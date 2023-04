2023 : forte progression du chiffre d'affaires du 1er trimestre

Communiqué de presse Ecully, le 13 avril 2023 – 18h





Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 de 2,4 M€ (+ 79%)

En milliers d’euros 2023 2022 Variation



en % CA 1er trimestre 2 399 1 342 + 79%

Données consolidées non auditées

Spineway totalise sur le 1er trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 2,4 M€, dont la croissance de 79% par rapport au T1 2022 est principalement liée aux ventes des prothèses discales de Spine Innovations. Retraitées de cette contribution, les ventes du trimestre demeurent solides et se maintiennent à leur plus haut niveau (1,4 M€) en dépit d’un décalage temporaire sur la zone Amérique Latine lié aux démarches règlementaires visant à homologuer les nouveaux produits.

La zone Europe tire la croissance et représente 57% du CA du Groupe sur le trimestre. Le chiffre d’affaires s’établit à 1,4 M€ et a été multiplié par 3,2 par rapport à la même période l’an passé, confortant ainsi la stratégie commerciale annoncée l’an passé. La zone bénéficie de la dynamique des ventes en France où la montée en puissance des gammes Distimp et l’apport des gammes Spine Innovations portent leurs fruits.

Ce premier trimestre 2023 confirme le déploiement de la stratégie produits de Spineway ainsi que l’intégration réussie de Spine Innovations.

Ces développements associés aux investissements R&D dédiés aux nouvelles gammes, vont contribuer à positionner Spineway comme un acteur international de référence sur le secteur du rachis.

Prochain RDV : 11 juillet 2023 – Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

Eligible PEA / PME





