RENAULT GROUP: Renault Group et Verkor, un partenariat commercial long terme pour la fourniture de batteries bas-carbone haute performance

Renault Group et Verkor : un partenariat commercial long terme pour la fourniture

de batteries bas-carbone haute performance

Renault Group et Verkor ont conclu un partenariat long terme pour la fourniture de 12 GWh par an de batteries pour véhicules électriques.

Ces batteries haute performance et bas-carbone seront produites dans la future Gigafactory Verkor de Dunkerque (France). Les batteries Verkor équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment dès 2025, le futur C-Crossover GT 100% électrique d’Alpine, qui sera fabriqué à Dieppe, en France.







Boulogne-Billancourt et Grenoble (France) - le 13 avril 2023 – Renault Group et Verkor, pionnier européen des batteries bas-carbone, viennent de conclure un partenariat commercial portant sur la fourniture de batteries pour véhicules électriques.

Verkor fournira à Renault Group chaque année, l’équivalent de 12 GWh de batteries. Elles équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment, dès 2025, le futur

C-Crossover GT 100% électrique d’Alpine qui sera fabriqué à Dieppe, en France.

Ces batteries haute performance et bas-carbone seront produites en France au sein de la future Gigafactory Verkor de Dunkerque.

Cette annonce marque une étape importante du développement de Verkor et consolide le partenariat stratégique démarré avec la prise de participation de Renault Group dans Verkor en juin 2021. Depuis cette date, Renault Group et Verkor ont validé la qualité technique du produit, sa compétitivité économique et son processus d’industrialisation, du Verkor Innovation Centre à Grenoble (VIC) jusqu’à la construction de la Gigafactory Verkor qui sera opérationnelle en 2025.

Benoit Lemaignan, Co-fondateur et Président du Directoire de Verkor déclare : « La confiance que Renault Group nous a accordée depuis le début est désormais matérialisée par ce partenariat long terme. C’est une preuve supplémentaire de l’attractivité et de la crédibilité de notre projet, au moment où nous levons les fonds nécessaires à la construction de notre Gigafactory de Dunkerque. La production des batteries en Europe et la maitrise de la chaine de valeur sont fondamentales dans la transition énergétique. »

François Provost, Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques de Renault Group : « Renault Group confirme sa confiance en Verkor et sa technologie innovante, haute performance et bas-carbone. Ce partenariat permet de sécuriser un approvisionnement long terme en batteries électriques et d’assurer une traçabilité renforcée des éléments qui les composent. Il s’inscrit dans l’ambition du Groupe, et de sa future entité Ampere dédiée à l’électrique et au Software, de maitriser l’ensemble de la chaine de valeur électrique.

Renault Group continue ainsi de développer en France au cœur de l’Europe, un écosystème électrique robuste de centres de technologies, d’usines de véhicules, moteurs et batteries. »

À propos de Verkor

Fondée en juillet 2020, Verkor est une entreprise industrielle française basée à Grenoble. Bénéficiant du soutien de l'EIT InnoEnergy, du Groupe IDEC, de Schneider Electric, Capgemini, Renault Group, EQT Ventures, Arkema, Tokai COBEX, du FMET géré par Demeter, Sibanye-Stillwater, Plastic Omnium et Bpifrance. La société accélère la production de batteries bas-carbone en France et en Europe pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, de la mobilité électrique en général et du stockage stationnaire en Europe.

Verkor développe un modèle d’affaires attractif en termes d’agilité, de durabilité et de gouvernance, et attire de ce fait les meilleurs talents. Une équipe solide et agile continue de grandir pour faire face aux nouveaux enjeux. Le projet mené par Verkor est unificateur, il rassemble les meilleurs partenaires pour localiser l’ensemble de la chaîne de valeur en Europe, assurant ainsi une utilisation optimale des compétences et des ressources. Grâce à ces atouts, Verkor ouvrira sa ligne pilote 4.0 entièrement digitale en 2023. Modèle d'excellence, de compétitivité et d'utilisation des ressources, cette innovation sera intégrée à la Gigafactory prévue pour 2024.

Davantage d’information sur www.verkor.com

Contact presse - Verkor

Claire Stromboni

+33 7 48 10 11 40

claire.stromboni@verkor.com







Emmanuel Bercault

+33 6 49 87 60 95

emmanuel.bercault@omnicomprgroup.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information sur www.media.renaultgroup.com

Relations presse - Renault Group

Christophe Lavauzelle

+33 6 09 09 25 44

christophe.lavauzelle@renault.com















Frédéric Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com









