Communiqué : Laurent Martinez est nommé Directeur financier du groupe Orange

English French

Communiqué de presse

Paris, le 13 avril 2023

Laurent Martinez est nommé Directeur financier du groupe Orange

Le groupe Orange annonce la nomination de Laurent Martinez, actuel Directeur financier d’Alstom, en tant que Directeur exécutif en charge des Finances, de la Performance et du Développement à partir du 1er septembre prochain. Jean-Michel Thibaud, Directeur Financier adjoint du Groupe assurera l’intérim pendant cette période de transition.

Laurent Martinez est Directeur Financier d’Alstom et membre de son Comité exécutif depuis juillet 2018. Pendant cette période, il a joué un rôle clé dans la transformation d’Alstom. Ingénieur Electronique & Telecom de formation et titulaire d’un Master en finance et comptabilité, il a réalisé une grande partie de sa carrière chez Airbus. Il a rejoint Astrium, filiale défense et espace d’Airbus, en 1996 où il a occupé plusieurs postes à responsabilité en contrôle de gestion. En 2004, il en devient Directeur Financier avant d’être nommé Directeur du Contrôle de gestion, de la Performance, et de la Comptabilité du groupe Airbus en 2009. Il prendra la tête de la Business Unit Services d’Airbus en 2015.

Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, a commenté : « Je suis ravie d’accueillir Laurent Martinez à la direction des finances d’Orange. Son expérience de la transformation des entreprises sera d’une grande valeur pour le déploiement de notre nouveau plan stratégique Lead the Future ».

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2022 et 136 000 salariés au 31 décembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 287 millions de clients au 31 décembre 2022, dont 242 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

Sylvain Bruno ; sylvain.bruno@orange.com ; +33 6 86 17 88 89

Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

Pièce jointe