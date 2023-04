English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 april 2023 – 7u CET

Sterk eerste kwartaal met 16% omzetgroei naar €181 miljoen

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend 31 maart 2023.

Kernpunten

Q1 2023 totale en organische omzetgroei in alle regio’s Omzet met 16,0% gestegen naar €181,4 miljoen (12,8% tegen constante wisselkoersen) gesteund door organische groei, acquisities en wisselkoersen Organische omzetgroei van 11,0% (8,0% tegen constante wisselkoersen)

Solide prestaties in EMEA en Noord-Amerika en voorzichtige terugkeer naar organische omzetgroei in Latijns-Amerika Robuste omzetgroei zet door in EMEA gesteund door doorberekening van prijzen en commerciële en operationele versterking Organische omzetgroei in Latijns-Amerika reflecteert de eerste tekenen van stabilisatie van de markt en gesteund door verbeterende operationele efficiëntie Omzetgroei in Noord-Amerika door mooie organische groei bij FSS en aanhoudende goede prestaties van Anazao. Gecombineerde run-rate van de Wichita en Boston steriele uitbestedingsfaciliteiten van US$125 miljoen

Verdere uitrol van gedisciplineerde acquisitiestrategie Integratie van Letco en de 503B bereidingsfaciliteit in Boston verloopt volgens plan Overname van Wildlife Pharmaceuticals in Zuid-Afrika biedt toegang tot aantrekkelijke veterinaire markt



Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op:

“Onze prestaties in het eerste kwartaal reflecteren onze doelgerichte executie en de veerkracht van ons bedrijfsmodel ondanks de onzekere macro-economische omstandigheden. Al onze regio’s hebben organische groei laten zien daarbij vooral de vruchten plukkend van de strategische initiatieven op operationeel en commercieel vlak. De resultaten in EMEA zetten hun opwaartse richting voort als gevolg van het doorberekenen van prijzen en de voordelen van de operationele excellence en commerciële initiatieven. In Latijns-Amerika zagen we de eerste tekenen van marktherstel maar houdt de concurrentiedruk aan. In Noord-Amerika zette de versoepeling in de aanvoer van injectiespuiten zich door wat resulteerde in verbeterde resultaten bij FSS, terwijl de sterke prestatie van Anazao werd gesteund door sterke onderliggende vraag naar preventieve gezondheidszorg.

De overname van Wildlife Pharmaceuticals in Zuid-Afrika biedt de mogelijkheid om onze positie in de aantrekkelijke markt van veterinaire bereidingen uit te breiden, wat onze lokale positionering verder versterkt. We blijven ons inzetten op het verdere consolideren van de markt en monitoren de markt in al onze regio’s continu op mogelijkheden.

We blijven vol vertrouwen in de vooruitzichten van ons bedrijf wereldwijd en herhalen onze guidance voor 2023 en voor de middellange termijn die we eerder dit jaar gaven.”

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Sterk eerste kwartaal met 16% omzetgroei naar €181 miljoen