Ctoutvert et Inaxel poursuivent leur politique de recrutement

Suite à leur rapprochement en 2022, les éditeurs Ctoutvert et Inaxel annoncent avoir finalisé leur campagne de recrutement initiale et vont ouvrir de nouveaux postes ces prochains mois pour soutenir leur croissance.

Le groupe annonce ainsi un plan de recrutement ambitieux pour accompagner sa stratégie d’innovation technique, renforcer son service client et développer ses équipes vente, marketing et éditoriale. Concrètement, plus de 12 postes sont donc ouverts sur les sites de La Rochelle, Montpellier et Toulouse.

À travers cette annonce, Ctoutvert et Inaxel se démarquent une nouvelle fois sur le marché et mettent en exergue leur aptitude à s’entourer aisément des meilleurs experts pour porter leur projet d’entreprise. En effet, Ctoutvert et Inaxel proposent un ensemble de ressources uniques qui permettent à leurs équipes d’évoluer dans des structures pérennes qui conjuguent innovation, expertise, qualité de vie au travail et montée en compétence.

Manuel Mirabel, CEO de Ctoutvert et d’Inaxel « Après avoir récemment recruté 8 collaborateurs chez Inaxel et 5 chez Ctoutvert, nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de nouvelles opportunités. Nos collaborateurs sont à la base de notre succès et nous allons continuer d’investir à long terme pour renforcer notre marque employeur et proposer à nos équipes une expérience professionnelle unique. Cet important renforcement des équipes répond à trois objectifs principaux : consolider l’organisation afin d’améliorer encore le service client, appuyer les efforts en cours au sein des deux sociétés en termes d’innovation et R&D et enfin, développer les ventes. »

Présentation des postes proposés :

CTOUTVERT

Service DEV :

1 dev back end CRM

1 dev back end.net

1 contrat qualif dev

Service prod technique :

1 PO/Support

Service client :

1 poste FR/NL

Service commercial :

1 poste assistant commercial FR/IT

Service Prod Editorial

1 Community Manager j

INAXEL

Service commercial

1 assistant commercial marketing

Service client :

1 conseiller hotline/formateur

1 contrat qualification support

Service DEV :

1 dev full Stack

1 dev back WinDev

Pour consulter les fiches de poste et postuler rendez-vous sur : https://www.ctoutvert.com/recrutement/ et https://www.inaxel.com/recrutement/