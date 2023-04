Une nouvelle étude révèle que pour 72 % des voyageurs québécois, les plus beaux souvenirs de vacances viennent de l’âge adulte. Les voyages inspirent l’envie de s’évader, favorisent l’épanouissement personnel et créent des moments de partage avec les êtres chers

MONTRÉAL, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un récent sondage de Sunwing sur les préférences des Québécois en matière de voyage et sur leurs expériences de vacances les plus mémorables a révélé que sept répondants sur dix (72 %) ont déclaré que leur plus beau souvenir de vacances ou de voyage provenait d’un voyage plus ou moins récent effectué à l’âge adulte. En comparaison, 14 % d’entre eux ont déclaré que leur plus beau souvenir provenait d’un voyage de leur enfance et 14 % ont affirmé qu’il provenait d’un voyage effectué à l’adolescence.



Lorsqu’il est question de l’impact durable des vacances, la moitié (51 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles les avaient aidées à se rapprocher de leurs amis ou des membres de leur famille et à partager des expériences avec eux, tandis que 54 % ont déclaré qu’elles leur avaient donné envie d’explorer d’autres destinations ou régions du monde. Par ailleurs, pour 37 % des personnes interrogées, les vacances les avaient aidées à découvrir une nouvelle culture ou une nouvelle langue, tandis qu’un autre tiers (32 %) a affirmé que cela les avait aidées à grandir en tant que personne. Une proportion similaire (33 %) a déclaré que cela leur avait permis d’adopter une attitude plus positive face à la vie. Le sondage a été mené en français et en anglais par Sunwing entre les 28 et 30 mars 2023 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 509 Canadiens, dont 345 Québécois.

« Notre étude souligne l’importance croissante que les Québécois accordent aux voyages pour créer des souvenirs durables et tisser des liens plus profonds avec leurs proches », explique Samantha Taylor, Chef de la direction Marketing du Groupe de Voyage Sunwing. « Partir en vacances procure aussi un désir d’évasion, ce qui encourage les gens à voyager davantage et à explorer de nouvelles destinations à l’avenir. Chez Sunwing, nous faisons en sorte que les vacances de rêve deviennent réalité et, grâce à une sélection de plus de 700 hôtels répartis dans plus de 30 destinations, les escapades à la plage ne manqueront pas, cet été. Que vous vouliez vous détendre sur la plage, vous offrir une retraite romantique ou planifier des excursions palpitantes, en réservant avec Sunwing, davantage de clients québécois peuvent trouver leur bonheur à destination et créer des souvenirs de vacances qui dureront toute une vie. »

Renseignements supplémentaires relatifs au sondage :

57 % des Québécois disent qu’il est probable qu’ils voyagent à l’étranger au cours de la prochaine année.

Parmi ceux qui envisagent de voyager à l’étranger, environ le quart (27 %) prévoit le faire au cours des trois prochains mois.

Plus de la moitié (57 %) des voyageurs potentiels ont l’intention de planifier un voyage vers une destination soleil dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale ou aux États-Unis.

Parmi ceux qui ont déjà voyagé dans une destination soleil, ils affirment avoir profité au maximum de leurs vacances en relaxant sur la plage ou au bord de la piscine (70 %), en essayant de nouvelles activités ou en faisant des excursions guidées (53 %), en s’imprégnant de la culture locale (46 %) et en essayant des repas gastronomiques locaux (40 %).



Les clients québécois qui souhaitent créer de nouveaux souvenirs de vacances et trouver leur bonheur sous les tropiques peuvent profiter d’excellents tarifs sur des forfaits tout compris pendant la promotion Vive l’été de Sunwing, y compris des offres à moins de 999 $ sur des forfaits de vacances à Cuba. Les clients peuvent obtenir des tarifs avantageux sur les escapades tropicales réservées d’ici le 30 avril 2023 pour des voyages prévus d’ici le 31 août 2023. De plus, grâce à la Promesse Sunwing*, les clients reçoivent plus d’avantages lorsqu’ils réservent des vacances tout compris avec Sunwing, dont une franchise gratuite sur le premier bagage enregistré (valeur de plus de 100 $ pour l’aller-retour), les transferts à l’hôtel inclus pour une expérience harmonieuse ainsi que le prix le plus bas sur la protection contre les changements et les annulations avec les options de protection Sans souci de Sunwing.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos du sondage

Ces résultats sont tirés d’une étude menée par Sunwing entre les 28 et 30 mars 2023 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 509 Canadiens, membres du Forum Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l’âge, du genre, de la région et du niveau d’études. Cela comprend 345 Québécois. À des fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d’erreur de +/- 5,3 points de pourcentage, à un niveau de confiance de 95 %. Le sondage était accessible en français et en anglais.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

