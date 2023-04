EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2023

English Estonian

Märtsiga lõppes EfTEN Real Estate Fund AS’i esimene täiskvartal peale fondi ühinemist EfTEN Kinnisvarafond AS-ga. Fondi konsolideeritud puhas üüritulu (NOI) oli 2023.a I kvartalis 7,3 miljonit eurot. Arvestades üüritulu tootvaid kinnisvarainvesteeringuid, teeb see EfTEN Real Estate Fund AS´i tegelikuks puhas üüritootluseks aasta baasil 8,0%.

Selle aasta I kvartali jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 7,5 miljonit eurot (2022: 3,3 miljonit eurot) ning EBITDA-d 6,45 miljonit eurot (2022: 2,9 miljonit eurot). I kvartali konsolideeritud üüritulu sisaldab ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute üüritulu kogusummas 4,0 miljonit eurot, mis võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS’i eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud 5,3%. Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal (Like-for-like), on üüritulu võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4,7%.

Märtsis oli EfTEN Real Estate Fund AS´i konsolideeritud üüritulu kokku 2 513 tuhat eurot, s.o 18 tuhat eurot rohkem kui veebruaris. Fondi konsolideeritud puhas üüritulu (NOI) oli märtsis 2 449 tuhat eurot, s.o 21 tuhat eurot rohkem kui veebruaris. Fondi EBITDA oli märtsis kokku 2 148 tuhat eurot, mis on 21 tuhat eurot vähem kui veebruaris.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 31.03.2023 seisuga 25 166 tuhat eurot ning raha jääk suurenes märtsis 694 tuhande euro võrra. Märtsis tegid fondi tütarettevõtted investeeringuid olemasolevatesse kinnistutesse kokku 507 tuhande euro ulatuses.

Fondi 2023. aasta I kvartali konsolideeritud korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus intressikulud miinus laenude põhiosade tagastused miinus Leedu ettevõtete tulumaksukulu) oli kokku 3,0 miljonit eurot (eelmisel aastal samal perioodil 1,5 miljonit eurot). Arvestades fondi dividendipoliitikat, teeks see brutodividendiks aktsia kohta 22,25 senti (2022 I kvartal: 23,68 senti), s.o 6% vähem kui eelmisel aastal. Potentsiaalne dividend aktsia kohta on vähenenud seoses EURIBORi tõusuga. Fondi kaalutud keskmine intressimäär on selle aasta 31. märtsi seisuga 4,66%. Eelmise aasta märtsi lõpus oli fondi tütarettevõtete laenude kaalutud keskmine intressimäär 2,3%.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta (NRV) oli 31.03.2023 seisuga 21,7013 eurot ja EPRA NRV 22,3556 eurot. Nii NRV kui EPRA NAV suurenesid võrreldes veebruariga 0,6%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus