Ressources Robex Inc. annonce des changements dans son équipe de direction

QUÉBEC, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (TSXV : RBX) (« Robex » ou la « Société ») annonce des changements dans son équipe de direction. En date effective du 11 avril 2023 :

Benjamin Cohen, actuel Chef de la direction de la Société, devient Président de la Société ;



Aurélien Bonneviot, actuel Responsable des relations investisseurs et du développement des affaires de la Société, devient Chef de la direction de la Société ;



Georges Cohen, actuel Président de la Société, devient Vice-Président senior du développement stratégique et de la croissance à long terme de la Société ;



Julien Cohen devient Vice-Président sénior des ventes et des affaires financières de la Société ; et



Richard R. Faucher et Georges Cohen acceptent de devenir respectivement Président et Vice-Président du conseil d'administration, respectivement. La composition du conseil d'administration et de ses comités demeure inchangée.



Dans le cadre du but qu'il s'était fixé pour exécuter le plan de transition, Georges Cohen, qui a maintenant 70 ans, confie avec assurance ses tâches et responsabilités actuelles de Président de Robex aux membres de l'équipe qu'il a créée au cours des dernières années. Le conseil d'administration a montré que sous la direction de M. Cohen, Robex est parvenue à atteindre ses objectifs les plus ambitieux, et aura désormais la chance de continuer à bénéficier de sa vaste expérience et de son grand talent en tant qu'entrepreneur à son nouveau poste de Vice-Président sénior du développement stratégique et de la croissance à long terme. À son nouveau poste, M. Cohen continuera d'accompagner la Société (pour laquelle il garde encore une profonde affection) dans sa mise œuvre de la stratégie à long terme sur le projet Kiniero. Le conseil d'administration l'a chaleureusement remercié pour ses années de service et pour tous les défis qu'il a réussi à surmonter grâce à son travail dévoué depuis 2012.

M. Benjamin Cohen était le Chef de la direction de Robex depuis le 7 février 2019 et membre du conseil d'administration depuis le 28 février 2014. Directeur général pendant 6 ans dans une société de construction de Grenade aux Caraïbes se composant d'une moyenne de 200 employés, il a développé une île privée selon les plus hautes normes européennes. Cela lui a donné de l'expérience dans les domaines de la gestion et de la construction, ainsi que dans l'utilisation de nombreuses technologies connexes (électricité, télécommunications et logistique). Il a ensuite continué à gérer de nombreux actifs et investissements réalisés dans le cadre du Groupe Cohen. À son nouveau poste de Président de la Société, Benjamin Cohen aura la responsabilité principale des opérations quotidiennes de Robex conformément aux budgets et plans commerciaux et stratégiques de Robex, selon les approbations du conseil d'administration. Il sera, au final, responsable, via le conseil d'administration, de la gestion réussie de Robex, ainsi que de l'exécution des politiques, plans et stratégies convenus par le conseil d'administration.

M. Benjamin Cohen a joué un rôle majeur dans la transformation de Robex, d'une société d'exploration à une société de production. Cela a permis à l'entreprise de devenir ce qu'elle est aujourd'hui : une société à plusieurs mines présentant un important potentiel de croissance intégré. Benjamin Cohen a initié, avec l'équipe, ce changement structurel important, d'une société minimaliste aux débuts humbles en une société structurée.

M. Aurélien Bonneviot était le Responsable des relations investisseurs et du développement des affaires de Robex depuis le 14 décembre 2020. M. Bonneviot compte plus d'une décennie d'expérience en marchés des capitaux et a le plus récemment été Directeur des investissements sénior chez Greenstone Resources, un fonds de capital-investissement se spécialisant dans le secteur minier. Aurélien Bonneviot a démarré en tant qu'analyste minier sell-side chez Société Générale et Oddo-BHF et est ensuite passé au buy-side en tant qu'analyste des matières premières et gestionnaire de portefeuille chez SMA Gestion. En 2014, Aurélien Bonneviot a rejoint Louis Dreyfus Metals (maintenant IXM) en tant que Responsable du développement des affaires jusqu'à son acquisition par China Molybdenum en 2018. M. Bonneviot a obtenu une licence de physique, un master de finance et devrait bientôt obtenir un master professionnel en ingénierie minière de la Camborne School of Mines, au Royaume-Uni. À son nouveau poste de Chef de la direction de la Société, M. Aurélien Bonneviot sera un subordonné direct du Président et sera responsable, entre autres, de superviser la mise en œuvre du plan stratégique de Robex et de mener une équipe exécutive pour offrir des performances supérieures.

M. Georges Cohen était le Président de Robex et membre du conseil d'administration depuis le 8 mai 2013. Il a débuté sa carrière chez Cap Gemini Group où il a occupé plusieurs fonctions, dont celles d'Ingénieur commercial, de Directeur des ventes, de Directeur général et de Président et Chef de la direction d'une filiale majeure de Cap Gemini Group et membre du comité exécutif du groupe. En 1990, M. Georges Cohen a quitté Cap Gemini et fondé Transiciel (SSII) dont il est devenu le Président et Chef de la direction fondateur. En 2000, Transiciel a été introduite en bourse et, en 2001, M. Georges Cohen a reçu en tant qu'entrepreneur le « Trophée de la décennie » pour Transiciel de la part du cabinet Bain, Coface SCRL, HEC et « L'Expansion » ; cette récompense lui a été décernée par le Président de la république française, M. Jacques Chirac. La sélection a été faite parmi un total de 278 916 entreprises en employant comme critères la croissance, la rentabilité et le chiffre d'affaires. En 2003, Transiciel a fusionné avec Sogeti dans Cap Gemini Group. Membre du comité exécutif de Cap Gemini Group (110 000 ingénieurs) et Président et Chef de la direction de la nouvelle entité Sogeti-Transiciel (plus de 25 000 employés), M. Cohen a supervisé cette fusion pendant deux ans et demi et a fini par quitter le groupe pour participer à des activités personnelles de capital-investissement dans lesquelles il s'est beaucoup diversifié. Par exemple, il a fondé Altergaz, qui est devenu très rapidement le numéro 2 de la distribution de gaz naturel dans l'ensemble de la France et il a possédé la société Panhard, un leader européen des véhicules blindés légers de moins de 15 tonnes.

M. Julien Cohen est membre du conseil d'administration de la Société depuis 2013. Il aide aussi Robex dans les affaires financières et contribue en particulier aux réussites essentielles dans la stratégie de vente d'or. Il possède un diplôme de l'Institut supérieur de gestion (ISG) de Paris et a travaillé pendant deux ans pour Danone International en tant que contrôleur de gestion.

À propos de Ressources Robex Inc.

Robex est une société multi-juridictionnelle de production et de développement aurifère ouest-africaine avec un potentiel d'exploration à court terme. La Société est dédiée à mener des activités sûres, diverses et responsables dans les pays dans lesquels elle opère avec comme objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet aurifère Kiniero en Guinée.

Robex est soutenue par deux actionnaires stratégiques et a l'ambition de devenir l'un des producteurs d'or de niveau intermédiaire les plus importants en Afrique de l'Ouest.

Renseignements complémentaires

RESSOURCES ROBEX INC. FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Aurélien Bonneviot Robert Thaemlitz Chef de la direction Chargé de compte Stanislas Prunier Relations avec les investisseurs et développement d'entreprise +1 416 644-2020 ou +1 212 812-7680 +1 581 741-7421 E-mail : rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

E-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com



