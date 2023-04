Escalent adquiere C Space, Hall & Partners

Portuguese Spanish

DETROIT, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Escalent, la firma líder de análisis de datos y consultoría anuncia hoy la adquisición de C Space y Hall & Partners de Omnicom. Como principales socios de algunas de las marcas más excepcionales del mundo, Escalent, C Space y Hall & Partners han ayudado a las empresas en la innovación, mejoramiento y navegación a través de la disrupción durante años. Ahora se unen para crear un socio más grande, fuerte y capaz para las empresas líderes mundiales, combinando su profunda experiencia del sector en marcas, clientes y productos en una plataforma de perspectivas del mercado global, centrada en ayudar a los clientes a encontrar nuevas fuentes de crecimiento.



Juntas, las organizaciones obtuvieron el estatus de socio de confianza para las marcas líderes mundiales en sectores de rápido crecimiento, como automoción y movilidad, bienes de consumo y minorista, servicios financieros, salud y tecnología, así como energía, telecomunicaciones y viajes y turismo.

“Esta asociación se basa en una experiencia incomparable en lo que impulsa a los seres humanos, culturas y mercados, un conocimiento que convierte a nuestro equipo en un socio increíblemente valioso y posiciona a nuestros clientes para el éxito en el ambiente acelerado y en cambio constante de los negocios de hoy”, dijo la Melissa Sauter, directora ejecutiva de Escalent. “Juntas, existe un enorme potencial de crecimiento para nuestros empleados, clientes y accionistas en todo el mundo”.

Hall & Partners aporta una excelente franquicia de investigación y gestión de marca, juntamente con tecnología patentada que incluye una galardonada plataforma de gestión de conocimiento de marca. C Space aporta la solución líder del mercado para la construcción de comunidades y relaciones con los clientes, y Escalent aporta una sólida plataforma global con un profundo conocimiento del sector y capacidades avanzadas en investigación y análisis secundarios. La organización combinada crea una poderosa presencia global con casi 2,000 consultores, investigadores, científicos de datos, tecnólogos y especialistas operativos en 20 países.

“Esta adquisición es una gran victoria para nuestros empleados”, agregó Jessica DeVlieger, directora ejecutiva C Space. “Nuestras empresas son progresistas y ofrecen a los empleados la oportunidad de fomentar su crecimiento profesional a través de productos y servicios ampliados que tienen un impacto real en nuestros clientes, en un entorno que celebra la diversidad y reconoce las valiosas contribuciones de cada miembro del equipo”.

“Durante el próximo año, los equipos de las empresas trabajarán en conjunto para desarrollar un plan detallado para asegurar que nuestros clientes y empleados aprovechen los beneficios de nuestra organización combinada”, dijo el director ejecutivo de Hall & Partners, Tim Wragg. “Estamos perfectamente equilibrados para ofrecer recursos profundos y tecnología de punta y al mismo tiempo mantener nuestra dedicación a las relaciones personales con los clientes. Estamos deseosos de comenzar a trabajar en dirección hacia nuestro futuro”.

DeVlieger y Wragg continuarán liderando sus organizaciones como parte del equipo de liderazgo ejecutivo de Sauter. Los clientes continuarán trabajando con los mismos equipos experimentados, y no hay planes a corto plazo de cambio de ubicaciones de la empresa o fusión de identidades de marca.

“Estamos muy emocionados de unir estas impresionantes capacidades en un líder enfocado y global, dedicado a la investigación y perspectivas en la más alta calidad para nuestros clientes. Juntas, las empresas crean una fantástica combinación de conocimientos profundos con escala y capacidad de crecimiento, mientras se mantienen centradas en una sola misión central compartida. Como tal, la organización combinada continuará diferenciándose con sus clientes por medio de perspectivas y asociaciones excepcionales”, dijo J.T. Treadwell, director administrativo de STG, patrocinador financiero de Escalent.

Acerca de Escalent

Escalent es una empresa galardonada de análisis de datos y consultoría especializada en sectores que enfrentan disrupción y transformación de negocios. Como catalizadores del progreso durante más de 40 años, aceleramos el crecimiento mediante la creación de un flujo continuo de datos de negocios primarios, secundarios, sindicados e internos, ofreciendo servicios de consultoría y asesoramiento desde perspectivas hasta implementación. Escalent tiene su sede en Livonia, Michigan, con localidades en Estados Unidos y Canadá, China, India, Irlanda, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Visite escalent.co para ver cómo estamos ayudando a dar forma a las marcas que están remodelando el mundo.

Acerca de C Space

C Space es una agencia global de perspectivas del cliente, estrategia e innovación que integra a los clientes a la manera en que los negocios operan hoy. En asociación con las marcas más conocidas del mundo, incluidas Walmart, McDonald 's, IKEA y más, C Space ayuda a los clientes a desatar el crecimiento por medio del poder de las relaciones humanas: cocreando con los clientes, en lugar de sí mismos, para mayor relevancia, lealtad más profunda y valor más alto a lo largo de la vida del cliente. Las soluciones para clientes de servicio completo de C Space están diseñadas para satisfacer las necesidades de negocios específicas con un enfoque en comunidades en línea privadas, eventos de co-creación, talleres y poderosa narrativa y activación de perspectivas. Con sede en Boston, C Space tiene oficinas en Londres, Nueva York, San Francisco y Ciudad de México.

Acerca de Hall & Partners

Hall & Partners es un equipo de pensadores no convencionales, apasionados por la forma como el marketing influye en la relación entre personas, marcas y cultura. Nacida en Adland, somos la agencia de perspectivas conocida por integrar la creatividad con la ciencia. Extraemos los datos a través de un lente estratégico para revelar “perspectivas poco comunes”: verdades humanas adaptadas a marcas individuales, y no datos genéricos disponibles para las masas. Nos asociamos con los clientes para dar forma a la estrategia de marca y optimizar el rendimiento de la marca y la campaña. Nuestro enfoque galardonado amplifica las perspectivas en todas las áreas de negocios, impulsando la toma de decisiones de marketing para crear una ventaja competitiva inigualable. Con sede en Londres, Hall & Partners tiene oficinas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en,

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9fa10fe-a141-4ab5-9823-af7a6ccf35c3