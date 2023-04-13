Escalent 收購 C Space 和 Hall & Partners

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底特律, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂級數據分析和諮詢公司 Escalent 今日宣佈，其已從 Omnicom 處收購了 C Space 和 Hall & Partners。作為世界上一些傑出品牌的主要合作夥伴，Escalent、C Space 和 Hall & Partners 多年來一直在幫助其他公司創新、改進和引導顛覆性變化。現在，他們攜手為世界領先公司打造更大、更強、更有實力的合作夥伴，將跨品牌、客戶和產品的豐富行業專業知識與專注的全球市場洞察平台相結合，以幫助客戶找到新的增長來源。



這些組織共同贏得了汽車和移動、消費品和零售、金融服務、健康和技術以及能源、電信和旅遊等快速發展行業中世界領先品牌信賴的合作夥伴地位。

Escalent 行政總裁 Melissa Sauter 表示：「該聯盟植根於推動人類、文化和市場發展的無與倫比的專業知識——這種理解使我們的團隊成為極具價值的合作夥伴，並使我們的客戶能夠在當今快節奏、不斷變化的商業環境中取得成功。」「攜手同行，我們的全球員工、客戶和股東擁有巨大的增長潛力。」

Hall & Partners 為聯盟帶來了出色的研究和品牌管理特許經營權以及專有技術，包括屢獲殊榮的品牌知識管理平台。C Space 帶來了用於構建社區和客戶關係的市場領先解決方案，而 Escalent 帶來了具有豐富行業知識的強大全球平台，以及二次研究和分析方面的先進能力。合併後的組織在 20 個國家/地區擁有近 2,000 名顧問、研究人員、數據科學家、技術專家和運營專家，建立了強大的全球影響力。

C Space 行政總裁 Jessica DeVlieger 補充說：「此次收購對我們的員工來說是一場巨大的勝利。」 「我們的組織具有前瞻性思維，在崇尚多樣性並認可每位團隊成員寶貴貢獻的環境中，透過擴充對客戶產生真正影響的產品和服務，為員工提供促進職業成長的機會。」

Hall & Partners 行政總裁 Tim Wragg 表示：「在接下來的一年裏，跨公司團隊將共同制定一項深思熟慮的計劃，以確保我們的客戶和員工都能從合併後的組織中受益。」「我們在提供豐富資源和領先技術的同時，還致力於維護個人客戶關係以達成完美平衡。我們迫不及待地想要開展未來的工作。」

DeVlieger 和 Wragg 將繼續作為 Sauter 執行領導團隊的成員領導他們的組織。客戶將繼續與經驗同樣豐富的團隊合作，而且近期沒有改變公司地點或合併品牌識別的計劃。

「我們非常高興能夠將這些驚人的能力整合到一個專注的全球領導團隊中，致力於為我們的客戶提供最高質量的研究和見解。這些公司共同創造了具有專業知識深度、規模和增長能力的完美結合，同時仍然專注於一個共同的核心使命。因此，合併後的組織將繼續透過卓越的見解和合作夥伴關係為客戶提供與眾不同的服務，」Escalent 財務保薦人兼 STG 常務董事 J.T. Treadwell 說道。

關於 Escalent

Escalent 是一家屢獲殊榮的數據分析和諮詢公司，專精於面臨顛覆性變化與企業轉型的產業。40 餘年來 Escalent 扮演着加速進步的催化劑，透過在主要、次要、聯合和內部業務數據之間創建無縫流來加速增長，提供從洞察力到實施的諮詢和顧問服務。Escalent 總部位於密芝根州立窩尼亞，在美國、加拿大、中國、印度、愛爾蘭、菲律賓、新加坡、南非、阿聯酋和英國均設有分支機構。如欲了解我們如何幫助塑造重塑世界的品牌，請造訪 escalent.co

關於 C Space

C Space 是一家全球客戶洞察、戰略和創新機構，旨在讓客戶了解企業的運作方式。C Space 與 Walmart、McDonald’s、IKEA 等世界知名品牌合作，幫助客戶透過人際關係的力量實現增長——與客戶共同創造，而不是為他們創造，以提高相關性、加深忠誠度和提高客戶終生價值。C Space 的全方位服務客戶解決方案專為滿足特定業務需求而量身訂製，重點關注私人在線社區、共同創作活動、研討會以及強大的故事講述和見解啟發。C Space 總部位於波士頓，在倫敦、紐約、三藩市和墨西哥城設有辦事處。

關於 Hall & Partners

Hall & Partners 是由一群非傳統思想者組成的團隊，他們痴迷於探索營銷如何影響人、品牌和文化之間的關係。Hall & Partners 誕生於廣告界，是一家以將創造力與科學相結合而聞名的洞察力機構。其透過戰略透鏡提煉數據以揭示「不尋常的見解」——為個別品牌量身訂製的人類真理，而不是大眾可用的黑盒數據。Hall & Partners 與客戶合作制定品牌戰略並優化品牌和活動績效。其屢獲殊榮的方法擴大了對每個業務領域的洞察力，推動營銷決策制定以創造無與倫比的競爭優勢。Hall & Partners 總部位於倫敦，在紐約、洛杉磯和芝加哥設有辦事處。

本公告隨附的照片可從以下網站查閱：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9fa10fe-a141-4ab5-9823-af7a6ccf35c3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd85618f-f66f-4b47-957b-53e9fb689ffb