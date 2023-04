컨설팅 기업 Escalent, C Space와 Hall & Partners 전격 인수

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

디트로이트, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 분석 및 컨설팅 전문 기업인 Escalent가 금일 Omnicom으로부터 C Space와 Hall & Partners를 인수했다고 발표했다. 전 세계 유수 브랜드들의 선도적 파트너 역할을 수행했던 Escalent와 C Space, Hall & Partners는 지난 수년 간 기업들이 혁신하고 발전하며 혼란스러운 상황을 헤쳐 나갈 수 있도록 지원해 왔다. 이들 3사는 이제 훨씬 커진 규모와 더욱 강력하고 뛰어난 역량을 갖추게 되며 전 세계 주요 기업들의 파트너사로 재탄생한다. 3사는 앞으로 집중화된 글로벌 시장 인사이트 플랫폼을 통해 브랜드, 고객, 제품 전반에 걸친 심도 깊은 업계 전문성을 활용함으로써 고객들이 신성장 동력을 확보할 수 있도록 지원하게 된다.



통합된 3사는 그 동안 자동차와 모빌리티, 소비재와 리테일, 금융 서비스, 보건, 기술, 에너지, 통신, 여행 및 관광 등 급성장하는 산업 전반에 걸친 세계적 브랜드들로부터 신뢰성 있는 파트너로 인정받았다.

Escalent CEO인 Melissa Sauter는 “3사는 인간과 문화, 시장을 움직이는 원동력에 대해 최고 수준의 전문성을 갖고 있으며 이번 통합은 그 같은 배경에 기반을 둔다. 이 같은 전문성을 통해 우리 팀은 고객사들이 높이 평가하는 파트너로 자리매김했고 급변하는 오늘날의 비즈니스 환경 속에서 고객사들이 성공을 거둘 수 있도록 일조했다”면서 “3사가 하나로 합쳐지면서 전 세계 곳곳의 직원들과 고객사, 주주들에게 엄청난 성장 잠재력을 제공할 것”이라고 밝혔다.

Hall & Partners는 높은 수준의 연구와 브랜드 관리 프랜차이즈, 그리고 수상 경력에 빛나는 브랜드 지식 관리 플랫폼 등의 자체 개발 기술을 보유하고 있다. C Space는 커뮤니티와 고객 관계 구축 솔루션 분야에서 시장을 선도하고 있으며, Escalent는 심도 깊은 업계 지식이 더해진 강력한 글로벌 플랫폼, 뛰어난 2차 연구와 분석 역량을 갖추고 있다. 이러한 3사의 능력이 하나로 합쳐지는 통합 법인은 전 세계 20개국에 걸쳐 2000여명의 컨설턴트와 연구자, 데이터 과학자, 기술자, 운영 전문가를 보유한 강력한 글로벌 입지를 구축하게 된다.

C Space CEO인 Jessica DeVlieger는 “이번 인수는 우리 구성원들에게도 커다란 성과” 라고 강조하며 “미래 지향적인 우리 조직은 구성원들이 더욱 확대된 제품 및 서비스를 통해 각자의 전문가적 성장을 더욱 도모할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 이는 다양성을 높이 평가하고 각 팀원의 소중한 공헌을 인정하는 환경 속에서 고객사들에게도 실질적 영향을 미치게 되는 것”이라고 말했다.

Hall & Partners CEO인 Tim Wragg은 “3사에 속한 각 팀들은 앞으로 서로 협력해 고객과 직원이 통합 법인의 혜택을 피부로 느낄 수 있도록 세밀한 계획을 개발할 것”이라면서 “우리는 심도 깊은 자원과 선도적 기술을 제공하는 한편 개별적인 고객 관계에 대한 헌신을 유지할 수 있는 완벽히 균형 잡힌 조직이다. 다가올 미래를 위해 일하게 되기를 적극 희망한다”고 말했다.

DeVlieger와 Wragg은 Sauter 산하 경영진의 일원으로 각자 소속된 조직을 계속 이끌게 된다. 고객들은 풍부한 경험을 갖춘 동일한 팀들과 계속 협력하게 되며, 단기적으로는 회사 이전이나 브랜드 아이덴티티 통합 계획이 없다.

Escalent의 재무 자문사인 STG 매니징 디렉터 J.T. Treadwell은 “3사가 갖춘 대단한 역량이 한데 합쳐져 고객을 위한 수준 높은 연구와 인사이트 제공에 전념하고, 명확한 목표 시장을 가지고 있으면서도 글로벌 범위로 사업을 확대하고자 하는 리더로 탄생하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 합병을 통해 3사는 하나의 공통된 핵심 목표에 집중하면서 깊이 있는 전문성, 그리고 사업 확대와 성장 역량을 환상적으로 결합시켰다. 따라서 통합 법인은 뛰어난 인사이트와 파트너십을 통해 앞으로도 계속 고객사에 차별화된 모습을 보여줄 것”이라고 말했다.

Escalent 개요

Escalent는 수상 경력에 빛나는 데이터 분석 및 자문사로 혁신과 비즈니스 변혁에 직면한 각종 산업에 특화되어 있다. 지난 40여년 간 발전의 촉매제 역할을 해온 당사는 1차, 2차, 신디케이티드, 내부 비즈니스 데이터 사이에 원활한 흐름을 구현함으로써 성장을 가속화하고 인사이트부터 서비스 도입에 이르기까지 컨설팅과 자문 서비스를 제공한다. Escalent는 미국 미시간주 리보니아에 본사를 두고 있으며 미국과 캐나다, 중국, 인도, 아일랜드, 필리핀, 싱가포르, 남아프리카공화국, UAE, 영국에 지사를 운영 중이다. 브랜드 구축을 통해 세상을 바꾸어 나가는 당사의 활약상은 escalent.co에서 확인할 수 있다.

C Space 개요

C Space는 고객 인사이트와 전략을 제공하고 혁신을 지원하는 글로벌 에이전시로 고객들이 비즈니스 운영 방식을 확립할 수 있도록 뒷받침한다. Walmart, McDonald’s, IKEA 등 세계적으로 잘 알려진 브랜드와 파트너십을 맺고 있는 C Space는 브랜드 연관성을 높이고 충성도를 강화하며 고객 평생 가치를 향상시키기 위해 고객을 위한 것이 아닌 고객과 함께 인간 관계의 힘으로 성장을 구현할 수 있도록 지원한다. C Space의 풀서비스 고객 솔루션은 회원제 온라인 커뮤니티, 공동 창작 이벤트, 워크숍, 강력한 스토리텔링과 인사이트 활성화에 중점을 두고 개별 기업들의 니즈를 충족시킬 수 있도록 맞춤형으로 제공된다. 보스턴에 본사를 둔 C Space는 런던, 뉴욕, 샌프란시스코, 멕시코시티에 지사를 운영 중이다.

Hall & Partners 개요

Hall & Partners는 마케팅이 사람, 브랜드, 문화 사이의 관계에 미치는 영향에 집중하는 독창적인 사고를 가진 사람들이 모인 팀이다. 광고업계에서 출발한 당사는 창의성과 과학을 결합하는 인사이트 에이전시로 잘 알려져 있다. 당사는 전략적인 시선으로 데이터를 정제해 "남다른 인사이트," 즉 대중에 공개되는 블랙박스 데이터가 아닌 개별 브랜드에 최적화된 인간의 정서적 진실을 밝혀낸다. 수상 경력에 빛나는 당사의 접근 방식은 모든 비즈니스 영역에 걸쳐 인사이트를 확대하고 마케팅 의사 결정에 추진력을 더함으로써 독보적 수준의 경쟁 우위를 만들어낸다. 런던에 본사를 둔 Hall & Partners는 뉴욕, 로스앤젤레스, 시카고에 지사를 운영 중이다.

