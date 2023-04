TCM Group A/S: Forløb på Ordinær generalforsamling

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE



Nr. 164/2023

Tvis, 13. april 2023

FORLØB PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING



Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 13. april 2023 kl. 17:00 på selskabets adresse, Skautrupvej 22b, Tvis, 7500 Holstebro.

Bestyrelsens beretning var ikke til afstemning og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.



Den reviderede årsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport.



Generalforsamlingen godkendte det ordinære bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2022.

Bestyrelsen foreslog ikke at udlodde ordinært udbytte. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog at ændre selskabet ledelse således, at bestyrelsen fremover består af 4-7 medlemmer. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Sanna Mari Suvanto-Harsaae, Anders Tormod Skole-Sørensen, Carsten Bjerg, Søren Mygind Eskildsen og Jan Amtoft blev genvalgt til selskabets bestyrelse. Derudover blev Pernille Wendel Mehl og Erika Hummel valgt til bestyrelsen.

Efter indstilling fra revisionskomiteen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde desuden fremsat følgende forslag:

a) Bestyrelsen foreslog, at der i vedtægternes pkt. 14 optages en bestemmelse vedrørende skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen i overensstemmelse med forslaget.

b) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse forhøjes. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

c) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at købe egne aktier. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

d) Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at tildele bestyrelsen en bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sanna Mari Suvanto-Harsaae som formand og Anders Tormod Skole-Sørensen som næstformand for bestyrelsen.





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

