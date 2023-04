L’état stable élevé du nombre de cas de COVID-19 inquiète les experts du réseau CoVaRR-Net

English French

OTTAWA, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré l'impression générale que la pandémie de COVID-19 est terminée, les experts du réseau CoVaRR-Net ont constaté que le nombre de cas de COVID-19 et le taux d'occupation des hôpitaux au Canada se maintiennent à un niveau élevé au cours des huit derniers mois, des faits qui ont de graves conséquences pour les Canadiens, notre système de soins de santé et notre économie.



« Malheureusement, la COVID-19 demeure à un niveau stable depuis le début de l'automne 2022, au lieu de diminuer, même si l'immunité de la population canadienne est élevée », explique la Pre Sally Otto, co-responsable du pilier CAMEO (Computational Analysis, Modelling and Evolutionary Outcomes, Analyse computationnelle, modélisation et résultats évolutifs) du réseau CoVaRR-Net, professeure Killam et titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 à l'Université de la Colombie-Britannique.

« Un niveau relativement élevé de COVID-19 dans la population importe, car cela a un impact sur les taux d'hospitalisation, les cas de COVID longue et l'absentéisme sur le lieu de travail, ce qui entraîne à son tour des répercussions collectives sur les soins de santé et l'économie », ajoute la Pre Fiona Brinkman, adjointe du pilier CAMEO du réseau CoVaRR-Net et professeure émérite de bio-informatique et de génomique à l'Université Simon Fraser. « Les vagues sont passées de pics et de bas marqués à des vagues plus petites (ou vaguelettes) centrées autour d'un niveau de COVID globalement plus élevé. Avec la propagation de nouveaux variants échappant à l’immunité, le nombre de cas de COVID est systématiquement plus élevé que ce que nous souhaiterions, et certaines personnes sont réinfectées trois ou quatre fois par an. »

Hausse de cas de COVID-19 prévue au printemps

« La souche XBB.1.5 est la principale souche à l'origine des cas actuels, et je m'attends à une légère augmentation des cas au printemps, qui devrait durer environ un mois », déclare la Pre Otto. « Tout comme la fonte des glaces fait monter le niveau des mers, la transmissibilité plus élevée du XBB.1.5 et la diminution de l'immunité font monter le niveau des mers pour les cas de COVID-19. Nous continuons à voir apparaître de nouveaux variants, de sorte que nous ne savons pas encore quel variant dominera cet été, mais nous ne prévoyons pas non plus de baisse importante cet été. »

Plus de doses de rappel réduirait le nombre de cas

« Le taux de vaccination actuel au Canada est inférieur à un million de doses par mois. Si les Canadiens doublaient le taux de vaccination, le nombre de cas de COVID-19 diminuerait d'environ 40 % », déclare la Pre Otto. « Lorsque davantage de personnes se font vacciner, cela permet de compenser la baisse d'immunité. Si les Canadiens cessaient de se faire vacciner, nos projections montrent que le nombre de cas augmenterait d'environ 40 %. »

L'amélioration de la ventilation dans les espaces intérieurs bondés permettrait également de réduire considérablement le nombre de cas. « Notre modélisation montre que si la moitié des environnements achalandés amélioraient la ventilation, réduisant ainsi de moitié le risque de transmission dans ces lieux, les cas au Canada diminueraient également de 40 % », ajoute la Pre Otto.

L'équipe CAMEO du réseau CoVaRR-Net, composée de plus de 15 chercheurs universitaires et de membres de l'Agence de santé publique du Canada possédant des compétences diverses, utilise la modélisation et les simulations informatiques pour évaluer l'évolution génétique des variants du SRAS-CoV-2 et surveiller la vitesse à laquelle ils se propagent dans la population canadienne.

Alors que le réseau CoVaRR-Net se transforme en un réseau universitaire de préparation aux pandémies, les scientifiques de CAMEO continuent à mettre au point des outils de connaissance pour pouvoir suivre et surveiller non seulement le SARS-CoV-2, mais aussi d'autres agents pathogènes préoccupants.

Découvrez Duotang de CAMEO, un carnet de notes en ligne continuellement mis à jour qui contient un large éventail d'analyses d'épidémiologie génomique et de modélisation mathématique. Les données pour Duotang sont compilées à partir du Portail canadien de données VirusSeq et de la base de données DNA Stack Viral AI.

Le Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus (Coronavirus Variants Rapid Response Network ou CoVaRR-Net), a été créé grâce à un investissement de neuf millions de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada à la fin du mois de mars 2021 dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Canada sur les variants préoccupants. Un montant supplémentaire de neuf millions de dollars lui a été alloué en 2022. Il s'agit d'un réseau de chercheurs interdisciplinaires issus d'institutions de tout le pays, créé pour coordonner, faciliter et accélérer la recherche à réponse rapide dans tout le Canada concernant les variants du SRAS-CoV-2. Le réseau jette les bases de son évolution vers un réseau universitaire de préparation aux pandémies qui favorisera les liens étroits, les collaborations et les relations avec les laboratoires de santé publique, les installations et les centres de fabrication de produits biologiques et l'industrie, car la contribution de chacun est essentielle lors d’une pandémie.

