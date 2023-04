SASETY boucle son 1er trimestre avec une prise de commande record

SASETY, l’expert français des services managés SASE et Cybersécurité termine le premier trimestre avec une prise de commande record.

SASETY apporte aux organisations les technologies et les services répondant à leurs enjeux de performance et de sécurité :

Transport et sécurité des flux avec le SASE (Secure Access Service Edge)

Validation continue de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée

SASETY délivre ces technologies au travers de ses deux partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux dans leur catégorie respective, CATO Networks et Pentera.

Ce solide positionnement a permis à la société d’enregistrer sur le premier trimestre une prise de commande supérieure à 4 M€ et de compter 6 nouveaux clients ETI et Grands Comptes.

Jérôme BEAUFILS, CEO de SASETY :

« Ces résultats confirment la pertinence de notre positionnement d’acteur spécialisé sur des technologies et des services de proximité de plus en plus reconnus, efficaces et rapides à déployer. »

L’adoption du modèle SASE connait une accélération majeure sur le marché français et les dernières études publiées par Techtarget et GigaOM positionnent CATO Networks comme le leader incontesté du SASE.

Olivier PERICAT, CTO de SASETY :

« En choisissant la solution CATO Networks, nos clients répondent aux enjeux de performance et de sécurité de leurs métiers quels que soient leurs usages et leurs modes de travail.

Parmi les cas d’usage que nous adressons régulièrement : le besoin de performance garantie aux Cloud publics, l’accès Zero Trust des utilisateurs au bureau ou en mobilité, les enjeux de performance à l’international, ou encore l’intégration rapide d’un nouveau site.

Notre offre d’accès Internet multi-opérateurs permet d’apporter lorsque nécessaire le niveau de performance et de résilience du dernier kilomètre pour interconnecter les sites au Cloud CATO.

Notre expertise et notre expérience nous permettent d’industrialiser les opérations, du déploiement à l’exploitation quotidienne, dans une démarche d’engagement de résultat. »

La Cybervalidation automatisée incarnée par Pentera s’impose un peu plus chaque jour comme la façon la plus fiable pour connaître sa véritable exposition aux cybermenaces et la plus efficace pour mettre en place les actions de mitigation appropriées.

Olivier PERICAT :

« Les organisations recherchent des solutions qui leur permettent de faire progresser très rapidement leur posture de sécurité. En choisissant la solution Pentera, nos clients obtiennent une vision exhaustive de leur exposition sur l’ensemble de leur surface d’attaque interne et externe. Et surtout, ils bénéficient d’un accompagnement à la remédiation des failles exploitables par des attaquants. Cette démarche pragmatique de la cybersécurité permet en quelques jours de réaliser des quick-wins et de mettre en place avec les équipes IT un plan d’action concret avec des objectifs atteignables et mesurables. La mise en place de cette solution permet également d’apporter des éléments tangibles aux parties prenantes de l’organisation et d’optimiser sa cyber-assurance. »

Jérôme BEAUFILS :

« La dynamique du premier trimestre devrait se poursuivre sur les prochains mois avec un portefeuille d’affaires significatif et complété par le développement engagé depuis le début de l’année en Belgique et au Luxembourg. Pour accompagner notre croissance, nous renforçons nos équipes avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs et recherchons deux consultants en cybersécurité pour le second semestre. »