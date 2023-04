English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 13 avril 2023

VINCI Airports – Trafic au 31 mars 2023

Forte reprise du t rafic au 1 er trimestre 2023 par rapport au 1 er trimestre 202 2 (+54 %)

R ecords absolus de fréquentation sur le 1 er trimestre au Portugal, en Serbie, au Mexique, en République d ominicaine et au Costa Rica

Hors Asie, trafic global de VINCI Airports proche de son niveau pré-crise (-4 % vs 2019)

Amélioration en Asie grâce au trafic domestique japonais et au trafic international régional

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du premier trimestre 2023 par rapport à ceux de la même période de 2019.

Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli près de 56 millions de passagers au 1er trimestre 2023, soit 20 millions de passagers de plus qu’en 2022 (-12 % par rapport à la même période de 2019, -4 % hors Asie). Le trafic domestique a désormais quasiment retrouvé son niveau pré-crise (-3 % en mars sur l’ensemble du réseau VINCI Airports) tandis que le trafic international poursuit sa progression (-15 %). Plusieurs aéroports d’Europe et du continent américain ont enregistré des niveaux de fréquentation historiques, qui dépassent désormais ceux de 2019, grâce à une demande très soutenue et au plein essor d’offres mises en place pendant la crise.

Le trafic des aéroports du Portugal s’est établi à près de 13 millions de passagers au T1 2023, en hausse de 15 % par rapport à 2019, bénéficiant d’un fort développement de l’offre de compagnies sur tous les segments (compagnies traditionnelles et à bas coûts). Si l’île de Madère continue d’être très fréquentée (+44 % à Funchal, grâce notamment à la base ouverte par Ryanair en avril 2022), Lisbonne a accueilli un nombre record de 7 millions de passagers ce trimestre (+14 %), notamment grâce à la bonne performance des liaisons avec la France, le Royaume-Uni, ou le Brésil. Le marché américain est aussi un bon contributeur avec de nouvelles dessertes comme Chicago ou San Francisco. L’aéroport de Belgrade en Serbie, en croissance de 27 % par rapport à 2019, continue de bénéficier du très fort dynamisme des lignes avec la Turquie (+84 %), et s’est développé sur d’autres destinations, comme la France, l’Allemagne et la Chine. L’offre est aussi en hausse avec par exemple le 3e avion basé par Wizzair en avril 2022, suivi d’un 4e en avril 2023. Au Mexique, le trafic des aéroports d’OMA est en forte croissance ce trimestre grâce à des capacités en très forte augmentation de Viva Aerobus +91 %, Volaris +40 %, et American Airlines +82 %, contribuant à la croissance du trafic domestique et avec les États-Unis (+24 %).

Ailleurs, la reprise se poursuit, comme à l’aéroport de Londres Gatwick où le trafic a connu un rebond ce trimestre, en particulier sur la desserte des destinations méditerranéennes. L’aéroport continue d’améliorer sa connectivité, comme en attestent les nouvelles fréquences annoncées pour la saison d’été (dont Norse Atlantic avec 5 avions basés sur des liaisons transatlantiques). Plusieurs compagnies dont Sky Airlines (+11 %) ont renforcé ce trimestre leurs capacités à l’aéroport de Santiago du Chili, contribuant notamment à l’amélioration rapide du trafic domestique (-3 % en mars). En France, la reprise a été nette dans les aéroports alpins avec la première saison de ski complète depuis 2019, mais elle a été légèrement freinée sur certains aéroports en mars, en raison des délestages liés aux grèves du transport aérien.

Au Japon, le trafic domestique, soutenu par le plan d’aide au tourisme local du gouvernement japonais, a accéléré au cours du trimestre pour retrouver son niveau pré-crise en mars. Malgré la levée par les autorités chinoises des principales restrictions de circulation avec l’étranger, le trafic de et vers la Chine n’a pas encore pu reprendre de façon significative. Cela s’explique notamment par des restrictions appliquées par le Japon sur les vols avec la Chine jusqu’au 1er avril et par le temps nécessaire à la reconstitution des offres de voyage (procédures de visa, remise en place des programmes de vols et offres touristiques…). Le trafic international des plateformes asiatiques du réseau VINCI Airports (Japon et Cambodge) s’améliore tout de même grâce à la reprise de plus en plus forte des vols régionaux (Corée du Sud, Singapour, Taïwan).

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 mars 2023

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Mars 2023 T1 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 VINCI Airports +42,1 % -10,7 % +54,3 % -11,8 % Portugal (ANA) +36 % +14 % +55 % +15 % Royaume-Uni +56 % -20% +80 % -23 % France +15 % -23 % +37 % -18 % Serbie +61 % +27 % +77 % +27 % Mexique (OMA) +21 % +16 % +30 % +17 % États-Unis -1,5 % -7,9 % +9,8 % -2,1 % République dominicaine (Aerodom) +19 % +14 % +22 % +15 % Costa Rica +13 % +11 % +29 % +19 % Chili (Nuevo Pudahuel) +34 % -11 % +29 % -15 % Brésil -1,6 % -12 % -0,4 % -12 % Japon (Kansai Airports) x2,3 -26 % x2,5 -29 % Cambodge (Cambodia Airports) x5,3 -60 % x6,5 -61 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Mars 2023 T1 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 VINCI Airports +19,7 % -9,7 % +21,2 % -11,3 % Portugal (ANA) +22 % +9,0 % +29 % +7,0 % Royaume-Uni +49 % -14 % +70 % -17 % France -1,3 % -32 % +11 % -28 % Serbie +37 % +16 % +39 % +15 % Mexique (OMA) +7,9 % -8,5 % +8,5 % -9,5 % États-Unis -1,3 % -2,9 % -0,3 % -1,4 % République dominicaine (Aerodom) +17 % +9,7 % +19 % +9,4 % Costa Rica +5,8 % +21 % +5,6 % +19 % Chili (Nuevo Pudahuel) +21 % -15 % +16 % -19 % Brésil -1,9 % +19 % -17 % +11 % Japon (Kansai Airports) +35 % -16 % +35 % -18 % Cambodge (Cambodia Airports) x2,8 -57 % x3,0 -59 %

2 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2023 Variation T1 2023 / T1 2022 Variation T1 2023 / T1 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 7 125 +58 % +14 % Porto (OPO) 100 2 923 +50 % +12 % Faro (FAO) 100 1 111 +46 % +9,6 % Madère (FNC, PXO) 100 1 049 +68 % +43 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 480 +42 % +18 % TOTAL 12 687 +55 % +15 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 7 465 +96 % -23 % Belfast (BFS) 100 1 015 +14 % -24 % TOTAL 8 480 +80 % -23 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 112 +45 % -18 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 081 +27 % -14 % Rennes Bretagne (RNS) 49 145 +25 % -19 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 181 +33 % -21 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 125 +56 % -23 % Toulon Hyères (TLN) 100 54 -19 % -49 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 54 +37 % -41 % TOTAL 3 757 +37 % -18 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 313 +77 % +27 % TOTAL 1 313 +77 % +27 % Mexique Monterrey (MTY) 29,99 2 802 +40 % +18 % Chihuahua (CUU) 29,99 426 +32 % +22 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 517 +34 % +54 % Culiacan (CUL) 29,99 591 +17 % +4,0 % Mazatlan (MZT) 29,99 418 +14 % +34 % Acapulco (ACA) 29,99 260 +30 % +22 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 153 +28 % +13 % Torreon (TRC) 29,99 166 +24 % +4,8 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 191 +15 % -8,1 % Durango (DGO) 29,99 111 +5,8 % +19 % Zacatecas (ZCL) 29,99 93 +10 % -3,3 % Tampico (TAM) 29,99 123 +27 % -26 % Reynosa (REX) 29,99 117 +10 % +15 % TOTAL 5 967 +30 % +17 % En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2023 Variation

T1 2023 / T1 2022 Variation

T1 2023 / T1 2019 États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 781 +15 % +2,0 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 277 +9,1 % +3,8 % Atlantic City (ACY) MC* 209 -3,5 % -35 % TOTAL 2 267 +9,8 % -2,1 % Républicque dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 339 +17 % +30 % Puerto Plata (POP) 100 274 +43 % -21 % Samana (AZS) 100 47 x2,7 -31 % La Isabela (JBQ) 100 21 +4,5 % +14 % TOTAL 1 681 +22 % +15 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 534 +29 % +19 % TOTAL 534 +29 % +19 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 949 +29 % -15 % TOTAL 5 949 +29 % -15 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 853 +1,4 % -17 % Manaus (MAO) 100 714 -2,0 % -5,6 % Porto Velho (PVH) 100 190 -7,5 % -7,1 % Boa Vista (BVB) 100 106 +5,8 % +25 % Rio Branco (RBR) 100 100 -9,1 % +4,1 % TOTAL 3 006 -0,4 % -12 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 4 606 x4,3 -42 % Itami (ITM) 40 3 462 +72 % -11 % Kobé (UKB) 40 833 +96 % +6,6 % TOTAL 8 900 x2,5 -29 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 943 x5,4 -40 % Siem Reap (REP) 70 305 n.s. -78 % Sihanoukville (KOS) 70 18 x5,3 -95 % TOTAL 1 265 x6,5 -61 % Total VINCI Airports 55 806 +54,3 % -11,8 % *MC : Management Contract









IV- Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2023 Variation T1 2023 / T1 2022 Variation T1 2023 / T1 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 50 076 +31 % +5,5 % Porto (OPO) 100 20 498 +27 % +0,5 % Faro (FAO) 100 7 997 +27 % +11 % Madère 100 7 821 +44 % +30 % Açores 100 6 156 +14 % +12 % TOTAL 92 577 +29 % +7,0 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 49 656 +82 % -19 % Belfast (BFS) 100 10 805 +30 % -4,8 % TOTAL 60 461 +70 % -17 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 20 801 +21 % -28 % Nantes Atlantique (NTE) 85 8 228 +9,9 % -33 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 842 +17 % -40 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 2 417 +4,7 % -8,6 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 4 041 -1,3 % -9,3 % Toulon Hyères (TLN) 100 805 -31 % -51 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 189 -15 % -48 % TOTAL 40 654 +11 % -28 % Serbie Belgrade (BEG) 100 15 566 +39 % +15 % TOTAL 15 566 +39 % +15 % Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 23 639 +27 % -7,3 % Chihuahua (CUU) 29,99 4 966 -4,3 % -15 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 526 +7,4 % +9,7 % Culiacan (CUL) 29,99 5 561 -1,7 % -9,0 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 808 -3,5 % +12 % Acapulco (ACA) 29,99 3 675 -2,5 % -23 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 063 -1,6 % -16 % Torreon (TRC) 29,99 2 610 -3,2 % -19 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 2 182 -7,2 % -25 % Durango (DGO) 29,99 2 458 +1,4 % -0,4 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 169 +10 % -6,7 % Tampico (TAM) 29,99 1 771 +2,9 % -33 % Reynosa (REX) 29,99 1 076 +0,2 % +9,6 % TOTAL 60 504 +8,5 % -9,5 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de VINCI Airports (%) T1 2023 Variation T1 2023 / T1 2022 Variation T1 2023 / T1 2019 États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 322 +4,3 % -8,9 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 26 429 -2,3 % +0,2 % Atlantic City (ACY) MC* 2 218 +15 % -0,3 % 33 969 -0,3 % -1,4 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 12 751 +15 % +25 % Puerto Plata (POP) 100 1 780 +23 % -24 % Samana (AZS) 100 430 x2,0 -12 % La Isabela (JBQ) 100 2 193 +23 % -16 % TOTAL 17 230 +19 % +9,4 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 5 566 +5,6 % +19 % TOTAL 5 566 +5,6 % +19 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 35 260 +16 % -19 % TOTAL 35 260 +16 % -19 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 18 772 -8,3 % -11 % Manaus (MAO) 100 10 018 -33 % +15 % Porto Velho (PVH) 100 3 273 -18 % +30 % Boa Vista (BVB) 100 4 051 +39 % x4,9 Rio Branco (RBR) 100 1 717 -26 % +11 % TOTAL 40 672 -17 % +11 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 32 707 +77 % -35 % Itami (ITM) 40 33 900 +13 % -0,7 % Kobé (UKB) 40 8 581 +16 % +21 % TOTAL 75 188 +35 % -18 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 8 367 x2,5 -40 % Siem Reap (REP) 70 3 199 x10,6 -74 % Sihanoukville (KOS) 70 525 +49 % -85 % TOTAL 12 091 x3,0 -59 % Total VINCI Airports 489 738 +21,2 % -11,3 % *MC : Management Contract

