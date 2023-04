BYDFi : trois ans passés à contribuer activement (« BUIDLing ») aux services de trading conviviaux pour la communauté crypto

French German

SINGAPOUR, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYDFi est devenue l'une des plateformes d'échange à la croissance la plus rapide. Nous sommes heureux d'annoncer que cela fait trois ans que nous opérons, depuis notre création le 1er avril 2020. En janvier de cette année, nous avons terminé un changement de nom et adopté un nouveau slogan : « BUIDL Your Dream Finance » (CONTRIBUEZ ACTIVEMENT à votre financement de rêve). Nous avons aussi lancé une application mobile qui permet aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies n'importe quand et n'importe où.

Notre nouveau slogan, « BUIDL Your Dream Finance », utilise le mot BUIDL au lieu du mot anglais BUILD, indiquant notre contribution proactive au développement de la blockchain, qui est ce que nous attendons pour nous-mêmes et le monde des cryptomonnaies. Malgré la volatilité sur le marché de la crypto en 2022, BYDFi a continué à se développer tout au long de l'année. À la fin de l'année 2022, Forbes Advisor a nommé BYDFi comme l'une des dix meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies pour 2023, un aboutissement important pour la plateforme qui est rapidement devenue une destination prisée des traders après sa création en 2020.

BYDFi, l'une des plateformes d'échange les plus adaptées aux débutants et à la croissance la plus rapide, prend en charge plus de 400 devises, offrant aux utilisateurs une multitude de choix d'investissement. Comparé à Coinbase, Kraken et Crypto.com, qui ne proposent qu'environ 200 transactions au comptant, nous proposons actuellement jusqu'à 400 échanges de cryptomonnaies différentes, y compris des cryptomonnaies populaires comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB). Sur BYDFi, vous pouvez facilement trouver Next 100X Gems, qui n'est pas disponible sur les autres plateformes d'échange.

BYDFi fournit un ratio de levier maximum jusqu'à 150x pour les contrats perpétuels, rendant BYDFi unique parmi les plateformes d'échange, comparé à d'autres plateformes d'échange qui proposent généralement un ratio de levier maximum de 100x ou 125x. Voilà nos spécialités et les raisons pour lesquelles nous sommes devenus l'une des plateformes d'échange à la croissance la plus rapide.

Plus tôt dans l'année, nous avons lancé une application mobile, et nous nous attendons à ce que davantage d'utilisateurs s'y connectent et l'utilisent. En 2023, BYDFi se concentrera sur les fonctionnalités du produit centrées sur les utilisateurs. Notre objectif est de donner les moyens à chacun de créer sa propre richesse financière, ce qui a été l'objectif de BYDFi pour BUIDLing.

À propos de BYDFi

BYDFi est une plateforme de trading de cryptomonnaies pour les investisseurs mondiaux. Depuis 2020, elle continue à fournir de nouveaux services de trading professionnels et pratiques aux utilisateurs mondiaux. BYDFi apporte aux utilisateurs une solution de trading au comptant, des contrats Lite, des contrats perpétuels inversés, des contrats perpétuels USDT, ainsi que des services de grid-trading et de copy-trading.

BYDFi : https://www.bydfi.com

Contact auprès des médias : Jeanne Hsieh

Contact : media@bydfi.com

Des photographies accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53e9d1d3-4196-44e3-9046-cfdfaa2ceaf4