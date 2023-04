Escalent ซื้อกิจการ C Space และ Hall & Partners

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

ดีทรอยต์, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Escalent บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึกษาชั้นนำได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ซื้อ C Space และ Hall & Partners จาก Omnicom ในฐานะที่บริษัท Escalent, C Space และ Hall & Partners เป็นพันธมิตรชั้นนำของแบรนด์ต่าง ๆ ที่โดดเด่นระดับโลก จึงได้ช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการคิดค้น ปรับปรุง และรับมือกับการหยุดชะงักทางธุรกิจมานานหลายปี ตอนนี้บริษัทได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีความสามารถมากขึ้นให้กับบริษัทชั้นนำของโลก โดยรวมความเชี่ยวชาญที่ลุ่มลึกในอุตสาหกรรมข้ามแบรนด์ ลูกค้า และผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของตลาดระดับโลกที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต



ด้วยความร่วมมือกัน องค์กรจึงได้รับสถานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับแบรนด์ชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ ยานยนต์และการขับเคลื่อน สินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก บริการทางการเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยี ตลอดจนพลังงาน โทรคมนาคม การเดินทางและการท่องเที่ยว

Melissa Sauter ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Escalent กล่าวว่า “การรวมตัวกันนี้สร้างรากฐานที่มั่นคงในด้านความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์ วัฒนธรรม และตลาด ที่ทำให้ทีมของเราเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและจัดวางตำแหน่งลูกค้าของเราให้ประสบความสำเร็จในบรรยากาศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน” “ด้วยความร่วมมือกันนี้จะทำให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของเราทั่วโลกมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก”

Hall & Partners นำการวิจัยที่ยอดเยี่ยมและแฟรนไชส์การจัดการแบรนด์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการความรู้แบรนด์ที่ได้รับรางวัลมาสู่การรวมตัวนี้ C Space นำเสนอโซลูชันชั้นนำของตลาดสำหรับการสร้างชุมชนและความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วน Escalent นำเสนอแพลตฟอร์มระดับโลกที่แข็งแกร่ง พร้อมความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม และความสามารถขั้นสูงในการวิจัยและการวิเคราะห์ทุติยภูมิ องค์กรที่รวมตัวกันนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่ทรงพลัง โดยมีที่ปรึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานเกือบ 2,000 คนใน 20 ประเทศ

Jessica DeVlieger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ C Space กล่าวเสริมว่า “การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับพนักงานของเรา” “องค์กรของเรามีแนวคิดที่ก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้พนักงานได้บ่มเพาะการเติบโตทางวิชาชีพผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อลูกค้าของเราอย่างแท้จริง ในสภาพแวดล้อมที่เฉลิมฉลองความหลากหลาย และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอันมีค่าของสมาชิกในทีมแต่ละคน”

Tim Wragg ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hall & Partners กล่าวว่า “ในปีที่จะถึงนี้ ทีมงานข้ามบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนการที่รอบคอบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าและพนักงานของเรารู้สึกถึงผลประโยชน์จากการรวมองค์กรของเรา” “เราสร้างสมดุลที่ลงตัวยิ่งในการนำเสนอทรัพยากรเชิงลึกและเทคโนโลยีชั้นนำ ในขณะที่ยังคงทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าด้วย เราจดจ่อกระตือรือร้นที่จะเริ่มทำงานเพื่ออนาคตของเรา”

DeVlieger และ Wragg จะยังคงเป็นผู้นำองค์กรต่อไป ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารระดับสูงของ Sauter ลูกค้าจะยังคงทำงานร่วมกับทีมที่มีประสบการณ์ชุดเดิมต่อไป และยังไม่มีแผนอันใกล้ใด ๆ ที่จะเปลี่ยนที่ตั้งของบริษัทหรือควบรวมเอกลักษณ์ของแบรนด์

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้นำความสามารถอันน่าทึ่งเหล่านี้มารวมไว้ด้วยกัน และเป็นผู้นำระดับโลกที่มุ่งเน้นและทุ่มเทให้กับการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อลูกค้าของเรา การร่วมมือกันจะทำให้บริษัทสร้างการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างความเชี่ยวชาญเชิงลึกกับขนาดและความสามารถในการเติบโต ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่พันธกิจหลักร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่รวมตัวกันจะยังคงแยกกันให้บริการแก่ลูกค้าผ่านข้อมูลเชิงลึกและการเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม” J.T. กล่าว Treadwell เป็นกรรมการผู้จัดการของ STG และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของ Escalent

เกี่ยวกับ Escalent

Escalent เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เผชิญกับการหยุดชะงักและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในฐานะที่เราเป็นตัวเร่งให้เกิดความก้าวหน้ามากว่า 40 ปี เราได้กระตุ้นการเติบโตด้วยการสร้างความลื่นไหลระหว่างข้อมูลธุรกิจหลัก ข้อมูลธุรกิจรอง ข้อมูลธุรกิจรวม และข้อมูลธุรกิจภายใน โดยให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำจากข้อมูลเชิงลึกผ่านการดำเนินการ Escalent มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลิโวเนีย รัฐมิชิแกน และมีที่ตั้งทั่วสหรัฐและในแคนาดา จีน อินเดีย ไอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร เยี่ยมชม escalent.co เพื่อดูว่าเราช่วยสร้างแบรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร

เกี่ยวกับ C Space

C Space เป็นหน่วยงานเชิงลึกด้านลูกค้า กลยุทธ์ และนวัตกรรมระดับโลกที่เสริมสร้างลูกค้าให้เข้าใจวิธีการทำงานของธุรกิจ C Space เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในโลก เช่น Walmart, McDonald's, IKEA และอีกมากมาย จึงช่วยให้ลูกค้าปลดล็อกการเติบโตผ่านพลังแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การสร้างสรรค์ร่วมกันกับลูกค้า แทนที่จะสร้างสรรค์เพื่อลูกค้าเพียงอย่างเดียว เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องและความภักดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป โซลูชันบริการลูกค้าเต็มรูปแบบของ C Space ได้รับการปรับให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนออนไลน์ส่วนตัว กิจกรรมการสร้างสรรค์ร่วมกัน เวิร์กชอป และการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพและการเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึก C Space มีสำนักงานใหญ่ในบอสตัน และมีสำนักงานในลอนดอน นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และเม็กซิโกซิตี

เกี่ยวกับ Hall & Partners

Hall & Partners เป็นทีมนักคิดที่แหวกแนว ซึ่งหมกมุ่นอยู่กับวิธีการที่ทำให้การตลาดมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน แบรนด์ และวัฒนธรรม เรากำเนิดมาจากอุตสาหกรรมการโฆษณา เป็นหน่วยงานข้อมูลเชิงลึกที่รู้จักกันในด้านการสานความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์ เรากลั่นกรองข้อมูลผ่านมุมมองเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดเผย 'ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ธรรมดา' ซึ่งเป็นความจริงของมนุษย์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละแบรนด์ ไม่ใช่ข้อมูลในกล่องดำที่มีให้สำหรับคนทั่วไป เราร่วมมือกับลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ และเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์และแคมเปญ แนวทางที่ได้รับรางวัลของเราช่วยขยายข้อมูลเชิงลึกทั่วทุกพื้นที่ของธุรกิจ ขับเคลื่อนการตัดสินใจทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือชั้น Hall & Partners มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน และมีสำนักงานในนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และชิคาโก

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงการณ์นี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9fa10fe-a141-4ab5-9823-af7a6ccf35c3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd85618f-f66f-4b47-957b-53e9fb689ffb