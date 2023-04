Ocutrx fait l'acquisition d'une société qui fabrique depuis 25 ans des produits de haute fiabilité et répondant aux normes FDA afin de faire progresser les capacités des dispositifs médicaux

French German

IRVINE, Californie et COLORADO SPRINGS, Colorado, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Technologies, une société technologique mondiale qui développe des dispositifs médicaux révolutionnaires avec la réalité augmentée (AR), la réalité étendue (XR) et l'intelligence artificielle (IA), annonce aujourd'hui son acquisition stratégique de Spectrum Advanced Manufacturing Technologies, Inc., une société de fabrication et d'assemblage de produits électroniques basée au Colorado. Cette acquisition permet désormais à la société consolidée Oxutrx_Spectrum de disposer de sept (7) lignes de production, y compris des capacités de laboratoire d'optique ISO, au service des entités médicales, commerciales et gouvernementales. Spectrum est connue pour fournir du matériel de haute fiabilité et un soutien pour le lancement de nouveaux produits (NPI) à sa clientèle diversifiée le long de Colorado Front Range, avec un savoir-faire de première qualité datant de plus de 25 ans dans de nombreux programmes de défense, de la NASA et de vols spatiaux commerciaux. Spectrum fournit également de la microélectronique, du câblage et de l'aménagement ainsi que de l'assemblage pour un grand nombre de sous-traitants du ministère de la Défense et de l'aérospatiale classés dans Fortune 500.



L'acquisition à moyenne capitalisation contribuera aux efforts déployés par Ocutrx pour rapatrier sa chaîne d'approvisionnement et tirer parti de l'infrastructure de Spectrum en vue de produire des dispositifs innovants, comme les casques médicaux AR/XR OcuLenzTM, conformément aux normes de la FDA sur le sol des États-Unis. Ocutrx travaillera aussi avec les clients Fortune 500 de Spectrum, comme Lockheed-Martin, Raytheon, Honeywell, Northrop Grumman, Honeybee Robotics, Barber-Nichols et la NASA, en favorisant des opportunités de croissance dans de nouveaux secteurs verticaux non médicaux, y compris les marchés de l'aérospatiale, de la robotique, de la 5G, de la 5G-MEC, de l'automobile, des jeux et de la défense AR/XR.

Ocutrx, un client de premier rang chez Qualcomm®, tire parti des dernières technologies de casques AR, de réalité virtuelle et d'IA avec les Chipsets XR-2 de Qualcomm, afin de développer ses dispositifs AR révolutionnaires pour le secteur de la santé et d'autres secteurs verticaux. Parmi ses produits, il y a le casque OcuLenz AR qui améliore le vécu des personnes souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge, et son système OR-Bot Surgical Visualization Theatre® avec les casques chirurgicaux ORLenz® AR/XR qui optimisent l'ergonomie et la visualisation pour les chirurgies de toutes les disciplines. Avec l'acquisition de Spectrum, Ocutrx envisage d'étendre les applications de ses produits au sein et au-delà du domaine médical en encourageant les intégrations de l'AR à l'échelle mondiale. Ocutrx présentera son système OR-Bot 4900D Surgery Visualization Theatre lors du Frankfurt Retina Meeting 2023 qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 14 au 17 avril.

« L'acquisition d'une société dont le chiffre d'affaires et le BAIIA sont positifs, capable de développer nos systèmes OR-Bot 3D Surgery Visualization Theatre et les casques AR dans le respect des normes FDA, CE et MDR est une étape immense pour nous dans le contrôle de notre croissance et dans les soins de santé en général. Apporter de nouveaux outils de visualisation 3D et d'IA aux chirurgiens dans une salle d'opération représente également un pas de géant. » Michael A. H. Freeman, PDG d'Ocutrx, a déclaré : « Le fait que le ministère de la Défense et les sociétés Fortune 500 recherchent de plus en plus des solutions AR/XR et IA crée une opportunité unique à partir de cette intégration de regroupement d'entreprises. »

La taille mondiale du marché de la réalité augmentée devrait atteindre 597,54 milliards de dollars d'ici 2030, en expansion à un TCAC de 40,9 % de 2022 à 2030, selon le dernier rapport de Grand View Research, Inc. La croissance du marché peut être attribuée à l'adoption croissante de la technologie de réalité augmentée (AR) dans diverses industries d'utilisation finale et divers secteurs verticaux de l'industrie, y compris l'automobile, les soins de santé et l'éducation entre autres.

« Les relations étroites de Spectrum avec les leaders de l'industrie donneront à Ocutrx un accès aux programmes et aux mesures commerciales à l'intérieur et à l'extérieur du domaine des dispositifs médicaux, permettant à Ocutrx d'élargir ses applications de produits et d'intégrer davantage l'AR dans les industries mondiales », a indiqué Jim Gatzimas, qui occupe le poste de directeur du développement commercial pour les sociétés consolidées et gère les bureaux de la société East Coast (Boston), « tout en mettant aussi Spectrum en position de répondre aux demandes du marché et de stimuler le développement technologique en assurant un succès à long terme. »

Jeff Riggs, le fondateur et PDG actuel de Spectrum, reste en tant que partenaire minoritaire d'Ocutrx et continuera d'occuper le poste de PDG de Spectrum pendant plusieurs années afin de permettre une intégration totale d'Ocutrx et de Spectrum. Selon Jeff Riggs : « Les talents complémentaires d'Ocutrx et de Spectrum AMT permettront un cycle de développement de nouveaux produits rationalisé et intégré afin qu'Ocutrx puisse commercialiser plus rapidement et plus efficacement des produits de qualité. La direction et les employés de Spectrum AMT restent engagés envers notre principale compétence qui est de fournir un soutien à la fabrication à nos précieux clients. »

Sage Consulting and Wealth Preservation, Inc. intervient en qualité d'agent d'administration pour la facilité de prêt financée par les prêteurs individuels et familiaux qui ont fourni le financement de la transaction.

Une équipe de Howard & Howard Attorneys PLLC a exercé la fonction de conseiller en acquisition pour Ocutrx. L'équipe était composée de : Author O. Rogers, Christopher Warburton, Bryan Clark et Gary Peters. Seaton Curran a exercé les fonctions de conseiller en propriété intellectuelle et en brevets. Howard & Howard a été fondée il y a plus de 153 ans. C'est un cabinet d'avocats d'affaires offrant des services complets de dimension la fois nationale et internationale. Il fournit des services juridiques aux entreprises et aux propriétaires d'entreprises.

Withers Bergman LLP est intervenu à titre de conseil auprès de l'agent d'administration dans le cadre de l'opération de financement.

À propos d'Ocutrx :

Avec son siège social dans le comté d'Orange à Irvine, en Californie, un laboratoire de recherche et de R&D dans l'Oklahoma et une usine de fabrication à Colorado Springs, Ocutrx est une entreprise de fabrication médicale de nouvelle génération, axée sur les innovations en matière de visualisation 3D, avec notamment des casques de réalité augmentée/réalité étendue (AR/XR), de la robotique et des outils de chirurgie mini-invasive. L'entreprise a ouvert la voie avec les casques AR OcuLenzTM et ORLenz®, qui sont les casques les plus légers offrant le plus grand champ de vision du marché. Elle a introduit le système tout numérique OR-Bot® 3D Surgery Visualization System pour les salles d'opération en matière de santé. Ocutrx possède 8 brevets sur son moteur optique AR/XR et 16 brevets couvrant ses multiples produits médicaux et de salles d'opération. Au moment où de nouvelles techniques de visualisation commencent à progresser dans les cliniques médicales et chirurgicales à travers le monde, Ocutrx crée des produits de visualisation révolutionnaires et performants pour la médecine, utiles pour les patients comme pour les médecins. Pour en savoir plus sur Ocutrx, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse https://www.ocutrxtech.com/.

À propos de Spectrum AMT :

Fondée en 1997 pour fabriquer des dispositifs répondant aux règlementations de la FDA et fournir des services rapides de développement et de fabrication de produits aux entités commerciales et gouvernementales, Spectrum Advanced Manufacturing Technologies, Inc. est une usine de fabrication et d'assemblage de cartes de circuit imprimé de ligne multi-processus située à Colorado Springs, dans le Colorado. Spectrum dessert une base de clients bien établie dans les industries de la haute fiabilité, comme les dispositifs médicaux, les contrôles industriels, le matériel de défense et de vol spatial. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://spectrumamt.com/.

