengan klien untuk membentuk strategi merek serta mengoptimalkan performa merek dan kampanye. Pendekatan kami yang meraih penghargaan memperkuat wawasan di setiap area bisnis, yang mendorong pengambilan keputusan tentang pemasaran untuk menciptakan keunggulan bersaing yang tak tertandingi. Selain berkantor pusat di London, Hall & Partners juga memiliki kantor di New York, Los Angeles, dan Chicago.

