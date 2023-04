Jeito Capital dirige un financement de série C de 96 millions d’euros (105 millions de dollars) dans Alentis Therapeutics pour développer les traitements innovants ciblant la Claudin-1 dans les maladies fibrotiques et certains cancers

Jeito Capital dirige un financement de série C de 96 millions d’euros (105 millions de dollars) dans Alentis Therapeutics pour développer les traitements innovants ciblant la Claudin-1 (CLDN1)

dans les maladies fibrotiques et certains cancers

Ce financement de 96 millions d’euros (105 millions de dollars) soutiendra le développement clinique de phase I/II des deux candidats-médicaments d'Alentis anti-Claudin-1 (CLDN1), contre les fibroses touchant des organes essentiels comme le foie, et les tumeurs CLDN1 positives, ainsi que le développement de la plateforme CLDN1 pour étendre les indications en oncologie.

Moins de deux ans après son premier investissement dans la société, Jeito Capital soutient encore davantage Alentis Therapeutics, leader dans le domaine du CLDN1, conformément à sa thèse d'investissement qui consiste à accélérer l'accès des patients aux thérapies innovantes.

Paris, France, 13 avril 2023 - Jeito Capital (« Jeito »), la première société de Private Equity européenne entièrement indépendante, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie en Europe, annonce avoir dirigé un financement de série C de 96 millions d’euros (105 millions de dollars) pour Alentis Therapeutics (« Alentis » ou « l’entreprise »). Alentis est une société biopharmaceutique franco-suisse de stade clinique, spin-off de l’Inserm, basée à Bâle (Suisse), dont le centre de recherche et développement est installé à Strasbourg, et qui développe des thérapies innovantes ciblant la CLDN1. Appartenant à la famille des protéines transmembranaires « Claudin », CLDN1 est une cible, jusque-ici inexploitée contrairement aux autres Claudins, qui joue un rôle clé dans la physiopathologie d'un large éventail d’indications fibrotiques touchant de multiples organes vitaux comme le foie et le rein ou le poumon, ainsi que dans plusieurs tumeurs solides caractérisées par l’exclusion du système immunitaire.

Le financement a été mené par Jeito, avec Novo Holdings A/S et RA Capital Management, ainsi qu’avec la participation d'investisseurs existants, BB Pureos Bioventures, Bpifrance à travers son fonds InnoBio2 et Schroders Capital. Les fonds seront utilisés pour soutenir le programme de phase II du principal candidat-médicament d'Alentis, ALE.F02, en cours de développement pour le traitement de la fibrose rénale avancée, fibrose pulmonaire et hépatique, ainsi que l’étude de phase I de son principal produit en oncologie, ALE.C04, premier traitement potentiel ciblant les tumeurs CLDN1-positives. Les fonds seront également utilisés pour développer la plateforme nouvelle génération de produits anti-CLDN1 d’Alentis (ADC & Anticorps bispécifiques). Le champ compétitif des Claudins en oncologie a récemment vu le succès en matière de développement de la CLDN-18.2 dans les cancers gastriques, mettant en évidence le potentiel de croissance majeur d'Alentis puisque la CLDN1 a l'avantage d'un profil d'expression beaucoup plus grand par rapport à CLDN.18.2, représentant ainsi un potentiel commercial significativement plus important.

Jeito est un investisseur-clé d’Alentis depuis juin 2021 dans le cadre d'un financement de série B de 55 millions d’euros. En moins de 2 ans, Alentis a réalisé des progrès significatifs. L'étude clinique de phase I du principal candidat-médicament ALE.F02 sera achevée prochainement. Alentis a également pu clairement définir la population cible de patients atteints de cancers dus à des tumeurs positives à la CLDN1 (cancers CLDN1+ démontrant l’exclusion de lymphocytes T) dans le cadre du développement de son traitement en oncologie ALE.C04. La société a par ailleurs renforcé son équipe en France, tant à Paris qu’à Strasbourg, en Suisse et aux Etats-Unis.

Dr Rafaèle Tordjman, MD, PhD, fondatrice et présidente de Jeito Capital, a commenté :« Claudin-1 affiche un très grand potentiel dans le traitement de multiples formes de fibroses et dans une large gamme de cancers. Avec le soutien de Jeito, Alentis a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en identifiant des populations cibles tout en faisant avancer les essais cliniques de ses candidats-médicaments et progresser sa plateforme technologique pour étendre l’offre thérapeutique en oncologie. Nous sommes déterminés à poursuivre notre partenariat avec l'équipe exceptionnelle d'Alentis, principal acteur dans le domaine du CLDN1, qui est bien placée pour produire des données cliniques significatives et apporter une innovation forte le plus vite possible aux patients et à la communauté médicale ».

Dr. Roberto Iacone, PDG d’Alentis Therapeutics, a déclaré : "Nous sommes très heureux du soutien de nos investisseurs. Il existe d'énormes besoins non satisfaits dans les domaines de la fibrose et du cancer, et ce financement nous permet d’amplifier et de poursuivre l'important travail que nous effectuons dans le domaine du CLDN1 et de générer des données cliniques à partir de nos deux programmes. Nous pouvons maintenant développer intensivement la recherche sur CLDN1 en oncologie et poursuivre le recrutement pour nos essais sur la fibrose organique, tout en faisant progresser notre plateforme technologique en cancérologie ADC et nos anticorps bispécifiques. »

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société de Private Equity internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie, qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Jeito soutient et accompagne les managers grâce son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital dispose de 534 millions d’euros sous gestion, et a construit rapidement un portefeuille de sociétés diversifiées. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.jeito.life, ou suivre @Jeito_life sur Twitter ou LinkedIn.

A propos d’Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, est une biotech de stade clinique qui se concentre sur le développement de traitements extrêmement innovants contre les tumeurs CLDN1 positives et les fibroses organiques. Alentis développe une nouvelle approche visant à modifier et à inverser le cours de la progression de la maladie en ciblant CLDN1, une cible jusqu'ici inexploitée qui joue un rôle clé dans la pathologie des tumeurs présentant des propriétés d'évasion immunitaire et des maladies fibrotiques dans de nombreux organes.

Alentis est la seule biopharma ciblant CLDN1 pour le développement de traitements potentiels contre les tumeurs solides et les fibroses. La société a été fondée en 2019 sur la base de recherches de pointe menées dans le laboratoire du professeur et médecin Thomas Baumert MD à l'Université de Strasbourg et à l'Institut national français de la santé et de recherche médicale (Inserm). Le siège social d'Alentis se trouve dans le pôle pharma-biotech de Bâle, en Suisse, avec une filiale R&D à Strasbourg, en France et des activités de développement clinique aux Etats-Unis.

Plus d’informations sur https://alentis.ch

