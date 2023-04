Voip Telecom présente un livre blanc sur la Transformation digitale du Retail

Voip Telecom, opérateur télécom nouvelle génération, annonce la sortie de son nouveau livre blanc, mettant en avant les impacts de la transformation numérique pour les acteurs du Retail.

La transformation digitale engagée dans le retail s’est accélérée avec la crise sanitaire. En parallèle, l’omnicanalité a pris une place prépondérante dans les stratégies des enseignes en France. La frontière entre magasin physique et en ligne tend à disparaître afin de privilégier gain de temps et praticité pour les consommateurs. Les formats de magasins physiques sont aujourd’hui de plus en plus rationalisés et repensés.

C’est dans ce contexte que Voip Telecom propose un livre blanc qui traite des impacts de la transformation digitale sur les cas d’usages et les composants technologiques en magasin. Cet ouvrage synthétise deux études menées par les cabinets PMP Strategy et Lucernys pour le compte de Voip Telecom. Dans son étude stratégique, PMP Strategy rend compte des grandes tendances de la transformation digitale du retail et répertorie les cas d’usage de la digitalisation en matière d’expérience client et de modes de travail des collaborateurs en magasin. Lucernys a de son côté permis d’identifier les composants technologiques concourant aux cas d’usage du retail et a réalisé un scoring basé sur leur occurrence.

Successivement, cet ouvrage de 35 pages abordera différents points clés comme :

Un état des lieux sur le monde du retail et ses enjeux au regard de sa transformation digitale,

La nécessité de proposer une expérience client renouvelée,

Les nouveaux modes de travail des équipes dans le secteur du retail,

Les technologies à utiliser pour opérer une transformation réussie et notamment en matière de télécom (LAN, WIFI, SD-Wan, connectivité data, 4/5G, communications unifiées, etc.).

Pierre de Leusse, Directeur général de Voip Telecom : « Le magasin est devenu high tech ; plusieurs technologies y cohabitent et sont interdépendantes les unes avec les autres. Cette interdépendance crée une complexité technologique, d’où l’importance de se faire accompagner par un prestataire capable de la démêler. Un autre point essentiel dans l’accompagnement qui doit être délivré aux retailers est la culture du service. Il s’agit ici d’appliquer un sens du service adapté au secteur du retail, comme être en capacité d’intervenir en urgence à des heures où le magasin est fermé au public avec les bons équipements. Notre organisation nous permet de servir les enseignes du retail partout en France. »

Pour télécharger le Livre blanc, rendez-vous ici.