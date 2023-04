KUB change de nom et devient TYREX pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance à grande échelle

Créé en 2017, TYREX (ex KUB), leader français des solutions de décontamination USB, change de nom et lance sa nouvelle stratégie de croissance qui lui permettra d’étendre ses parts de marché en France mais surtout de se développer à l’international et particulièrement aux Etats-Unis qui se positionne comme un marché stratégique pour l’entreprise.

Face à des menaces en constante évolution, TYREX a développé des solutions adaptées aux risques connus et émergents. Conçues de manières ergonomiques, ses 4 stations de décontamination s'adaptent à tous les usages, toutes les architectures IT ou OT et toutes les réglementations, pour offrir une protection optimale et complète contre les cybermenaces USB.

Christophe BOUREL, CEO de TYREX, « Après 8 années de recherches, d’innovation et d’amélioration, il était grand temps de marquer une nouvelle étape ! Et quoi de mieux pour symboliser ce renouveau, qu’un changement d’identité. Pour incarner au mieux les valeurs de notre entreprise, KUB devient TYREX. »

Des équipes toujours en place et de nouvelles ambitions

Au niveau organisationnel et opérationnel, les actionnaires, fondateurs et collaborateurs conservent leurs postes et leurs prérogatives. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un désengagement des équipes mais, tout au contraire, d’une nouvelle étape dans la stratégie de développement de l’entreprise qui a connu cette année une nouvelle croissance de plus de 15 % de son CA grâce aux nombreuses commandes réalisées par des sociétés de premier plan dans des secteurs comme l’industrie, la défense, etc

Dans ce contexte, TYREX présentera prochainement sa feuille de route et annoncera de nouvelles implantations et le recrutement de nouveaux talents qui lui permettront de devenir durablement le leader de la décontamination des clés USB et supports amovibles en France et à l’international.