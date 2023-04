Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats annuels FY 2022

French English

Paris, le 13 avril 2023



Résultats annuels 2022

Résilience du résultat opérationnel courant en 2022 porté par le développement à l’international et les restructurations menées, en dépit d’un contexte fortement inflationniste et de tensions persistantes sur les disponibilités des approvisionnements

EBITDA 1 de 11,8 M€ au 3 1 décembre 2022 , en baisse de 7,5 % comparé à l’EBITDA de 12 ,6 M€ a u 31 décembre 2021 qui bénéficiait d’ un e note de crédit exceptionnelle et non récurrent e de 3,1 M€ - En amélioration de + 19 % en retraitant cet élément exceptionnel et en intégrant le changement de définition d’E BITDA 1 .





Résultat net part du Groupe de (0,9) M€ en 2022 comparé à 5,6 M€ en 2021 qui intégrait le produit non récurrent de 3,1 M€. L’exercice 2022 enregistre une charge exceptionnelle liée à la réorganisation de la direction commerciale grande distribution en France annoncée en début d’année. Retraité de ces deux éléments le Résultat net 2022 part du Groupe serait en légère baisse par rapport à 2021.





NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés annuels 2022, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 12 avril 2023. Toutes les procédures d’audit ont été effectuées.

Fahd Khadraoui, directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « 2022 fût une nouvelle année d’amélioration opérationnelle pour notre groupe. Au cours de celle-ci, nous avons réussi à créer de la valeur en activant plusieurs leviers : accélération de la croissance à l’international, poursuite de la stratégie privilégiant la valeur plutôt que les volumes et finalisation des opérations de restructuration. Notre développement à l’international et la rationalisation de nos coûts centraux sont les plus grands contributeurs.

En revanche, le contexte externe négatif de l’année 2022 a fortement impacté le groupe : la hausse sans précédent du coût des intrants et la disponibilité disparate des matières premières ont généré des contraintes pour répondre à l’ensemble des demandes de nos clients ainsi que des dilutions de marges. Nous avons tout de même maintenu le cap grâce aux efforts fournis par l’ensemble des équipes.

Cette situation perdure en 2023, et nos défis majeurs pour l’année seront liés à ces facteurs externes à savoir la politique d’augmentation tarifaire pour minimiser les effets de l’inflation, la disponibilité des matières premières ainsi que les impacts sur le pouvoir d’achat de nos consommateurs. Ceci nous incite à la prudence à court et moyen terme, tout en comptant sur notre positionnement mainstream ainsi que la qualité de nos produits qui représentent un attrait pour les consommateurs face à l’inflation. ».

Compte de résultat simplifié de l’exercice 2022

(en millions d'euros sauf BPA) 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Variation 2022/2021 Chiffre d’affaires net (hors droits) 166,7 181,4 +14,7 Marge brute 68,6 70,9 +2,3 Taux de marge brute 41,1% 39,1% EBITDA 12,6 11,8 -0,8 Taux de marge d’EBITDA 7,5% 6,5 % Résultat opérationnel courant 5,7 7,1 +1,4 Résultat net part du Groupe 5,6 (0,9) -6,5 dont Résultat net part du groupe des activités poursuivies 6,6 (0,9) -7,5 dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées -1,0 - +1,0 Résultat net par action, part du Groupe (BPA,€) 0,06 -0,01 -0,07 Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA, €) 0,06 -0,01 -0,07

En 2022, l’activité du groupe a généré des ventes de 181,4 M€ en hausse de + 7,8% par rapport à l’année précédente hors effet de change. L’année 2022 a été marquée par une hausse du chiffre d’affaires sur les deux clusters, avec une progression plus forte du cluster international.

Le taux de marge brute consolidé enregistre une baisse de 2 points à 39,1 % en 2022 reflétant les pressions inflationnistes tout au long de l’année affectant les prix des matières et de l’énergie dont l’impact n’est que partiellement compensé par des augmentations de tarifs passées à l’international. Ce taux reflète également l’impact dilutif de l’objectif que la Société s’est donné de couvrir en valeur les hausses de coûts des intrants par des augmentations tarifaires. Le cluster France voit son EBITDA baisser de 4,0 M€. Pour rappel, une remise exceptionnelle d’un fournisseur au profit de MBWS France a été constatée à hauteur de 3,1 M€ en 2021. D’autre part, les fortes hausses des coûts des matières premières et des prix de l’énergie en 2022, qui ont été amplifiées par le conflit russo-ukrainien, n’ont pas pu être répercutées en totalité à travers les hausses de tarifs.

La progression de l’EBITDA du cluster international de + 0,7 M€ (hors effet de change) est portée par la bonne performance des Pays Baltes, l’Export International direct, l’Espagne et la Scandinavie. Les Etats-Unis (hors effet de change) sont en recul et souffrent en particulier d’un marché de la vodka extrêmement concurrentiel. Le Brésil enregistre un exercice difficile dans un marché peu porteur et un environnement économique volatile.

Chiffre d’affaires net au 31 décembre 2022 par cluster

(en millions d'euros) 31 décembre 2021 Croissance organique Effet change 31 décembre 2022



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 78,6 2,7 - 81,3 3,4% 3,4% CLUSTER INTERNATIONAL 88,1 10,4 1,6 100,1 11,7% 13,6% TOTAL MBWS 166,7 13,1 1,6 181,4 7,8% 8,8%

EBITDA au 31 décembre 2022 par cluster

(en millions d'euros) 31 décembre 2021 Croissance organique Effet change 31 décembre 2022



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 12,4 (4,0) - 8,4 -32,1% -32,1% CLUSTER INTERNATIONAL 8,6 0,7 0,2 9,5 8,1% 10,2% HOLDING (8,4) 2,3 - (6,1) 27,8% 27,8% TOTAL MBWS 12,6 (1,0) 0,2 11,8 -7,5% -6,1%

CLUSTER FRANCE :

En France, malgré un 4ème trimestre en retrait à – 4,0%, le chiffre d’affaires progresse de + 3,4% sur l’année 2022 par rapport à 2021 grâce notamment à une bonne performance des marques stratégiques et à l’effet contextuel de l’inflation généralisée. En effet, au 4ème trimestre le chiffre d’affaires est en recul en raison des contraintes de disponibilité et de l’inflation des intrants. Cette situation a entrainé des difficultés à répondre à la demande de tous nos clients, des adaptations de nos politiques tarifaires et a nécessité une réduction de l’intensité promotionnelle. Malgré tout, l’activité Off-Trade a bien résisté, portée en particulier par les ventes de William Peel en croissance sur le second semestre dans un contexte conjoncturel de pénurie et de difficultés logistiques entraînant des ruptures chez certains concurrents, et dans un marché des spiritueux toujours en recul par rapport à la même période en 2021. L’activité On-Trade est en forte amélioration sur l’ensemble de l’année 2022 en comparaison d’une année 2021 encore marquée par des contraintes liées au contexte sanitaire.

Pour rappel, une note de crédit exceptionnelle de 3,1 M€ avait été reçue d’un fournisseur de whisky dans le cadre du nouveau contrat signé en janvier 2021, ce qui avait favorablement impacté l’EBITDA 2021. Au total, l’EBITDA en 2022 du Cluster France s’établit en recul à 8,4 M€ contre 12,4 M€ en 2021.

CLUSTER INTERNATIONAL :

Le chiffre d’affaires à l’international affiche une forte progression sur l’année 2022, à + 11,7% par rapport à 2021, marquée par des disparités selon les zones :

- une activité en croissance en Europe, notamment sur les marchés domestiques bulgare et lituanien, et ce malgré le conflit russo-ukrainien, ainsi qu’en Espagne ;

- aux Etats-Unis, un recul du chiffre d’affaires de Sobieski dans un marché de la vodka toujours très concurrentiel avec une forte pression promotionnelle ;

- une performance confirmée de l’ensemble des marques stratégiques du Groupe, en particulier Marie Brizard et Cognac Gautier.



L’EBITDA du Cluster progresse de + 8,1% (hors effet de change) en 2022 pour s’établir à 9,5 M€.

Sa progression est majoritairement tirée par les marchés d’export et les filiales Européennes.



- MBWS International

Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à 18,6 M€ en progression de + 4 M€ par rapport à 2021 grâce aux bonnes performances dans les DOM-TOM, la Corée (+0,7M€) et de l’Australie (+ 0,8 M€) et les marques Marie Brizard et Gautier.



Concernant les marchés export de l’Europe de L’Ouest, à noter les progressions importantes de William Peel en Belgique et de Marie Brizard en Italie et au Moyen-Orient (sirops Marie Brizard) qui compensent pour partie les difficultés rencontrées sur les ventes de Marie Brizard au UK qui viennent ralentir la progression des ventes de la zone.

Dans la zone export des Amériques, la progression annuelle du chiffre d’affaires au Canada s’établit à + 15,7 %. Cette croissance est portée principalement par les marques Gautier et Marie Brizard, tandis que la vodka Sobieski continue d’évoluer dans une catégorie particulièrement chahutée.

Enfin, s’agissant de la région Asie-Pacifique, la tendance positive des 9 premiers mois 2022 se confirme au 4ème trimestre 2022, avec le maintien de bonnes performances, par exemple à Taïwan.



- MBWS España

Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à 21,1 M€ en hausse de 1,1 M€.

Cette progression du chiffre d’affaires de + 5,6 % au 31 décembre 2022 par rapport à 2021, résulte principalement d’une performance confirmée des marques stratégiques (notamment Marie Brizard et William Peel) et d’activités de sous-traitance stables.



- MBWS Scandinavia

Au 31 décembre 2022, la Scandinavie affiche une progression de + 25,3 % de son chiffre d’affaires par rapport à 2021, bénéficiant de la levée totale des restrictions Covid sur le circuit On-Trade et toujours porté par les ventes de Marie-Brizard, Sobieski et des marques tierces.



- MBWS Baltics

Le chiffre d’affaires des Pays Baltes au 31 décembre 2022 s’établit à 26,4 M€, soit une amélioration de + 14,1 %, avec une accélération au 4ème trimestre liée principalement à la performance des marques grâce à une politique tarifaire volontariste, à une certaine reprise des ventes en Ukraine et à une conjoncture toujours porteuse du marché du vrac et de ses sous-produits.



- MBWS Bulgaria

La Bulgarie poursuit l’accélération de ses ventes au 4ème trimestre 2022 (+ 22,8 %, + 19,8 % sur l’année) sur l’ensemble de son portefeuille de marques (spiritueux et vins) à la fois sur son marché domestique et à l’export, grâce à une politique commerciale rigoureuse.

Son chiffre d’affaires est de 16,8 M€ et progresse de 2,8 M€.



- Imperial Brands

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 est en baisse de -9,3 % sur l’année. L’activité de la marque Sobieski en particulier est négativement impactée à la fois par un marché de la vodka extrêmement concurrentiel et décroissant et par des ajustements opérés par notre importateur dans certaines Routes to Market régionales stratégiques pour la marque. Ces ajustements ont généré des difficultés opérationnelles, logistiques et commerciales qui ont affecté la performance de la marque.

Les marques Marie Brizard et Gautier confirment la progression de leurs ventes sur ce marché au 4ème trimestre mais ont également connu certains challenges en lien avec les ajustements évoqués pour Sobieski.

- Dubar

Au Brésil, l’activité connait une année contrastée avec une révision de la politique tarifaire opérée en début d’année sur l’ensemble du portefeuille qui permet toutefois de limiter la baisse constatée. Le chiffre d’affaires est en repli au 4ème trimestre 2022 avec une performance de - 16,7 % sur l’année, du fait principalement de retards de disponibilité produits pour certaines références stratégiques.



HOLDING :

L’EBITDA s’établit à -6,0 M€ en 2022 contre -8,4 M€ en 2021, reflétant le fruit de la réorganisation opérée en 2021 et la volonté continue de baisser les coûts centraux de fonctionnement.



Bilan au 31 décembre 2022

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 194,6 M€ au 31 décembre 2022 contre 193,3 M€ au 31 décembre 2021 retraité2. La trésorerie nette positive du Groupe s’établit à + 40,9 M€ au 31 décembre 2022, en comparaison d’une trésorerie nette de 48,2 M€ au 31 décembre 2021.

Ces évolutions sont le reflet de la reprise des investissements industriels, du coût lié à la restructuration de la direction commerciale grande distribution France, des paiements échelonnés du plan CCSF (report de dettes fiscales et sociales accordé en avril 2021) ainsi que de l’augmentation du niveau des stocks de sécurité (concernant principalement les catégories d’intrants soumises à des désorganisations régulières de disponibilité) et des variations à la hausse de leurs valeurs unitaires (inflation).

Perspectives

Depuis 4 ans, le Groupe maintient le cap et les principes de priorisation des opérations contribuant à l’amélioration de la rentabilité des activités du Groupe pour une croissance significative de l’EBITDA.

Pour assurer cette croissance de la profitabilité du Groupe, celui-ci s’est attaché à créer les conditions d’un développement rentable de son portefeuille de marques ainsi que des principales zones commerciales où il est présent (filiales et/ou réseaux commerciaux, export direct).

Par ailleurs, dans l’ensemble des marchés du Groupe et pour toutes ses entités, les négociations et opérations commerciales menées avec les clients visent systématiquement à favoriser l’approche valeur plutôt que volume, partout où cela est possible.

Le Groupe s’attache désormais à accélérer la mise en œuvre des initiatives et projets de croissance à la fois organique et de développements externes, dans ses deux clusters France et International, afin d’accroître sa base d’activité et d’améliorer sa performance financière.

Les résultats 2022 liés à l’activité opérationnelle confirment la capacité du Groupe à maintenir les tendances positives observées les deux dernières années (hors éléments exceptionnels non récurrents), dans un environnement économique local et mondial largement évolutif : pandémie, puis tension sur la disponibilité des matières premières et moyens logistiques, contexte du conflit russo-ukrainien menant à une tension accrue sur la disponibilité des produits et sur le coût des matières premières et de l’énergie, marchés en repli tel que les Scotch Whiskies Blend -12ans en France, les vodkas aux USA, etc.

Ces impacts ont un potentiel disruptif sur l’activité globale et ont déjà généré une dilution de marge en pourcentage. Pour certains pays plus sensibles à cette actualité évolutive, tel que la France où le marché est concentré et toujours plus mature avec des volumes fortement orientés à la baisse, la visibilité demeure faible. Ces éléments incitent toujours le Groupe, pour le moment, à rester très prudent sur ses perspectives à court et moyen terme.

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 27 avril 2023

Assemblée Générale : 29 juin 2023

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 : 27 juillet 2023





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 21 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurence Maury

cdoligez@image7.fr – lmaury@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXE S États financiers consolidés annuel s 202 2

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 31.12.2022 31.12.2021 Var 2022-2021 Chiffre d'affaires 227 121 214 395 12 726 6% Droits d'accises -45 770 -47 711 1 941 4% Chiffre d'affaires net de droits 181 351 166 684 14 667 9% Achats consommés -110 420 -98 124 (12 296) -13% Charges externes -27 599 -26 713 (886) -3% Charges de personnel -27 134 -31 177 4 043 13% Impôts et taxes -2 483 -1 688 (833) -49% Dotations aux amortissements -6 075 -6 616 541 8% Autres produits d'exploitation 4 166 7 155 (2 993) -42% Autres charges d'exploitation -4 735 -3 829 (906) -24% Résultat opérationnel courant 7 071 5 692 1 337 23% Autres produits opérationnels non courants 2 267 5 226 (2 959) -57% Autres charges opérationnelles non courants -7 456 -5 334 (2 122) -40% Résultat opérationnel 1 882 5 584 (3 744) -67% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 113 120 (7) -6% Coût de l'endettement financier brut -198 -454 256 56% Coût de l'endettement financier net -85 -334 249 75% Autres produits financiers 1 064 730 334 46% Autres charges financières -1 181 -146 (1 035) -709% Résultat financier -202 250 (452) -181% Résultat avant impôt 1 680 5 834 (4 196) -72% Impôt sur les résultats -2 605 751 (2 012) -268% Résultat net des activités poursuivies -925 6 585 (6 208) -94% Résultat net des activités abandonnées ou cédées - -1 017 1 017 RESULTAT NET -925 5 568 (5 191) -93% Part du groupe -945 5 564 (5 207) -94% dont résultat net des activités poursuivies -945 6 581 (6 224) (1) dont résultat net des activités abandonnées ou cédées 0 -1 017 1 017 1 Participations ne donnant pas le contrôle 20 4 16 4 dont résultat net des activités poursuivies 20 4 16 4 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) -0,008 0,06 Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) -0,008 0,06 Résultat net part du groupe par action (en €) -0,008 0,05 Résultat net part du groupe par action dilué (en €) -0,008 0,05 Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 856 837 105 889 482 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 856 837 105 889 482



Bilan

Actif (en milliers d'euros) 31.12.2022 31.12.2021 retraité Var 2022-2021 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 77 847 79 361 (1 514) -2% Immobilisations corporelles 26 932 27 181 (249) -1% Actifs financiers 1 146 4 001 (2 855) -71% Actifs d'impôts différés 3 781 4 366 (585) -13% Total actifs non courants 124 410 129 613 (5 203) -4% Actifs courants Stocks et en-cours 51 934 35 094 16 840 48% Créances clients 43 523 35 891 7 632 21% Créances d'impôt 734 4 125 (3 391) -82% Autres actifs courants 10 468 9 714 754 8% Instruments dérivés courants 114 281 (167) -59% Trésorerie et équivalents de trésorerie 47 495 54 169 (6 674) -12% Actifs destinés à être cédés 3 058 (3 058) -100% Total actifs courants 154 268 142 332 11 936 8% TOTAL ACTIF 278 678 271 945 6 733 2% Passif (en milliers d'euros) 31.12.2022 31.12.2021 retraité Var 2022-2021 Capitaux propres Capital 156 786 156 729 57 0% Primes 72 815 72 751 64 0% Réserves consolidées et autres réserves (25 529) (31 957) 6 428 -20% Réserves de conversion (8 520) (9 807) 1 287 -13% Résultat consolidé (945) 5 564 (6 509) -117% Capitaux propres (part du groupe) 194 607 193 280 1 327 1% Participations ne donnant pas le contrôle 333 332 1 0% Total capitaux propres 194 940 193 612 1 328 1% Passifs non courants Avantages au personnel 1 769 2 214 (445) -20% Provisions non courantes 2 540 4 116 (1 576) -38% Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 218 2 546 (328) -13% Autres passifs non courants 1 518 1 735 (217) -13% Passifs d'impôts différés 139 199 (60) -30% Total passifs non courants 8 184 10 810 (2 626) -24% Passifs courants Provisions courantes 5 417 2 546 2 871 113% Emprunts à long terme - part à moins d'un an 641 888 (247) -28% Emprunts à court terme 3 702 2 542 1 160 46% Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 36 694 31 113 5 581 18% Dettes d'impôt 1 932 135 1 797 1331% Autres passifs courants 26 899 29 942 (3 043) -10% Instruments dérivés courants 269 198 71 36% Passifs destinés à être cédés 159 (159) Total passifs courants 75 554 67 523 8 031 12% TOTAL PASSIF 278 678 271 945 6 733 2%

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 31.12.2022 31.12.2021 Résultat net total consolidé -925 5 568 Amortissements et provisions 6 562 1 927 Résultats de cession et résultats de dilution 49 579 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 5 686 8 074 Charge (produit) d'impôt 2 605 -751 Coût de l'endettement financier net 89 315 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 8 380 7 638 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) -18 280 -13 111 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) -3 366 5 693 Impôts versés 3 183 -9 341 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -10 083 -9 121 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -3 202 -3 276 Augmentation des prêts et avances consentis 0 -45 Diminution des prêts et avances consentis 1 632 1 841 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 872 283 Incidence de variation de périmètre 0 1 859 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 1 302 662 Augmentation de capital 22 16 710 Emission d'emprunts 16 7 209 Remboursement d'emprunts -970 -1 485 Intérêts financiers nets versés -75 -315 Variation nette des financements court terme 1 283 -2 752 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 276 19 367 Incidence de la variation des taux de change 1 831 1 186 Variation de la trésorerie -6 674 12 094 Trésorerie d'ouverture 54 169 42 075 Trésorerie de clôture 47 495 54 169 Variation de la trésorerie -6 674 12 094





1 EBITDA = EBIT + amortissements & provisions hors actif circulant. A partir du 1er janvier 2022, les provisions sur actifs circulants sont intégrées dans la définition de l’EBITDA qui retraité aurait été de 13,0 M€ en 2021.

2 Lors de l‘élaboration des comptes 2022, la Société a effectué une revue approfondie des impôts différés. Elle a identifié une surévaluation du montant des impôts différés passifs relatif aux exercices précédents d’un montant de 19,7 M€. Ce montant provient quasi intégralement des impôts différés sur la valeur des marques. La société a donc procédé, conformément à IAS 8, à un retraitement rétrospectif des écarts significatifs sur l’information comparative au titre de 2021. Ces ajustements étant antérieurs à 2021, la correction technique a été comptabilisée sur les soldes d’ouverture de l’exercice 2021 et se traduit par une augmentation des capitaux propres de 19,7 M€. Celle-ci n'a d’impact ni en trésorerie, ni sur le résultat de la période.

Pièce jointe