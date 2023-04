English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 13 avril 2023 N° 03 – 2023

Le fonds Atropos Catbond franchit le milliard de dollars sous gestion renforçant le positionnement de SCOR Investment Partners comme un acteur de premier plan sur le segment des ILS.

SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du groupe SCOR, est fière d’annoncer, qu’après le fonds Atropos en 2020, un autre fonds de sa gamme ILS, a franchi la barre symbolique des USD 1 milliards sous gestion : SCOR ILS Fund – Atropos Catbond Fund (« Atropos Catbond »). Créé en 2013, ce fonds, à la valorisation hebdomadaire est investi uniquement dans les obligations catastrophes.

La plateforme ILS de SCOR Investment Partners totalise désormais près de 3,5 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Soutenu par des conditions de marché porteuses, le segment des ILS, et en particulier celui des obligations catastrophes, continue de présenter des opportunités d’investissement avec des rendements historiquement élevés.

Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Les qualités intrinsèques de diversification de la classe d’actif, couplées à des niveaux de prix attractifs, ont contribué à son essor auprès des investisseurs. Notre positionnement fondé sur la transparence et la résilience des performances nous a assurément permis d’en bénéficier. Les opportunités de ce marché demeurent nombreuses et nous sommes fiers d’accompagner son développement. »

Pour de plus amples informations, contactez Louis Bourrousse, Head of Business Development, +33 1 58 44 78 62, lbourrousse@scor.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 6,9 milliards à fin janvier 2023. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 18,8 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

