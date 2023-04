Communiqué : Orange annonce les résultats de l’offre de rachat sur sa souche obligataire hybride NC2024

English French

Communiqué de presse

Paris, le 14 avril 2023

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

Orange annonce les résultats de l’offre de rachat sur sa souche obligataire hybride NC2024

Orange annonce aujourd’hui les résultats de l’offre de rachat initiée le 5 avril 2023 (l’« Offre de Rachat ») portant sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2024 (ISIN XS1028599287) (les « Obligations »).

Le montant total des Obligations valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées s'élève à 801 657 000 euros. Le montant nominal total des Obligations en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat, qui devrait avoir lieu le 18 avril 2023, sera de 198 343 000 euros.

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).

